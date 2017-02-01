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 Пьяные российские оккупанты устроили массовую драку в крымском кафе, - ГУР Минобороны

Продолжаются случаи беспорядков и противоправных действий российских военных в отношении гражданского населения временно оккупированного Крыма.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, 30 января в одном из кафе города Армянск произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря и местными жителями.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В оккупированный Симферополь зашла колонна военной техники РФ, - Центр информации о правах человека. ФОТОрепортаж

"Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо вели себя с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности", - сказано в сообщении ГУР.
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этот гадющник в километре от админграницы и пункта пропуска Каланчак.
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Там место бомжепритягательное. На выходе прямо стоит наливайка, там постоянно во все времена рузьке люди крутились и на автостанции две чайханы, в одной очень хорошие чебыреки были, она с совецких времен, вторая позже появилась там тоже синячат бомжи.
Ну и естественно хероические витязи рюсичи туда шастают бухать.
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Скрепы дупло рвут,а лишняяХромаяСома из пасти лезет,что череп трещит,это и есть Вяличие РАБссии..
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весело то что гур вместо разведки занимается хуйнёй в виде собирания сплетень!!!
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Ну да это ж не на чеченов прыгать,те и на бутылку посадят!
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замес був сильний, місцевих побили, а їх пахани діло засинають...
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"Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо вели себя с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности"

Кацапская классика, нажраться, тиранить обслугу, цепляться к людям на национальной почве.

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Підготовка до курортного сезону 2017 року в "роздарі"
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Обезьяны начали выбирать доминантного самца . Весна будет ранней .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяные российские оккупанты устроили массовую драку в крымском кафе, - ГУР Минобороны
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