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 6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января, - Нацполиция

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Покровский отдел полиции Донецкой области.

"Правоохранители, которые круглосуточно несут службу в прифронтовом городе, продолжают документировать последствия обстрелов, которые ведутся со стороны оккупированной территории и не утихают уже четвертые сутки. Жители города обращаются за помощью к полицейским и сообщают о повреждении своих домов. Полицейские продолжают документировать последствия артудар ов и оказывать помощь всем, кто в ней нуждается. За 4 суток в Авдеевке ранены 6 мирных жителей, повреждены 26 домов", - сказано в сообщении полиции.

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Также в полиции, добавили, что в 10.20 1 февраля на линию 102 пришли сообщения о разрушении еще 4 домов мирных жителей, которые были повреждены в результате обстрелов в период с 7.00 по 8.00: ул. Металлургов, 64а и ул. Колосова, 239; ул. Шевченко, 57 - снаряд взорвался во дворе, разрушены подсобные помещения; ул. Колосова, 204 - в результате обстрела в доме произошел пожар.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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