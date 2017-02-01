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 Политика Украины, Происшествия
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 Террористы обстреляли Врубовку: разрушены частные дома и здание школы

На месте происшествия работает полиция.

В результате обстрела Врубовки Луганской области разрушены частные дома и здание школы, передает Цензор.НЕТ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Луганской области Татьяна Погукай.

"Сегодня в пять утра боевики обстреляли поселок Врубовка Попаснянского района. Вследствие обстрелов есть разрушения частных домов, здания школы. Более подробно о последствиях обстрелов напишу чуть позже, после возвращения с места происшествия.", - отметила она.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на данный момент бои продолжаются.
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Не террористы, а россияне!
Хватит уже лгать, а то весь мир уже 16 лет борется с террористами, вместо того чтобы бороться со своим настоящим врагом.
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3/14дарасы козломордые.вам это все вернется бумерангом, втройне.отсчет начался...
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