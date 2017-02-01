 Террористы неделю обстреливали подконтрольные им населенные пункты на Луганщине, - Тымчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.
"С целью запугивания населения на подконтрольных оккупационным российским войскам территориях и дискредитации ВС Украины артиллерийские подразделения "6-го отдельного мотострелкового полка", "7-й отдельной мотострелковой бригады", "артиллерийской бригады" "2-го армейского корпуса ЛНР" периодически обстреливают подконтрольные самим оккупантам населенные пункты Кадиевка (быв. Стаханов) и Первомайск. Обстрелы фиксировались в период с 23 по 30 января с. г.", - пишет он.
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В Донецке из автоматов расстреляна скорая. Мужчина лежит в крови на асфальте
Cьогодні о 10:26 10minut.info
На ул. Элеваторной в оккупированном Донецке была расстреляна машина скорой помощи. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.
По их словам, боевики расстреляли машину из автоматов. Инцидент произошел возле газовой заправки.
«Расстреляли из автоматов машину скорой помощи, мужчина лежал в кровище на асфальте … 09.30 (к)», - написал очевидец.
После происшествия машина загорелась, и пожар был виден издалека.
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http://newsader.com/33543-ssha-obvinili-rossiyu-v-agressii-pod-avd/
https://osce.usmission.gov/emergency-situation-avdiivka-ukraine-statement-pc/
Ну шо, кацачеги, Трамп Чмо???
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Кацапи, так як там Трампушка?
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