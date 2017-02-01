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Все про:ОГА (1249) переговоры (3080) Авдеевка (844) СЦКК (187) Вилинский (1)

 Начались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины, - замглавы Донецкой ОВГА

Начались переговоры с представителями СЦКК относительно прекращения огня в районе г. Авдеевка для проведения ремонтных работы инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook.

"Начались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины. Вчера этот "режим" увидел датский министр иностранных дел, сегодня продемонстрируем его французам. Хотя лучше бы действительно прекратили обстрелы и дали нам возможность отремонтировать инфраструктуру", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели эвакуировали из Авдеевки около 200 человек. Интенсивные боевые действия на окраине города продолжаются, - замглавы Донецкой ОВГА

"Почему-то мне кажется, что российской части СЦКК сейчас будет гораздо проще принимать решение об установлении режима тишины. И ОБСЕ также выдвинется для контроля", - добавил позже Вилинский.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры заявляет о готовности обеспечить необходимый транспорт для эвакуации жителей Авдеевки.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Хирурги наши военные - молодцы. Анестезиологи оказывают помощь. Справляются. Пока, слава Богу, потерь не имели". Российские боевики продолжают обстрелы Авдеевки. ВИДЕО

Напомним также, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.



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На третий год войны не мирные жители помогают ЗСУ не замерзнуть, а пехота кормит и пытается помочь с обогревом жителям города на линии соприкосновения.

На третий год войны залпы Града не приносят за собой тех потерь, которые были два года назад. А танки противника опасаются выезжать на позиции для выстрела прямой наводкой.

На третий год войны волонтерское движение не разбредается по всей передовой линии, а понимая что и где происходит, несется закрывать потребности там где нужнее всего. Тепловизоры, оптика, системы связи, кабель, генераторы - все появляется очень быстро.

На третий год войны добровольцы не сбиваются в добробаты. Они звонят своим боевым побратимам, командирам рот/взводов/батальонов с фразой: - Ну что там? Я вещи собрал, место в блиндаже будет?

На третий год войны общество не боится уже вторжения войск северного соседа. Они знают что оно будет, так как дохлые силишки недореспублик в случае активных боевых действий будут перемолоты ЗСУ. И готовится к нему.

На третий год войны нам начхать на озабоченность всяких там мировых лидеров. Просто начхать. Мы верим ЗСУ и в их стойкость. А так же в их умение забирать назад свои земли. Не быстро. Но тихо. Потихоньку. Километр за километром.

На третий год войны есть часть людей которые неотрывно слились с армией, стали частью этого организма, добровольцы, волонтеры, активисты, небезразличные.

Украине больше двух лет понадобилось чтоб создать армию и часть милитарного сообщества. Было бы конечно лучше чтоб это всё у нас было на начало 2014 года...Но эти два года не прошли для Украины зря.

ЗСУ. В вас верит страна. Ебашьте!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145166465990720&id=100014921022954
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Нам не потрібен режим тиші, нам потрібен наступ та звільнення української землі! За припинення вогню домовляються тільки зрадники!
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не згоден. Нам потрібно перекрити кислород лугандонії -- світло. газ, воду, пенсії і рух туди-сюди. А поті точкове знищення орків, складів БК і топлива шляхом точних ракетно-артилерійських ударів - і як наслідок знекровлення лугандонії і витіснення орків за поребрік
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Режим тиші дозволить терористам підтягнути резерви і напасти більш потужною силою! Ніяких припинень вогню, на війні це абсолютна ідіотська та дебільна річ! На війні не може бути ніяких припинень вогню, бо це ставить наших солдат в роль живих мішеней для терористів! Наша армія не має бути терпілами по яким безконтрольно наводять Гради та артилерію терористи! Той хто виступає за припинення вогню той терпіла по життю! Армія має бути агресивною та небезпечною і нападати ПЕРШОЮ, як тільки побачила в зоні своєї відповідальності ворожі Гради та артилерію! Якщо не знищити Град на марші чи під час розгортання, то це гарантовані загиблі з нашого боку! Припинення вогню це злочин проти ЗСУ та злочин проти України!
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Нечего "мурчать" с козломордами! Все это бесполезно...
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Rossijane,shtoby byt pohozhy na velikih bratjev kitaicev, nachali chai pit dvumja loshkami.
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Завтра в Донецке митинг - будут просить ввести войска

На границе уже примеряют белые каски,будут усиливать "эффективный контроль"
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врезать по белым каскам - это просто зимняя маскировка...
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так уже ведь давно ввели войска, они ошиблись?, может что то другое ввести
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Как сейчас вижу - Сталинград ,маршал Тимошенко засылает переговорщиков Паулюсу с требованиями режима тишины и развода войск. Долб-бы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины, - замглавы Донецкой ОВГА
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