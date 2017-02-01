 Пьяные российские оккупанты устроили массовую драку в крымском кафе, - ГУР Минобороны

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГУР Минобороны Украины, 30 января в одном из кафе города Армянск произошла массовая драка с участием 27 военнослужащих батальонной тактической группы (Филатовка) 51 парашютно-десантного полка 106 воздушно-десантной дивизии (Тула) ВС РФ, которые самовольно покинули расположение полевого лагеря и местными жителями.
"Инцидент был спровоцирован российскими военнослужащими, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо вели себя с обслуживающим персоналом заведения и унижали посетителей татарской национальности", - сказано в сообщении ГУР.
3397 21
Командование 1 АК ВС РФ на Донбассе приняло решение принимать "на службу" инвалидов. Боевиков срочно выписывают из больниц, - разведка(25)
Потери боевиков в районе Авдеевки составили 10 убитыми и 25 ранеными, - ГУР Минобороны(2)
Силы АТО ликвидировали 15 и ранили 24 боевика в районе промзоны Авдеевки, - ГУР(0)
Боевики-дезертиры расстреляли российского офицера на Луганщине, - разведка(123)
Путин будет обустраивать Крым грубыми военными методами - военный обозреватель(0)
В прифронтовой зоне на территории "ДНР" работают 2 комплекса радиоэлектронной разведки под управлением кадровых военных РФ, - ИС(22)
Больницы и медпункты массово закрываются на оккупированных территориях Донбасса, - ГУР Минобороны(65)
Ответить
Ответить
Ну и естественно хероические витязи рюсичи туда шастают бухать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кацапская классика, нажраться, тиранить обслугу, цепляться к людям на национальной почве.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить