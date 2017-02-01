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 ЮНИСЕФ обеспокоен ситуацией в Авдеевке и призывает к прекращению огня для проведения неотложных ремонтных работ

Международный детский фонд Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) призвал стороны конфликта на Донбассе обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на поврежденных системах водо - и электроснабжения в Авдеевке.

Об этом говорится в заявлении организации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112-Украина.

"ЮНИСЕФ и партнеры призывают обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на поврежденных системах водо - и электроснабжения, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей", - отмечается в заявлении.

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При этом подчеркивается, что в ЮНИСЕФ обеспокоены, что сейчас в городе на морозе без отопления, света и тепла остается свыше 17 тыс. людей, в том числе 2,5 тыс. детей. "Мало того, что жизням тысяч детей в Авдеевке, и по обе стороны конфликта, угрожает опасность, ситуация осложняется отсутствием воды и света, а это означает, что дома становятся опасно холодными и состояние здоровья ухудшается просто на глазах", - отметили в организации.

С аналогичным заявлением выступило и гуманитарное сообщество и координатор по гуманитарным вопросам ООН в Украине Нил Уокер. "Срочно необходимо немедленное прекращение боевых действий, чтобы избежать дальнейшей гибели людей и дать возможность ремонтным бригадам в срочном порядке восстановить критические основные услуги для сотен тысяч пострадавших гражданских лиц, в условиях сильных морозов, ниже - 10 градусов по Цельсию", - отметил Уокер.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

Вчера, 31 января ремонтные бригады не смогли приступить к работам, поскольку российская сторона СЦКК так и не предоставила подтверждение прекращения огня в Авдеевке.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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к кому эти все призывы???
лилейте *гитлера*лилейте.
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ЮНИСЕФ, ОБСЕ, ООН, МВФ, АБВГД, АБРВАЛГ. Результат у них одинаковый. Бесполезные озабоченцы и фэйки. ВСУ и патриоты - единственное, на кого можно надеяться украинцам в этом мировом зверинце.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЮНИСЕФ обеспокоен ситуацией в Авдеевке и призывает к прекращению огня для проведения неотложных ремонтных работ
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