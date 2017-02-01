 Министр Омелян выступил против повышения тарифов "Укрзализныци"

Об этом в ходе встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНИАН со ссылкой на ЦТС.
Министр настаивает, что механизм расходов "Укрзализныци" должен быть прозрачным. Владимир Омелян подчеркнул, что повышение ж/д тарифов на 25% в 2017 году является политическим решением. "Это политическое решение. Чтобы Мининфраструктуры не уличили в спекуляциях, мы разместили этот приказ на своем сайте. Сейчас согласовываем с органами правительства", - отметил министр.
Омелян уточнил, что не намерен менять свою позицию, но финальное решение будет принимать Кабинет министров. "Я буду выступать за не повышение тарифов до того, как "Укрзализныця" станет прозрачной", - заявил он.
Министр также добавил, что не смог получить от руководства транспортного монополиста объяснения, почему инициированное ими повышение должно составить именно 25%. "Я этот вопрос задавал УЗ. Четкого ответа не получил", - резюмировал Владимир Омелян.
Как сообщалось, ранее представители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отозвать проект приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов "Укрзализныци", поскольку документ был опубликован без предусмотренного законом общественного обсуждения. По мнению ассоциаций, повышение стоимости услуг "Укрзализныци" на 25% нанесет значительный ущерб предприятиям реального сектора и экономике страны в целом. Из-за этого порядка 30 тыс. человек могут остаться без работы.
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маршрутчики)) і гонтрарева вже підвищили,
а омелян пасе задніх, це не вірно))))
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Омельян ходи городами а не вимагай меншої плати за перевезення, ось за який такий рахунок буде будуватись та оновлюватись УЗ.? За Державний кошт як останні 10-15 років, коротше хапуга!!!
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Шкода, але хороший ніби був міністр. А зараз бачу, що політична доцільність шкодить УЗ.
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Почему 25% не 5, не 10 или 50?
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