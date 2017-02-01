 Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление об обострении на Донбассе, - Николенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"При рассмотрении в Совете безопасности ООН ситуации на востоке Украины, и в Авдеевке в частности, делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности", - сказал он.
В тексте заявления, в частности, отмечается:
Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения.
Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе гражданского населения.
Члены Совета Безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015 год), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских соглашений".
Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
2005 41
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
6 мирных жителей ранены, 26 домов повреждены в Авдеевке в результате обстрелов боевиками города с 29 января, - Нацполиция(0)
В Авдеевке есть теплоснабжение, вода подается по графику, электричество обеспечивают генераторы, - ГСЧС(7)
Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Вода и газ есть, в город прибыло 8 грузовиков помощи, - Жебривский(16)
Утром боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. Враг остановлен, бой продолжается, - штаб(39)
Прокурор Донецької області «порожняк не гонить»(1)
Миссия США при ОБСЕ об Авдеевке: Мы призываем Россию прекратить попытки захвата новой территории(158)
Все преступления российско-террористических войск в Авдеевке документируются, - СБУ(31)
кримаш...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Безсмертный:
Украина должна идти вперед и освобождать территории!
У украинской стороны есть три варианта действий относительно Авдеевки, но правильный из них лишь один - пойти в наступление и полностью освободить город и прилегающие к нему территории, откуда противник ведет обстрелы, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.
«Затягивание ситуации будет приводить к пропорциональному количеству жертв, и эти жертвы будут не только от боевых действий, но и от невыносимых условий, в которых находятся люди», - говорит он.
Еще одним вариантом решения проблемы является, по мнению Безсмертного, немедленная эвакуация жителей города, которые не смогут «в таких условиях» ожидать восстановления разрушенной инфраструктуры.
«Наихудший вариант - наши военные покинут занятые территории», - сказал политик.
По его мнению, обострение в Авдеевке никак не связано с состоявшимся накануне разговором президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я тебя успокою, Безальтернативиц, когда я слышу фразу "злочинний режим Януковича" - у меня начинается приступ саркастического смеха
мне больше интересен злочинний режим Петручио Офшоренко и доказательств хоть отбавляй.
Но конкретно ты, Безальтернативиц, таки ничего сказать не можешь по поводу Безсмертного?
я так и думал.
Ответить
Ответить
А где ты, у меня, увидел связь между Безсмертным и Порошенко?
Не получается выстроить причинно-следственные связи, тяжело с логикой?
Бывает, не огорчайся.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да с такими генпрокурором и судьями, он еще вернется, "вечно легитимный"
Ответить
Ответить
Ответить
будет проще или легче? Не факт.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. А как бы они выглядели, если бы попробовали заветировать?
Не: они - говно, и миру не привыкать, но тут их в логическую ловушку поймали: они ведь громче всех про Минск воют, и не проголосуй сейчас - теряют дипломатические очки.
В ответ они, конечно, будут на более своих площадках орать, что это Киев виноват и не делает федерализацию, но тут их сразу надлежит слать нах.й
Ответить
Ответить
Повністю поділяю тривогу окремих політиків та громадських діячів, які вбачають небезпеку в закулісних іграх, які веде політичне керівництво України з керівництвом держави-агресора. Так, вчора її висловила віце-спікер парламенту Oksana Syroyid у зв'язку з інтерв'ю Міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, опублікованого під заголовком «Донбасс можно вернуть только дипломатией» https://goo.gl/ihAHdp в російському виданні «Газета.Ру». Півроку тому у дописі «Путінський посол в Україні» https://goo.gl/4zsmfA я писав про те, що між керівництвом України та Росії уже впродовж кількох років ведеться особлива політична гра. Суть цієї гри відома вкрай обмеженому колу осіб, але саме вона визначає справжні відносини між керманичами двох держав. У дійсності вони є далеко не такими, якими презентуються на широкий загал. Дипломатично вони начебто «зведені до нуля», але в дійсності на найвищому рівні напряму і за посередництва Кума є дуже активними. Основою цих відносин є не державні, а приватні та вузько корпоративні інтереси. Такі відносини наносять непоправної шкоди національній безпеці України. Їх продовження загрожує суверенітету і незалежності нашої держави. Заграючи із Заходом, Україну впевнено ведуть під Росію. Проукраїнські політики найвищого рівня уже мають «криком кричати» з цього приводу і вживати усіх можливих заходів до розірвання вказаного підкилимного тандему. Бо завтра - буде пізно.
Ответить
Ответить
Ответить
И именно поэтому, все на цырлах и шепотом ....
Ответить
Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп собирается провести аудит, чтобы выяснить, на что были пущены предоставленные экс-президентом США Бараком Обамой Украине средства. Если специальная комиссия установит, что помощь была потрачена не по назначению - Порошенко могут заставить вернуть все до последнего цента. Новость сообщает Podvodka.Info.
Штирлиц задумчиво поправил рыжеватый парик, все время спадавший прядью на глаза, и грустно посмотрел в окно. Хм... Hilfe? hilfe....что бы это значило. Почему партайгенносе Борман все время вопит это слово по красному телефону. Американский галстук непривычно давил на горло. Дааа, в мундире штурбанфорера СС чувствовалось намного лучше.
Ответить
(источник: news24ua) (подробнее: Активы Порошенко арестованы? )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить