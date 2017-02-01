 Боевики обстреливают позиции 72 мехбригады возле Авдеевки из тяжелого вооружения, - командир

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель командира 72 отдельной механизированной бригады, занимающей позиции в районе Авдеевки, Александр Самарский в эфире телеканала "112 Украина".
"Именно в этот момент продолжаются обстрелы. Постоянно обстреливаются мои позиции из всех запрещенных минскими соглашениями вооружений. 120-мм. миномет, 122-мм калибр, 152-мм калибр, также из "Града". По состоянию на утро сегодня, уже в пятый раз боевики беспокоят наши позиции, но пока это у них проходит безрезультатно", - прокомментировал ситуацию Александр Самарский.
Он также отметил, что за прошедшие сутки сепаратисты 11 раз запрашивали перемирие, которое сами и нарушали.
"Нарушали буквально через 15 минут после начала", - отметил замкомандира 72 ОМБр.
Александр Самарский также сообщил, что по его информации, в морги Донецка вчера доставили по меньшей мере 60 человек.
"Это россияне. Местных там даже не считают", - заявил он.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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http://censor.net.ua/photo_news/425844/nayidena_pozitsiya_gradov_s_kotoroyi_byut_po_avdeevke_rossiyane_sleduyut_zavetam_svoego_fyurera_ispolzuya
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Повністю поділяю тривогу окремих політиків та громадських діячів, які вбачають небезпеку в закулісних іграх, які веде політичне керівництво України з керівництвом держави-агресора. Так, вчора її висловила віце-спікер парламенту Oksana Syroyid у зв'язку з інтерв'ю Міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, опублікованого під заголовком «Донбасс можно вернуть только дипломатией» https://goo.gl/ihAHdp в російському виданні «Газета.Ру». Півроку тому у дописі «Путінський посол в Україні» https://goo.gl/4zsmfA я писав про те, що між керівництвом України та Росії уже впродовж кількох років ведеться особлива політична гра. Суть цієї гри відома вкрай обмеженому колу осіб, але саме вона визначає справжні відносини між керманичами двох держав. У дійсності вони є далеко не такими, якими презентуються на широкий загал. Дипломатично вони начебто «зведені до нуля», але в дійсності на найвищому рівні напряму і за посередництва Кума є дуже активними. Основою цих відносин є не державні, а приватні та вузько корпоративні інтереси. Такі відносини наносять непоправної шкоди національній безпеці України. Їх продовження загрожує суверенітету і незалежності нашої держави. Заграючи із Заходом, Україну впевнено ведуть під Росію. Проукраїнські політики найвищого рівня уже мають «криком кричати» з цього приводу і вживати усіх можливих заходів до розірвання вказаного підкилимного тандему. Бо завтра - буде пізно.
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Как может такая падаль быть в парламенте Украины?
Реально с Шуфричем пора что-то делать. Раз ничего не делают спецслужбы, пусть это сделает старик Линч.
Жизнь в Резервации @CleanAuthoritie 1 ч.1 час назадПервый и главный вопрос к "гарантеле" Порошенко, ГПУ Луценко и СБУ Грицаку: почему эта гнида Шуфрич еще не в СИЗО?
@InfoResist https://twitter.com/InfoResist/status/826686861359906817 …
Шуфрич в эфире российского ТВ обвинил Порошенко в эскалации в Авдеевке | ВИДЕО https://inforesist.org/shufrich-v-efire-rossiyskogo-tv-obvinil-poroshenko-v-eskalatsii-v-avdeevke/ …
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19 ч ·
Кожного разу, коли російська армія не може впоратись з вояками, вона розпочинає бити по цивільних.
Міркування щодо такого вибору дуже прості:
- забратися супротивника мають примусити мирні мешканці.
Саме так вони робили в Афганістані (мільйон загиблих, три мільйони біженців), у Грозному, в Горі, у Маріуполі, в Алепо, зараз в Авдіївіі.
Авдіївка - це українське Алепо сьогодні. Масштаби, звісно, не ті - сутність та ж сама.
Рік оркі намагаються вибити наших з позицій, які їм дуже дошкуляють, але лише втрачають свої.
Завдання артіста налякати, тож лякаю.
Зараз з їх боку діє військова логіка, але є небезпека переходу її у логіку політичну:
1) влаштувати гуманітарну катастрофу у місті, принаймні - в інформаційному просторі,
2) примусити втрутитися міжнародне співтовариство та міжнародні гуманітарні організації,
3) добитися демілітаризації Авдіївки на міжнародних майданчиках (ООН, ПАРЄ, Мінськ) - і через те - відводу українських військ.
У такому разі, вони намагатимуться проводити сценарій "демілітаризації Широкина", підв'язуючи його до головування України в РБ ООН.
Мовляв, очолюють, а самі гуманітарну катастрофу влаштували.
Таким чином, вони можуть сподіватися завадити загрозі на цьому напрямку та, на додаток, похитати ситуацію до річниці розстрілу Небесноі сотні.
Кремль влаштовує комплексну накачку ситуації до 21 лютого.
Що треба робити на упередження розвитку ситуації за таким сценарієм?
Як завжди - орків вбити, мирних врятувати, показати світові, що попри варварські обстріли, українська влада контролює гуманітарну ситуацію у місті, "катастрофи" немає і не буде.
Ах, так, ще треба дописати:
- "прийняти комплексні заходи щодо запобігання..."
Втім, це вже допишуть без мене.
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Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Це гімн такий.
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А работать крепостные не могут потому, что руки из жопы у них выросли да и пахать на хозяина-барина им нехочется.
Навоз у барина на конюшне или в коровнике убрать за поллитра самогона так кацапы всей дярёвней тут как тут, а вот если поле распахать и пшеницу выростить, то кацапы сразу за вилы и на войну в чужие страны, авось там, в чужих домах, если не издохнут на войне то смогут шо-то спиздить в соседней стране.
Вспомните все кацапские картины кацапскими художниками нарисованные, где "тяжкий труд" всегда ассоциируется с "крестьянами в плуг запряженными" а сзади баба кацапская со слезами на ебле зёрна пшеницы разбрасывает и ревёт, шо белуга.
Московитская мордва это не народ, это сука бесы в людском обличье.
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