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 Политика Украины
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Все про:ВР (21950) депутат (2719) Парубий (1345) Россия (68517) Донбасс (12544)

 Группа депутатов призвала парламенты мира усилить давление на РФ из-за обострения на Донбассе

В письме подчеркнули необходимость увеличения количества наблюдателей мониторинговой миссии и развертывания вооруженной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Группа нардепов во главе со спикером ВР Андреем Парубием обратилась с открытым письмом к парламентам мира с призывом усилить давление на Кремль в связи с обострением на Донбассе, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Уточняется, что обращались в первую очередь к парламентам стран-членов Европейского Союза, США, Канады и Японии, а также европейского Парламента.

"Мы просим Вашего немедленного внимания и действия по поводу обострения ситуации на востоке Украины. Вынуждены констатировать, что Россия как страна-агрессор не отказывается от продолжения курса на дальнейшую эскалацию конфликта на части временно оккупированного Донбасса. Свидетельством этого является критическая ситуация, близкая к гуманитарной катастрофе, которая сложилась в эти дни в результате систематических обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в районе города Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Депутаты напомнили о последствиях эскалации конфликта.

"Мы хотим привлечь особое внимание к критической гуманитарной ситуации, которая сложилась в г. Авдеевка из-за систематических обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате боевых действий были повреждены линии электропередач, а также ряд жизненно важных объектов инфраструктуры, что привело к отключению водо- и теплоснабжения. В эти дни температура воздуха в Авдеевке опустилась ниже -18 С. В ночь на 31 января 2017 года в городе было объявлено чрезвычайное положение. Общее количество людей, остающихся без электроэнергии, водоснабжения и тепла превышает 22 тысячи человек. Уже началась эвакуация из Авдеевки детей и людей с инвалидностью", - говорится в письме к парламентам мира.

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"Мы, депутаты, обращаемся к Вам с просьбой использовать все имеющиеся механизмы правительственной и межпарламентской дипломатии и усилить давление на официальный Кремль. Будем благодарны, если руководство Ваших парламентов публично призовет российскую власть к неукоснительному выполнению всех международных обязательств и прекращению сознательного обострения безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе", - призвали украинские нардепы.

Под текстом поставили подписи спикер ВРУ Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, глава комитета по иностранным делам Анна Гопко, замглавы комитета по вопросам евроинтеграции Мария Ионова, глава фракции БПП Игорь Грынив и фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
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отдельные депутаты в мацкваабаде тоже обвиняли Порошенка ..?
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И шо: в патриотах у нас только две фракции? Когда бумаги стряпаете, помните, что они не для внутреннего пользования и пиара коалиции.
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Мы всем подъездом призвали соседа-алкаша не бухать!
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