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 Политика Украины
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Все про:больница (563) ранение (1359) Антитеррористическая операция (15793)

 Состояние всех бойцов, которые вчера поступили в Днепровскую больницу им. Мечникова, с положительной динамикой, - врач

Все необходимое для бойцов есть.

Состояние всех бойцов, которые вчера поступили с ранениями из зоны АТО в Днепровскую больницу им. Мечникова, с положительной динамикой, передает Цензор.НЕТ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Все бойцы, которые были доставлены вчера, идут с положительной динамикой. Троих из них сразу же по жизненным показаниям прооперировали. На утро они в сознании, и мы надеемся, то все дальше будет хорошо. Лекарство есть, мы делаем все возможное, чтобы восстановить кровопотерю и видим положительную динамику в лечении. Ранения тяжелые. В основном это ранения в голову, грудь. Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе. Состояние сложное, прооперировали, надеемся, что будет жить. Все бойцы получили ту помощь, которую надо, стараемся, чтобы все они жили", - отметил он.

При этом Рыженко подчеркнул, что за последние часы в больницу им. Мечникова никто из раненых бойцов не поступал. "Все доктора сегодня вышли на работу. Мы ожидали, что могут быть еще (раненые, - ред.), но, слава богу, их не было. Все лекарство, все необходимое для бойцов есть, начиная от зубной щетки, заканчивая хорошими лекарствами", - сказал он.

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Головного лікаря Дніпровської лікарні ім.Мечникова Риженка вчора по телебаченню в новинах бачив-видно ,що людина втомилася.
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Вклоняюся вам дніпровці-і лікарям,і людям що кров здають нашим хлопцям.
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Кому вы доказываете? Оно будет гавкать против украинцев пока админ не забанит.
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Зачем вы заходите сюда? Показать свою тупость, дебилизм или так просто нас@@ть кому-то в душу?
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Пресвята Богородице! Матір Божа!

Бережи святе воїнство українське, що боронить свою країну від супостата!
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У Рыженко свой фронт: выдирает из лап смерти наших пацанов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСостояние всех бойцов, которые вчера поступили в Днепровскую больницу им. Мечникова, с положительной динамикой, - врач
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