 Спасатели эвакуировали из Авдеевки около 200 человек. Интенсивные боевые действия на окраине города продолжаются, - замглавы Донецкой ОВГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом в эфире одного из украинских телеканалов сказал заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.
"По состоянию на сейчас эвакуировано около 200 человек", - сообщил он.
Составлены списки жителей, изъявивших желаний покинуть Авдеевку.
Подготовлены места для расположения эвакуированных граждан в Святогорске, Мариуполе, Краматорске и Константиновке (все - Донецкая область).
По словам Вилинского, интенсивные боевые действия на окраине города продолжаются.
Как сообщалось, Министерство инфраструктуры заявляет о готовности обеспечить необходимый транспорт для эвакуации жителей Авдеевки.
Напомним также, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Так выглядит распад российской империи:
Если рассмотреть в хронологии подий то выйдет такое: с 1914 года война на московии так и не прекращалась и идет по сей день. Приэтом воюя в двух-трех странах одновременно, это, типа, норма. И что характерно, все войны проиграшные, не достигшие конечных целей, ради котрых развязывались:
- Итак: «об 14-м годе началася» Первая мировая и пошло-поехало - начался процесс распада российской империи :
- 1917-22 гг серия быстротекущих захватнических реваншистских войн со странами вышедшими из состава россии (в том числе с Украиной, Грузией, Азербайджаном, в Средней Азии и т.д. без исключения) (Володя понимал, что без экономик этих стран советская московия просто сдохнет, на московии просто ничего нет.)
- 1919-21 Гибридная война в Монголии, «где было много русских» , в результате которой «Монгольский всадник-кочевник перепрыгнул из средневековъя, через «пропасть капитализма», сразу в социализм».
- 1920 Польше удалось отстоять независимость, разгромив красных орков нафиг.
- 1920-1938 зверские подавления постоянных восстаний против коллективизации в Украине, Беларуси, на Кавказе и в Средней Азии …(что в мировой историографии называлось бы «крестьянские войны»)
- 1936-39 Гибридная война в Испании. По причине окончательного сговора с Гитлером (Пакт Мольотофф-Риббентроппа) и «раздела мира на сферы влияния» Гитлеру достается Испания и Сталин отзывает оттуда «ихтамнебылов», вывозит тысячи испанских детей и коммунистов, в союзе с Германией развязывает Вторую мировую войну и начинает «кошмарить Хвинляндию»…
- 1938 Битва на озере Хасан
- 1939 «Бои на Халхин-Голе»
- 1939 Оккупация Западной Украины (согласно Пакту М.-Р.)
- 1939 Оккупация Западной Беларуси (согласно Пакту М.-Р.)
- 1939, сентябрь, Москва «приступает к началу» Второй Мировой войны, совместно с Вермахтом Красная армия оккупирует Польшу.
- 1939-40 «Зимняя война» с Финляндией (с признаками гибридности)
- 1940 Окупация балтийских стран Литвы, Латвии, Эстонии (согласно Пакту М.-Р.)
- 1941-1945 Типа «Гитлер первый напал» ( которого Сталин же и привел к власти, и вооружил, и накормил украинским хлебом в 1933 м. (Через «III Интернационал» Сталин отдал приказ немецким коммунистам «дружить с нацистами» и голосовать за Гитлера)
- Август 1941-май 1946 «Стояние» оккупационной армии в Иране, который чуть не стал еще одной «советской социалистической республикой». «Исконные земли», х@ли ! (На территории, занятой советскими войсками, вплоть до их вывода, существовали непризнанные государственные образования - Мехабадская Республика (курдская) и Южный Азербайджан. Типа наших (ЛНР и ДНР) Именно с тех пор начинается вся эта свистопляска с курдами)
- 1944-1953 Война с УПА в Украине. Причем УПА действовала не только на западе но и по всей Украине.( Посути это была «незамеченная» вторая украинско-советскороссийская война при том УПА не была побеждена, а прекратила боевые действия по приказу, ради сохранения жизней украинцев) .
- 1950-1953 Корейская война, гибридная (с ихтамнетами и пятой коммуно-корейской колоной воспитанной в москве) приведшая к «торжеству коммунизьма» только на половине Кореи. «В боях за свободу и независимость корейского народа отличился «корейский летчик» Ли Си Цин»
- 1953-1959 Гибридная «вооружённая борьба за власть на Кубе закончившаяся победой восставших» и Карибским кризисом в 1962-м. (Высадку американского десанта в Заливе Свиней сорвали именно «ихтамнебылы» - советские морские пехотинцы)
- 1956 «Освобождение» Венгрии от демократии.
- 1957-1975 Гибридная война во Вьетнаме. Снова самый известный «еготамнет» - «наэтотразвьетнамский летчик Ли Си Цын» (Американское вмешательство только 1965-1973)
- 1960-65 Гибридность в Конго (в 1971 году переименована в Республику Заир) (Патрис Лумумба, кто ж не помнит улиц его имени во всех крупных городах и университет Дружбы Народов в Москве ! …)
- 1967-1970 Война ихтамнетов на стороне Египта в арабо-израильских войнах (около 32-х тысяч ихтамнетов с МиГ-21, Ил-28, и прочим «военторгом») Всего в Египте ошивалось, летало и терлось по пустынной местности около 32-х тысяч ( ! ) «ихтамнебылов».
- 1961 Война в Анголе. Грязная гибридная. С 1958 по 197? гг. СССР поставлял вооруженным формированиям МПЛА ихтамнетов, вооружение и технику, и заставлял это делать Болгарию, Чехословакию и Алжир.
- 1967-1975 Камбоджа … В СССР тогда шутили: «Мало им Пол Пота, им целого подавай !» или: «Вона шо в Камбодже твориться ! И это у них только Пол Пота, а прикинь если целый будет !?»
- 1968 «Защита» Чехословакии от чехов и словаков
- 1979-1989 Война в Афганистане …
- 1988 Гибридность в Нагорном Карабахе.
- 1989 «Наведения порядка» в Тбилиси, Грузия
- 1990 «Черный январь» в Баку, Азербайджан
- 1990 «Кровавый январь» в Ереване, Армения
- 1991 Кровавая расправа в Вильнюсе, Литва
- 1992 Гибридная война в Молдове (Приднестровъе)
- 1992-93 Война против Грузии руками абхазов при поддержке ихтамнетов, и авиации « из военторга»
- 1994-96 Первая чеченская война
- 1999-2000 Втоая Чеченская в результате которой москали платят дань «побежденным» чеченцам …
- 2008 Грузинская война
- 2014 Гибридная война в Украине.
- 2015 Война в Сирии (хотя помогали Асаду с самого начала конфликта - с 2011 г)
И везде одинаковые предистории, как под кальку скопированные сценарии начала войны, что в Финляндии, что в Сирии, что у нас… Нет ни одного поколения из бывшего СССР, которое где-нибудь да не воевало !!!. А некоторые принимали участие двух или трех войнах. Пока будет россия - будет война …
«Хотят ли русские войны ?» … Ответ очевиден, как очевидно и то, что москали «без п@здюлей - как без пряников». А прикинте други мои жидо-биндеровци и укро-хвашисты, если бы все эти ресурсы выброшенные на смерть миллионов людей по всей планете, да «в мирных целях»…! Да мы бы уже на все планеты солнячнойи сыстэмы на экскурсии бы летали (в рамках обязательной школьной программы)… А эти долбодятлы одну ракету до сих пор запустить не могут, а воинство свое раскидали по шести странам …
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