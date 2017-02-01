 СБУ на Николаевщине разоблачила преступную схему, которая могла сорвать международный инвестиционный проект на 300 млн евро

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия.
Для производственных нужд дельцы захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельный насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия. Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.
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Вот у меня простой вопрос, как у налогоплатильщика. Селфикам приусы дали, японскую форму, зарплаты в 10 кусков, планшеты с доступом к базам и т.д. Неужели они не видели что какой то куй ж\д полотно разбирает? А СБУ мы за кой куй платим? что бы они преступления в земельной сфере выявляли, вместо зем.инспекции?
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Причем патрульная полиция к транспортной милиции, которая к тому же больше года как ликвидирована?
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Так что нарушения в земельной сфере для них может оказаться излишней нагрузкой - могут не справится с предыдущими.
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