 Утром боевики продолжили обстрелы Авдеевки: повреждены жилые дома, ранен мужчина, - Аброськин

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Утро. Авдеевка. Около 7 часов боевики продолжили обстрел города. Жители обращаются за помощью на 102. Район ул. Тургенева. Прямое попадание снарядов в жилые дома. Пострадавших от обстрела нет.
Район ул. Металлургов. В результате обстрела повреждены крыши домов. Ранения получил мужчина, 1954 года рождения.
Район ул. Колосова. Снаряд попал в крышу дома, выбиты стекла. Пострадавших от обстрела нет.
Район ул. Спортивная. На крыше дома находится снаряд, не разорвался. Пострадавших нет.
На каждое такое обращение выезжают следственно-оперативные группы полиции Донетчины для документирования и предоставления необходимой помощи нашим гражданам", - написал Аброськин.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению. Утром 1 февраля боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. По состоянию на сейчас бои продолжаются.
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навіть двох автобусів не заповнили бажаючими!
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Винторогим скотам дали по морде....и их уже попустило..... сейчас хлебанут боярышника...и поджав хвосты уползут....зализывать друг другу разорванные жопы....
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Металургів і Колосова це найсхідніша околиця старої Авдіївки. Там приватний сектор.
Тургєнєва та Спортивна - південна околиця, майже біля дач та залізниці. Так само приватний сектор. Хто хотів звідти виїхати - виїхав. Навіщо все місто евакуйовувати?
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Люди работающие на этом предприятии украинцы...получают заработную плату в гривнах и тоже платят с нее налог в украинскую казну......
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Авдеевка находится на украинской территории...это Украина..... чего винить тех людей которые от туда не уехали..??
Да это прифронтовая зона....но это их дома...и там у них работа.....
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А ты сам то кто..??
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В Кремле решили нагнать бюджетников на митинг в Донецке...
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22 хв. ·
Сегодня утром была попытка штурма позиций 72 бригады в Авдеевке. Начиная с часа ночи, противник вел огонь из РСЗО Град, 152 мм орудий и минометов. Около 7 утра атаковала группа в составе 30 человек.Все попытки штурма были отбиты.
Предварительно у оккупантов 6-200х и 12 300х, подразделение уточняется.
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