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 Киевские новости
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 В столице 7 домов остаются без отопления и горячей воды

Коммунальщики проводят ремонт теплосетей.

По состоянию на 1 февраля в Киеве в результате повреждений и плановых ремонтов теплосетей без горячей воды и отопления остаются 7 потребителей, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевэнерго".

За минувшие сутки было устранено 28 повреждений, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 94 потребителей.

Сообщается также, что оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги.

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как жалко))) арендатора ахметку, ему денех не дают на офшор вывести)), а тут ремонты нада делать!
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Не переживайте. Он все свои затраты заложил в платежки, а рошеновский Вовк подмахнул их своим утверждением
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я не переживаю, и конечно они все отбивают - ахмента+рошенка!
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"...оперативное устранение повреждений и восстановление отопления и горячего водоснабжения осложняется нехваткой материалов и топлива вследствие блокирования счетов компании из-за штрафных санкций за уже уплаченные газовые долги. ..."
Источник: http://censor.net.ua/n425860
Ахметов без шантажа никак?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ столице 7 домов остаются без отопления и горячей воды
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