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 Жадан основал благотворительный фонд для помощи прифронтовой зоне Донбасса

Писатель Сергей Жадан с друзьями-волонтёрами создали благотворительный фонд для гуманитарной работы на Востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечает сам писатель, регистрация фонда - это не начало его деятельности, а логичное продолжение. Уже 2,5 года Жадан занимается благотворительностью в прифронтовой зоне Донбасса - помогают детским домам, интернатам, школам, библиотекам, больницам, проводят фестивали, концерты, литературные вечера.

По словам сооснователя БО "Благотворительный фонд Сергея Жадана", волонтёра Олега Абрамычева, за три года километраж поездок их волонтёрской группы давно перевалил за 20 000 км. "Это постоянное движение в прифронтовую зону и обратно", - рассказывает волонтёр, больше известный как "Пиротехник".

Чаще всего, целью таких поездок становятся детские учреждения - волонтёры часто бывают в детских садах и школах в Станице Луганской, Ольховой и Нижней Ольховой, помогают интернату в Горском, детскому дому в Авдеевке. Привозили культурные проекты в Дружковку, Константиновку, Краматорск, Мариуполь, Сватово, Старобельск, Беловодск, Станицу Луганскую, Лисичанск, Северодонецк, Волноваху, Славянск, Рубежное, Новопсков. Помогали больницам в Старобельске, Сватово, Лисичанске.

В первую очередь, волонтёры стараются решить разнообразные бытовые потребности. Жадан и его единомышленники везут в прифронтовую зону бытовую и электронную технику, ноутбуки, спортивный инвентарь, одежду, художественную и методическую литературу. Например, Президентскую премию в 100 000 грн за роман "Месопотамия" сам писатель и издательство "Клуб семейного досуга" потратили на покупку холодильника, стиральной машины, мясорубки, копировального аппарата, ноутбука, тканей, линолеума, спортинвентаря, мебели для детских садов и школ Станицы Луганской.

По мнению писателя и его коллег по фонду, восстановление Донбасса как неотъемлемой части Украины невозможно без восстановления культуры:: "Культурная работа необходима для того, чтобы избежать повторения войны и дать людям на Востоке чувствовать себя неотъемлемой частью Украины".

Среди коллег Жадана и друзей только что созданного фонда - музыкант Иван Леньо и также музыкант, художница Анжелика Рудницкая. Они считают, что Сергей давно заслужил доверие и показал талант помогать нуждающимся - не меньший, чем его писательский талант.

"Сергей сам родом - из Луганской области. И если бы боевые действия были, например, в Тернопольской области, где я родился, где мне знакомо каждое село, я не могу даже представить, что бы я чувствовал. Но я точно знаю, что бы я делал - то же самое, что и Сергей, - уверяет Иван Леньо. - Я бы приложил все усилия, чтобы как можно скорее освободить эти земли от чужаков, и продолжать делать все, чтобы больше эти чужаки там не не появились".

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В ближайших планах фонда - два больших мероприятия в Киеве и Харькове. Собранные во время мероприятий средства будут направлены на помощь детям погибших военных.

9 февраля в 19:00 в помещении киевского Планетария (ул. Большая Васильковская 57/3) состоится презентация аудиоверсии поэтического сборника Сергея Жадана "Тамплиеры". Стихи автора читают сам Сергей, Анжелика Рудницкая, Иван Леньо, Сергей Михалок, Остап Ступка, Алексей Горбунов, Фоззи, Ирена Карпа, Сашко Положинский, Каша Сальцова, Дмитрий Ярошенко, Тарас Чубай.

А 17 февраля в 19:00 уже в Харькове на малой сцене ХНАТОБ им. Н.В. Лысенко (ул. Сумская, 25) состоится совместный концерт "Жадан и Собаки", "ШАNА", "Улица Курзу", "Папа Карло" и Бориса Севастьянова.

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США обвинили Россию в эскалации напряжённости в Донбассе и одобрели контрнаступление ВСУ в Авдеевке
http://newsader.com/33543-ssha-obvinili-rossiyu-v-agressii-pod-avd/

https://osce.usmission.gov/emergency-situation-avdiivka-ukraine-statement-pc/
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