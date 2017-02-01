 В моргах Донецка находится 42 тела военных РФ, - ГУР Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По информации разведки, российское командование прибегает к открытому нарушению условий минских соглашений, инициируя возобновление боевых действий с применением ракетных систем залпового огня, 122 и 152-мм артиллерийских систем с огневых позиций, расположенных в пределах населенных пунктов.
"По состоянию на 31 января в моргах больниц города Донецка находится 42 тела военнослужащих 1 АК (Донецк) ВС РФ, убитых в результате ведения огня в ответ силами АТО", - сказано в сообщении.
Как отмечается, из-за весомых потерь отдельные подразделения боевиков возглавили кадровые российские офицеры.
"В связи с весомыми боевыми потерями, критическим снижением морально-психологического состояния личного состава и частичной потерей управления, подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ возглавили российские кадровые офицеры", - отметили в пресс-службе ГУР Минобороны.
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