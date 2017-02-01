 ЮНИСЕФ обеспокоен ситуацией в Авдеевке и призывает к прекращению огня для проведения неотложных ремонтных работ

Об этом говорится в заявлении организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112-Украина.
"ЮНИСЕФ и партнеры призывают обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на поврежденных системах водо - и электроснабжения, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей", - отмечается в заявлении.
При этом подчеркивается, что в ЮНИСЕФ обеспокоены, что сейчас в городе на морозе без отопления, света и тепла остается свыше 17 тыс. людей, в том числе 2,5 тыс. детей. "Мало того, что жизням тысяч детей в Авдеевке, и по обе стороны конфликта, угрожает опасность, ситуация осложняется отсутствием воды и света, а это означает, что дома становятся опасно холодными и состояние здоровья ухудшается просто на глазах", - отметили в организации.
С аналогичным заявлением выступило и гуманитарное сообщество и координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер. "Срочно необходимо немедленное прекращение боевых действий, чтобы избежать дальнейшей гибели людей и дать возможность ремонтным бригадам в срочном порядке восстановить критические основные услуги для сотен тысяч пострадавших гражданских лиц, в условиях сильных морозов, ниже - 10 градусов по Цельсию", - отметил Уокер.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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