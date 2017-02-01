 Каждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания, - Турчинов

Беспорядками" крымская власть называет тот день , когда активисты вместе с крымскими татарами помешали штурмау здания Верховной Рады Автономной Республики Крым агентурой Кремля .

Об этом написал в Фейсбуке Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ. "Почти неделю назад в Крыму был задержан правозащитник Эмиль Курбердинов. Его задержали, когда он ехал к своему подзащитному.Задержание адвоката означает, что его подзащитных нарочно хотят лишить защиты. Ведь Эмиль Курбердинов - защитник фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, фигурантов других сфальсифицированных дел, в частности против участников "беспорядков 26 февраля 2014". "Российская власть и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции самой России: право на защиту и невозможность обратного действия во времени юридической ответственности", - написал Турчинов.По его словам, страх российской власти перед такими личностями как Эмиль Курбердинов, Ильми Умеров, Николай Семена, которые имеют свою позицию и способны ее отстаивать, - безграничен, поэтому Кремль и предпочитает удерживать их за решеткой."Но каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания.