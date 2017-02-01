 Начались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины, - замглавы Донецкой ОВГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский на своей странице в Facebook.
"Начались очередные переговоры с СЦКК относительно режима тишины. Вчера этот "режим" увидел датский министр иностранных дел, сегодня продемонстрируем его французам. Хотя лучше бы действительно прекратили обстрелы и дали нам возможность отремонтировать инфраструктуру", - написал он.
"Почему-то мне кажется, что российской части СЦКК сейчас будет гораздо проще принимать решение об установлении режима тишины. И ОБСЕ также выдвинется для контроля", - добавил позже Вилинский.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры заявляет о готовности обеспечить необходимый транспорт для эвакуации жителей Авдеевки.
Напомним также, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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На третий год войны залпы Града не приносят за собой тех потерь, которые были два года назад. А танки противника опасаются выезжать на позиции для выстрела прямой наводкой.
На третий год войны волонтерское движение не разбредается по всей передовой линии, а понимая что и где происходит, несется закрывать потребности там где нужнее всего. Тепловизоры, оптика, системы связи, кабель, генераторы - все появляется очень быстро.
На третий год войны добровольцы не сбиваются в добробаты. Они звонят своим боевым побратимам, командирам рот/взводов/батальонов с фразой: - Ну что там? Я вещи собрал, место в блиндаже будет?
На третий год войны общество не боится уже вторжения войск северного соседа. Они знают что оно будет, так как дохлые силишки недореспублик в случае активных боевых действий будут перемолоты ЗСУ. И готовится к нему.
На третий год войны нам начхать на озабоченность всяких там мировых лидеров. Просто начхать. Мы верим ЗСУ и в их стойкость. А так же в их умение забирать назад свои земли. Не быстро. Но тихо. Потихоньку. Километр за километром.
На третий год войны есть часть людей которые неотрывно слились с армией, стали частью этого организма, добровольцы, волонтеры, активисты, небезразличные.
Украине больше двух лет понадобилось чтоб создать армию и часть милитарного сообщества. Было бы конечно лучше чтоб это всё у нас было на начало 2014 года...Но эти два года не прошли для Украины зря.
ЗСУ. В вас верит страна. Ебашьте!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=145166465990720&id=100014921022954
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На границе уже примеряют белые каски,будут усиливать "эффективный контроль"
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