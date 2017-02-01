 Состояние всех бойцов, которые вчера поступили в Днепровскую больницу им. Мечникова, с положительной динамикой, - врач

Состояние всех бойцов, которые вчера поступили с ранениями из зоны АТО в Днепровскую больницу им. Мечникова, с положительной динамикой, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
"Все бойцы, которые были доставлены вчера, идут с положительной динамикой. Троих из них сразу же по жизненным показаниям прооперировали. На утро они в сознании, и мы надеемся, то все дальше будет хорошо. Лекарство есть, мы делаем все возможное, чтобы восстановить кровопотерю и видим положительную динамику в лечении. Ранения тяжелые. В основном это ранения в голову, грудь. Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе. Состояние сложное, прооперировали, надеемся, что будет жить. Все бойцы получили ту помощь, которую надо, стараемся, чтобы все они жили", - отметил он.
При этом Рыженко подчеркнул, что за последние часы в больницу им. Мечникова никто из раненых бойцов не поступал. "Все доктора сегодня вышли на работу. Мы ожидали, что могут быть еще (раненые, - ред.), но, слава богу, их не было. Все лекарство, все необходимое для бойцов есть, начиная от зубной щетки, заканчивая хорошими лекарствами", - сказал он.
1225 24
Террористы обстреляли Врубовку: разрушены частные дома и здание школы(2)
Боевики обстреливают позиции 72 мехбригады возле Авдеевки из тяжелого вооружения, - командир(26)
Утром боевики продолжили обстрелы Авдеевки: повреждены жилые дома, ранен мужчина, - Аброськин(24)
Авдеевский коксохим будет продолжать работать, если не будет прямых попаданий, - директор АКХЗ(29)
В Европе впервые осуществили пересадку остановившегося сердца. ФОТО(2)
Все больные из авдеевской больницы эвакуированы, - Донецкая ОВГА(18)
В результате обстрела Марьинки боевиками ранена 54-летняя местная жительница, - Нацполиция(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1285930398153136&set=a.180274162052104.46006.100002085647117&type=3
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/1285922058153970/
Ответить
Ответить
Бережи святе воїнство українське, що боронить свою країну від супостата!
Ответить
Ответить
Ответить