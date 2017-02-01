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 Политика Украины
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 Утром боевики продолжили обстрелы Авдеевки: повреждены жилые дома, ранен мужчина, - Аброськин

Сегодня, около 7 часов утра боевики продолжили обстрелы Авдеевки: в результате боевых действий повреждены жилые дома, ранен мужчина 1954 года рождения.

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Утро. Авдеевка. Около 7 часов боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на 102. Район ул. Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Пострадавших от обстрела нет.
Район ул. Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина, 1954 года рождения.

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Район ул. Колосова. Снаряд попал в крышу дома, выбиты стекла. Пострадавших от обстрела нет.
Район ул. Спортивная. На крыше дома находится снаряд, не разорвался. Пострадавших нет.
На каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донетчины для документирования и предоставления необходимой помощи нашим гражданам", - написал Аброськин.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.

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А евакуації досі немає. Чи спроможна наша влада приймати швидкі та потрібні рішення? Взагалі хоч на щось ця влада здатна?
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Надеюсь, события 100-летней давности не повторятся и мы все-таки удержим страну от вторжения красной большевистской мрази. Нас погубила не слабость армии, а слабость духа, разрозненность и перетягивание одеяла. Есть абсолютно все ресурсы для спасения страны, нет политической воли. Внутренние распри разъедают страну.
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В случае экстренной необходимости эвакуация будет произведена....Сейчас же такой необходимости нет...
Винторогим скотам дали по морде....и их уже попустило..... сейчас хлебанут боярышника...и поджав хвосты уползут....зализывать друг другу разорванные жопы....
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Карту відкрий, істеричка!
Металургів і Колосова це найсхідніша околиця старої Авдіївки. Там приватний сектор.
Тургєнєва та Спортивна - південна околиця, майже біля дач та залізниці. Так само приватний сектор. Хто хотів звідти виїхати - виїхав. Навіщо все місто евакуйовувати?
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Кто хотел уехать того уже там нет.А остались ватники,которые никуда от Гудка не хотят уходить и прекрасно осознают,куда идут деньги заработанные им...
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Авдеевский коксохим....украинское предприятие...находящееся на украинской территории...и платящее налоги в украинскую казну.....
Люди работающие на этом предприятии украинцы...получают заработную плату в гривнах и тоже платят с нее налог в украинскую казну......
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да,тока эти украинцы не так давно сходняки собирали,за то шоб вывести ВСУ с Авдеевки...
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А ты уверен что эти..?? Да и идиотов в любой стране мира есть какой то процент.....
Авдеевка находится на украинской территории...это Украина..... чего винить тех людей которые от туда не уехали..??
Да это прифронтовая зона....но это их дома...и там у них работа.....
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И у гудка есть другие предприятия....по всей территории Украины есть .... на что тоже работают ватники...???
А ты сам то кто..??
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Освежают память об Алеппо? А как там оон? Не начали еще глубоко обеспокаиваться?
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ты также аккуратно считал и в Грозном в 1994 году? могу напомнить еси шо..
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для меня проблема Чечня 2 раза,Грузия Украина и Сирия..и автор один этих злодеяний..подскажи кто?Путлер или Порошенко?
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"Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг об Авдеевке
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Semen Kabakaev
22 хв. ·

Сегодня утром была попытка штурма позиций 72 бригады в Авдеевке. Начиная с часа ночи, противник вел огонь из РСЗО Град, 152 мм орудий и минометов. Около 7 утра атаковала группа в составе 30 человек.Все попытки штурма были отбиты.
Предварительно у оккупантов 6-200х и 12 300х, подразделение уточняется.
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Тактика дій ЗСУ глибоко невірна. Чому не знищується техніка та боєприпаси противника у місцях збору та на марші? Мабуть тому що керують там або паркетні шаркуни - типа мужеложенка, або менти-любителі, які дня не служили і не знають що це таке - полторак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУтром боевики продолжили обстрелы Авдеевки: повреждены жилые дома, ранен мужчина, - Аброськин
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