 Каждой диктатуре приходит конец, и тогда ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания, - Турчинов

Об этом написал в Фейсбуке Секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает Цензор.НЕТ.
"Почти неделю назад в Крыму был задержан правозащитник Эмиль Курбердинов. Его задержали, когда он ехал к своему подзащитному.
Задержание адвоката означает, что его подзащитных нарочно хотят лишить защиты. Ведь Эмиль Курбердинов - защитник фигурантов ряда политических процессов против инакомыслящих в Крыму, в частности заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, журналиста Николая Семены, фигурантов других сфальсифицированных дел, в частности против участников "беспорядков 26 февраля 2014". "Беспорядками" крымская власть называет тот день, когда активисты вместе с крымскими татарами помешали штурмау здания Верховной Рады Автономной Республики Крым агентурой Кремля.
Российская власть и ее спецслужбы с целью запугивания несогласных с оккупацией Крыма демонстративно нарушают базовые правовые принципы, закрепленные в международном праве и Конституции самой России: право на защиту и невозможность обратного действия во времени юридической ответственности", - написал Турчинов.
По его словам, страх российской власти перед такими личностями как Эмиль Курбердинов, Ильми Умеров, Николай Семена, которые имеют свою позицию и способны ее отстаивать, - безграничен, поэтому Кремль и предпочитает удерживать их за решеткой.
"Но каждой диктатуре приходит конец, и когда это произойдет, ее идеологам и исполнителям преступных приказов не помогут ни "газовые" деньги, ни террор, ни запугивания.
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Готовый к всяким переменам.
И если будет коммунизм
Так у "Ленкузни" имя ЛЕНИН.
Турчинов тоже "воевал",
И очень постарался:
Всем тёщам дачи збудував,
Раз двадцать пять отжался.
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И лаже не пытайся
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Источник: http://censor.net.ua/n425859
Какой он проницательный
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Відносно загибелі диктатури можу сказати, що диктатура має завжди тенденцію до загибелі. Навіть коли росте достаток населення в умовах диктатури, наступає час коли у людини появляється бажання мати моральні, політичні права. Починається спершу внутрішній спротив, а потім той спротив виходить на зовні і людина починає протестувати, чинити спротив диктатурі. Звичайно цей процес відбувається миттєво, йде просто нагромадження емоційної енергії яка в певний час вибухає.
Тому нашій, так званій "горе еліті" потрібно зрозуміти, що збагачення під час війни є великим злочином проти народу. Рани чи пізно народ прийде в рух і змете ту паскудну "еліту"
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Это должен знать весь мир: Кто такой Порошенко на самом деле (ФОТО,ВИДЕО, ДОКУМЕНТЫ)01.02.2017, вр: 10:03
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Порошенко - бизнесмен и политик. Украине уже три года пророчат распад, замерзание, граждансую войну, массовую эмиграцию, экономический коллапс и проч. Только вот ничего этого не сбылось. Зато всякие там половые атаманы - бетмены, дрёмовы и проч. биомусор - давно червей кормят.
У Украины не было армии - теперь есть. Не было действующей службы безопасности - теперь есть. Не было денег в казне вообще - теперь хоть немного, но есть. Так что не кати на Пороха. Ты на его месте и недели бы не продержался.
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А тоді їм вже не до витрат на війну буде, і ботокного карліка самі ж ватнікі грохнуть.
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