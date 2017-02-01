 В столице 7 домов остаются без отопления и горячей воды

По состоянию на 1 февраля в Киеве в результате повреждений и плановых ремонтов теплосетей без горячей воды и отопления остаются 7 потребителей, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".
За минувшие сутки было устранено 28 повреждений, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 94 потребителей.
Сообщается также, что оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги.
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Источник: http://censor.net.ua/n425860
Ахметов без шантажа никак?
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