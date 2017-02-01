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 Политика Украины
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 Террористы неделю обстреливали подконтрольные им населенные пункты на Луганщине, - Тымчук

Российско-террористические войска на Донбассе обстреливали населенные пункты, находящиеся на оккупированной территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил парламентарий от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на Facebook.

"С целью запугивания населения на подконтрольных оккупационным российским войскам территориях и дискредитации ВС Украины артиллерийские подразделения "6-го отдельного мотострелкового полка", "7-й отдельной мотострелковой бригады", "артиллерийской бригады" "2-го армейского корпуса ЛНР" периодически обстреливают подконтрольные самим оккупантам населенные пункты Кадиевка (быв. Стаханов) и Первомайск. Обстрелы фиксировались в период с 23 по 30 января с. г.", - пишет он.

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Пох! Тамошнее население верит,что это ВСУ,значит пох. Что хотели,то и получили.
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как сказал тот Киборг : Это агония!
В Донецке из автоматов расстреляна скорая. Мужчина лежит в крови на асфальте
Cьогодні о 10:26 10minut.info
На ул. Элеваторной в оккупированном Донецке была расстреляна машина скорой помощи. Об этом сообщают дончане в социальных сетях.
По их словам, боевики расстреляли машину из автоматов. Инцидент произошел возле газовой заправки.
«Расстреляли из автоматов машину скорой помощи, мужчина лежал в кровище на асфальте … 09.30 (к)», - написал очевидец.
После происшествия машина загорелась, и пожар был виден издалека.
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США обвинили Россию в эскалации напряжённости в Донбассе и одобрели контрнаступление ВСУ в Авдеевке
http://newsader.com/33543-ssha-obvinili-rossiyu-v-agressii-pod-avd/

https://osce.usmission.gov/emergency-situation-avdiivka-ukraine-statement-pc/

Ну шо, кацачеги, Трамп Чмо???
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Американці вперше у ОФІЦІЙНОМУ документі вжили термін: "об'єднані російсько-сепаратистські сили"!
Кацапи, так як там Трампушка?
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Ясно ,що ЧМО, бо без цього гасла не може існувати ординська імперія,Рашці потрібен зовнішній ворог ))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррористы неделю обстреливали подконтрольные им населенные пункты на Луганщине, - Тымчук
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