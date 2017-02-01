 С утра боевики обстреляли окраины Авдеевки из "Градов": повреждены около 20 домов, необходимо добиться режима тишины для проведения ремонтных работ, - Жебривский

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Донецкой ВГА Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.
"Около 8 часов утра окраины Авдеевки были обстреляны из "Градов". Повреждены около 20 домов. Ранен один житель. Данные сейчас уточняем", - рассказал он.
"Вчера в Авдеевку приезжал премьер-министр. Владимир Гройсман провел здесь рабочее совещание, много общался на улицах города с людьми. Вчера несколько раз мы имели рабочие телефонные конференции с Президентом Украины. Это очень сейчас здесь важно! Чтобы люди в Авдеевке чувствовали и видели, что Украина с ними, что есть внимание и поддержка высшего руководства. Мы имеем всю необходимую помощь от руководства страны. Очень много помогают другие области, международные организации. Благодаря этой поддержке, в Авдеевке нет паники. Сейчас необходимо добиться режима тишины, чтобы ремонтники вышли на место порыва и восстановили электроснабжение", - добавил Жебривский.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
По данным Нацполиции, по состоянию на утро 1 февраля 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января
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Миссия США при ОБСЕ об Авдеевке: Мы призываем Россию прекратить попытки захвата новой территории(158)
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Лукашенко говорит:
- Об усопших либо хорошо, либо ничего!
Порошенко:
- А давайте молча спляшем!!!
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А потому что Путин долго будет смеяться (хоть бы сдох от смеха) как Медведчук и Лёвочкин будут давить на Рыната. Шахтёр оле оле оле. Харьков город где будет Шахтёр Донецк. Готовся Харьков к возвращению "Оплота" и Захарченко?
Охуеть просто При этом оно конечно Медведчук Лёвочкин они конечно украинцы патриоты и не какие не сепаратисты.
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Только у нас АТО и мирный план.
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Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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Зачем нужны линии фронта и работающие в Донецке шахта Ахметова и торговля углём? И нужно понимать что если ОРДИЛО будет в Украине то никто и никогда не даст приказ об адекватной ответке. А вот если ОРДИЛО это что угодно от территории Раши до просто территории то по этому ёбаному ОРДИЛО государство Украина которую обстреливает Россия или новое государство Сомали сможет И ОБЯЗАНО БУДЕТ ДАТЬ ОТВЕТКУ НАХУЙ ВСЁ РАЗНЕСТИ без абсолютно любых политических последствий. Так нужно ОРДИЛО? Не отдадим территорий? Или дальше будет давление на ринатовский коксохим в виде пятилетнего штурма Авдеевки под рукоплескание Медведчука и Путина?
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Объясняю.
Под Авдеевкой упираются и гибнут бойцы за промзону.
Что такое промзона?
Промзона, это авдеевский коксохим, который приносит ахметову прибыль.
Да, именно ахметову.
Прибыль там точно есть, ибо метинвест не работает там, где у них нет прибыли.
Значит бойцы гибнут за то, что бы ахметов получал прибыль.
А в целом в АТО, бойцы гибнут за то, что бы наши грёбаные миллиардеры успешно набивали себе карманы за счёт народа.
Ой, дождутся эти свиные рыла....
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Объясняю Это что бы работали старые схемы Януковича без Януковича. Поэтому конечно Путин понимает что такое ОРДИЛО с Ахметовыми в 100000000 раз ценнее даже Крыма в составе России.
Если не будет выгнан в Россию Ахметов Медведчук со своим ОРДИЛО то не будет не экономики ни Украины. А пережить эту территориальную потерю ничего страшного. Пережить можно. Тем более будет приятней смотреть как в России будут качать права Ахметов и Медведчук. И чем это закончится. Пиписьки им оторвёт Кадыров тем всё и закончится.
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