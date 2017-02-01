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 Политика Украины
  2005  41
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 Совбез ООН принял предложенное Украиной заявление об обострении на Донбассе, - Николенко

Совет Безопасности ООН принял заявление для прессы, предложенное украинской стороной, касательно обострения ситуации на востоке Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"При рассмотрении в Совете безопасности ООН ситуации на востоке Украины, и в Авдеевке в частности, делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности", - сказал он.

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В тексте заявления, в частности, отмечается:

Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность по поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых последствий для местного гражданского населения.

Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, вдоль линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям людей, в том числе гражданского населения.

Члены Совета Безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого соблюдения резолюции 2202 (2015 год), которая утвердила "Пакет мер по имплементации Минских соглашений".

Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению режима прекращения огня.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.



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Члены Совета Безопасности выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Источник: http://censor.net.ua/n425838

кримаш...
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"выразили серьезную обеспокоенность" - чего Вы еще то хотели? ВСЁ.
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Ну не знаю, могли бы хотя бы глубокую озабоченность высказать. А так есть некоторая недосказанность. и неясность
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есть в Украине умные люди (не хитро выдрюченные, именно умные), один из них -
Безсмертный:
Украина должна идти вперед и освобождать территории!

У украинской стороны есть три варианта действий относительно Авдеевки, но правильный из них лишь один - пойти в наступление и полностью освободить город и прилегающие к нему территории, откуда противник ведет обстрелы, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.
«Затягивание ситуации будет приводить к пропорциональному количеству жертв, и эти жертвы будут не только от боевых действий, но и от невыносимых условий, в которых находятся люди», - говорит он.
Еще одним вариантом решения проблемы является, по мнению Безсмертного, немедленная эвакуация жителей города, которые не смогут «в таких условиях» ожидать восстановления разрушенной инфраструктуры.
«Наихудший вариант - наши военные покинут занятые территории», - сказал политик.
По его мнению, обострение в Авдеевке никак не связано с состоявшимся накануне разговором президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
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"порох" выберет второй вариант - "оставить всё как есть".
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Да, этот умный наворовал при Кучме немало..
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Вам, свидетелю секты "Безальтернативного", кто то сказал или лично считали?
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Тебе, видимо, лет 20, раз не помнишь Безмертного и его влиятельность в Украине. Странно, что ты и про Януковича положительно не отзываешься - доказательств что он воровал нет.
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ага мне в душе вообще 17, просто еще + ОЧЕНЬ МНОГО месяцев,
я тебя успокою, Безальтернативиц, когда я слышу фразу "злочинний режим Януковича" - у меня начинается приступ саркастического смеха
мне больше интересен злочинний режим Петручио Офшоренко и доказательств хоть отбавляй.

Но конкретно ты, Безальтернативиц, таки ничего сказать не можешь по поводу Безсмертного?
я так и думал.
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Ты какой то двинутый на Порошенко.. какое отношение Бессмертный имеет к Порошенко?
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двинутый, походу, тут только ты.
А где ты, у меня, увидел связь между Безсмертным и Порошенко?
Не получается выстроить причинно-следственные связи, тяжело с логикой?
Бывает, не огорчайся.
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Ты хоть помнишь, что писала?, напомню: "..режим Петручио Офшоренко..". Это про Порошенко, так же? Ну так какого куя ты пишешь про него, в теме о Безсмертном?
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погугли, что творил Безсмертный лет 15 назад. Ты ж просто увидел какую-то его одну фразу и все, нашел себе нового героя.. откуда ж вы, такие тупые недоумки беретесь?..
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.. и вообще, я голосовал за другого кандидата, не Порошенко. Хотя тебе плевать - я ж все равно агент Порошеко для тебя.
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ты права, мне плевать за кого ты там голосовал.
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Смешно - 2017 год, Безсмертный решил вернуться в политику и первым делом запустил ботов на "Цензор"
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еще один 18 летний.. твой сынуля, лет через 15 будет то же самое писать, в ответ на "Янукович-вор".
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а кто сказал, что вор? был суд, есть приговор?
Да с такими генпрокурором и судьями, он еще вернется, "вечно легитимный"
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а Вы серьёзно полагаете, что возможная следующая проблема
будет проще или легче? Не факт.
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Не пишите ерунды !!! Проблемы украинцев не в путине, а вообще в руских !!! Кто бы не пришел к власти в рашке, их политика будет такая же !!! Читайте историю !!! руские без войны не могут жить !!! Отнимите у них величие, придуманное на лживых победах ----что у них останется ?????? ПШИК ...росия производит впечатление великой страны, и больше она ничего не производит !!! Только сеет смерть по всему миру !!!!!!!!!
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Была обеспокоеннось, сейчас выразили СЕРЬЕЗНУЮ обеспокоенность....
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1. Это "заявление для прессы", т.е. всё больше по3.14здеть.
2. А как бы они выглядели, если бы попробовали заветировать?
Не: они - говно, и миру не привыкать, но тут их в логическую ловушку поймали: они ведь громче всех про Минск воют, и не проголосуй сейчас - теряют дипломатические очки.
В ответ они, конечно, будут на более своих площадках орать, что это Киев виноват и не делает федерализацию, но тут их сразу надлежит слать нах.й
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Бывший первый заместитель председателя СБУ, начальник Главного управления «К» генерал-майор Виктор Трепак утверждает, что между руководителями Украины и России уже в течение нескольких лет ведется особая политическая игра. Настоящие отношения между ними далеко не такие, какими представляются широкой общественности. Дипломатично они как бы «сведены к нулю», но в действительности на самом высоком уровне напрямую и при посредничестве кума (Медведчука - ред.) очень активны. Заигрывая с Западом, Украину уверенно ведут под путинскую Россию.
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Віктор Трепак

Повністю поділяю тривогу окремих політиків та громадських діячів, які вбачають небезпеку в закулісних іграх, які веде політичне керівництво України з керівництвом держави-агресора. Так, вчора її висловила віце-спікер парламенту Oksana Syroyid у зв'язку з інтерв'ю Міністра України з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша, опублікованого під заголовком «Донбасс можно вернуть только дипломатией» https://goo.gl/ihAHdp в російському виданні «Газета.Ру». Півроку тому у дописі «Путінський посол в Україні» https://goo.gl/4zsmfA я писав про те, що між керівництвом України та Росії уже впродовж кількох років ведеться особлива політична гра. Суть цієї гри відома вкрай обмеженому колу осіб, але саме вона визначає справжні відносини між керманичами двох держав. У дійсності вони є далеко не такими, якими презентуються на широкий загал. Дипломатично вони начебто «зведені до нуля», але в дійсності на найвищому рівні напряму і за посередництва Кума є дуже активними. Основою цих відносин є не державні, а приватні та вузько корпоративні інтереси. Такі відносини наносять непоправної шкоди національній безпеці України. Їх продовження загрожує суверенітету і незалежності нашої держави. Заграючи із Заходом, Україну впевнено ведуть під Росію. Проукраїнські політики найвищого рівня уже мають «криком кричати» з цього приводу і вживати усіх можливих заходів до розірвання вказаного підкилимного тандему. Бо завтра - буде пізно.
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и ни одного слова о параше....ехайте домой, представители , блеать
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да, а еще отключит газ!
И именно поэтому, все на цырлах и шепотом ....
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Ку -ку!!!!
Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп собирается провести аудит, чтобы выяснить, на что были пущены предоставленные экс-президентом США Бараком Обамой Украине средства. Если специальная комиссия установит, что помощь была потрачена не по назначению - Порошенко могут заставить вернуть все до последнего цента. Новость сообщает Podvodka.Info.
Штирлиц задумчиво поправил рыжеватый парик, все время спадавший прядью на глаза, и грустно посмотрел в окно. Хм... Hilfe? hilfe....что бы это значило. Почему партайгенносе Борман все время вопит это слово по красному телефону. Американский галстук непривычно давил на горло. Дааа, в мундире штурбанфорера СС чувствовалось намного лучше.
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+++По подозрению в отмывании денег, полученных незаконным путём, заморожены финансовые активы и рассматривается возможность ареста недвижимого имущества Петра Порошенко за границей Украины. декабрь 2016
(источник: news24ua) (подробнее: Активы Порошенко арестованы? )
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Четвертый год кричать: "Волки" Волки!!!" - они что, сказку не читали?
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А завтра они не смогут принимать предложение, не где будет. И этим все сказанно
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовбез ООН принял предложенное Украиной заявление об обострении на Донбассе, - Николенко
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