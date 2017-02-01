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Все про:железная дорога (958) мошенничество (616) Николаевская область (752) СБУ (13263)

 СБУ на Николаевщине разоблачила преступную схему, которая могла сорвать международный инвестиционный проект на 300 млн евро

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Николаевщине схему, которая могла сорвать реализацию международного инвестпроекта по электрификации и строительству второго железнодорожного пути на участке Долинская - Николаев - Колосовка общей стоимостью 300 миллионов евро.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, местные коммерсанты получили в аренду 3,5 гектара земли для строительства эксплуатационной базы своего предприятия.

Для производственных нужд дельцы захватили соседний железнодорожный участок, через который должна была проходить вторая колея.

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Сотрудники спецслужбы задокументировали, что коммерсанты, в частности, разрушили земельный насыпь и другие инженерные сооружения железнодорожников. На незаконно присвоенном участке они проложили дорогу для проезда собственного транспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Все противоправные работы на железнодорожном участке прекращены.

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Я так понимаю что раскопка (экскаваторами) ж/д насыпи проводилась скрытно, иностранной диверсионной группой?
Вот у меня простой вопрос, как у налогоплатильщика. Селфикам приусы дали, японскую форму, зарплаты в 10 кусков, планшеты с доступом к базам и т.д. Неужели они не видели что какой то куй ж\д полотно разбирает? А СБУ мы за кой куй платим? что бы они преступления в земельной сфере выявляли, вместо зем.инспекции?
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Ты сам понял, что спросил?
Причем патрульная полиция к транспортной милиции, которая к тому же больше года как ликвидирована?
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СБУ ловит и отбирает целыми блоками контрабандные сигареты, СБУ во главе со ставленником гавнокомандующего Грицаком считает ежедневные убытки от блокирования ЖД Семенченком.

Так что нарушения в земельной сфере для них может оказаться излишней нагрузкой - могут не справится с предыдущими.
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Ага, во всем дельцы виноваты ? А где РГА, прокуратура и прочие надзоры и власти. Те же железнодорожники где все это время были?
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Ждали пока СБУшники палочку в стат.звитности поставят...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ на Николаевщине разоблачила преступную схему, которая могла сорвать международный инвестиционный проект на 300 млн евро
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