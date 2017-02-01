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 Политика Украины
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Все про:Турчинов (3121) крымские татары (1306)

 Каждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания, - Турчинов

Террор, запугивание и борьба с "неудобными" людьми - одни из главных элементов политики России. Политики оккупационного государства, преследующего любое проявление несогласия. Политики грубой диктатуры.

Об этом написал в Фейсбуке Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Почти неделю назад в Крыму был задержан правозащитник Эмиль Курбердинов. Его задержали, когда он ехал к своему подзащитному.

Задержание адвоката означает, что его подзащитных нарочно хотят лишить защиты. Ведь Эмиль Курбердинов - защитник фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, фигурантов других сфальсифицированных дел, в частности против участников "беспорядков 26 февраля 2014". "Беспорядками" крымская власть называет тот день, когда активисты вместе с крымскими татарами помешали штурмау здания Верховной Рады Автономной Республики Крым агентурой Кремля.

Российская власть и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции самой России: право на защиту и невозможность обратного действия во времени юридической ответственности", - написал Турчинов.

По его словам, страх российской власти перед такими личностями как Эмиль Курбердинов, Ильми Умеров, Николай Семена, которые имеют свою позицию и способны ее отстаивать, - безграничен, поэтому Кремль и предпочитает удерживать их за решеткой.

"Но каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания.

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Вот-вот , всё правильно . Тут нет исключений .
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Наш президент хитер как лис,
Готовый к всяким переменам.
И если будет коммунизм
Так у "Ленкузни" имя ЛЕНИН.

Турчинов тоже "воевал",
И очень постарался:
Всем тёщам дачи збудував,
Раз двадцать пять отжался.
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Ты, Сашенька, хорошо это запомни. И Пэце передай...
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Двойные понятия попе! сдал без выстрела Крым и ищешь крайних...............
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"ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги..." - а еще не мешало бы помнить, что " самое жаркое место в аду предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность".
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"каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания"
Источник: http://censor.net.ua/n425859
Какой он проницательный
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Саша, ти теж погано закінчиш, хоч і корчиш з себе СВЯТОГО ДЕМОКРАТА. Відносно твоєї святості можу сказати одне - ти лукава людина. А відносно демократії, це течим ти прикриваєш своє лукаве нутро.
Відносно загибелі диктатури можу сказати, що диктатура має завжди тенденцію до загибелі. Навіть коли росте достаток населення в умовах диктатури, наступає час коли у людини появляється бажання мати моральні, політичні права. Починається спершу внутрішній спротив, а потім той спротив виходить на зовні і людина починає протестувати, чинити спротив диктатурі. Звичайно цей процес відбувається миттєво, йде просто нагромадження емоційної енергії яка в певний час вибухає.
Тому нашій, так званій "горе еліті" потрібно зрозуміти, що збагачення під час війни є великим злочином проти народу. Рани чи пізно народ прийде в рух і змете ту паскудну "еліту"
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Складно звонишь... а про счета террорюг в наших банках не хочешь рассказать?
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https://elise.com.ua/?p=236655

Это должен знать весь мир: Кто такой Порошенко на самом деле (ФОТО,ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ)01.02.2017, вр: 10:03


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Статейка - обычный г*вновброс: смесь каких-то фактов, домыслов, обвинений и откровенной белиберды.
Порошенко - бизнесмен и политик. Украине уже три года пророчат распад, замерзание, граждансую войну, массовую эмиграцию, экономический коллапс и проч. Только вот ничего этого не сбылось. Зато всякие там половые атаманы - бетмены, дрёмовы и проч. биомусор - давно червей кормят.
У Украины не было армии - теперь есть. Не было действующей службы безопасности - теперь есть. Не было денег в казне вообще - теперь хоть немного, но есть. Так что не кати на Пороха. Ты на его месте и недели бы не продержался.
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Турчинка, смотри как твои кореша нарушают права людей, нахрен мне упал президент рашки, если свое, коричневое, нарушает права своих граждан? Зачем отвлекать нас от проблем своей страны?
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Але на московії дуже часто закінчуються гроші, і у касабів починається скрепній голод і разруха.
А тоді їм вже не до витрат на війну буде, і ботокного карліка самі ж ватнікі грохнуть.
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демократия в гузии закочилась - миша бандит, демократия в англии - брекзит, демократия в сша - ТРАМП. Демократия в Украине - ?
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"Демократия в Украине " - так ведь она началась с момента бегства Янука,а ты и не заметил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКаждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания, - Турчинов
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