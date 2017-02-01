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 В больнице скончался четвертый пострадавший от взрыва на Харьковщине

В больнице умер еще один пострадавший в результате взрыва с последующим пожаром, который произошел в субботу в пгт Слобожанское Змиевского района Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на больницу скорой и неотложной помощи в среду.

"Умер еще один молодой человек (1993 года рождения). В больнице остается девушка. Она по-прежнему в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в субботу, 28 февраля, днем в квартире пятиэтажного жилого дома в пгт Слобожанское произошел взрыв с последующим пожаром, в результате которого пострадали 5 человек. Женщина 1993 г.р. с ожогами 50% тела 2-3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени и закрытым переломом носа госпитализирована в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова. Позднее туда же доставили четверых мужчин 1965, 1973 г.р. и двоих 1993 г.р. в крайне тяжелом состоянии.

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52-летний мужчина скончался днем 30 января. В ночь на 31 января умерли еще двое мужчин (1965 и 1943 года рождения).
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Изделия из ПВХ (натяжньіе потолки, евродоска, пластиковьіе окна и др.) очень токсичньі. Если на нижних этажах случится возгарание, то на верхних люди могут получить отравления с летальным исходом. Испарение ПВХ так-же вызывает раковые заболевания
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Нанимают всяких проходимцев, вот и результат. У меня в подъезде ставили газовый счетчик, не предупреждая жильцов. Выключили газ, а потом без предупреждения врубили. Звонил в Горгаз - бесполезно! Сказали - это подрядчики и разбирайтесь с ними сами. Подрядчиком оказался мужик одиночка без документов, который врезал счетчик. Я покрыл его матом и на этом все. Результат мог быть аналогичный этому, потому, что всем по фигу!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ больнице скончался четвертый пострадавший от взрыва на Харьковщине
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