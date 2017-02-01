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Все про:тарифы (1410) Укрзализныця (993) Мининфраструктуры (438) Омелян (206)

 Министр Омелян выступил против повышения тарифов "Укрзализныци"

Повышение железнодорожных тарифов без обнародования "Укрзализныцей" структуры своих расходов является недопустимым.

Об этом в ходе встречи с бизнесом в Европейской бизнес ассоциации заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает УНИАН со ссылкой на ЦТС.

Министр настаивает, что механизм расходов "Укрзализныци" должен быть прозрачным. Владимир Омелян подчеркнул, что повышение ж/д тарифов на 25% в 2017 году является политическим решением. "Это политическое решение. Чтобы Мининфраструктуры не уличили в спекуляциях, мы разместили этот приказ на своем сайте. Сейчас согласовываем с органами правительства", - отметил министр.

Омелян уточнил, что не намерен менять свою позицию, но финальное решение будет принимать Кабинет министров. "Я буду выступать за не повышение тарифов до того, как "Укрзализныця" станет прозрачной", - заявил он.

Министр также добавил, что не смог получить от руководства транспортного монополиста объяснения, почему инициированное ими повышение должно составить именно 25%. "Я этот вопрос задавал УЗ. Четкого ответа не получил", - резюмировал Владимир Омелян.

Как сообщалось, ранее представители промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отозвать проект приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов "Укрзализныци", поскольку документ был опубликован без предусмотренного законом общественного обсуждения. По мнению ассоциаций, повышение стоимости услуг "Укрзализныци" на 25% нанесет значительный ущерб предприятиям реального сектора и экономике страны в целом. Из-за этого порядка 30 тыс. человек могут остаться без работы.

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Свинячий вереск поросяти ,яку відігнали від годівниці )))))
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Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці на 15% дозволило позбутись збитків у 16 млрд грн, які були заподіяні державі у 2015 році командою Яценюка-Півоварського-Омеляна! Тепер ці пани мають повернути державі 16 млрд грн! Укрзалізницю має заробляти 1,5-2 млрд доларів на рік, а ці гроші з'їдають олігархи, за рахунок невигідних вантажних тарифів! Дотація олігархів мають припинитись! Ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці мають бути як в ЄС, бо народ вже платить за все як в ЄС! А сьогодні ціни УЗ на вагони в рази менші ніж в ЄС і це неправильно! Навіть після обвалу гривні в 3,5 рази, ціни не були автоматично збільшені в рази і саме це нанесло Укрзалізниці страшних збитків!
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Чё то этот Омельян борзый какой то . Откуда оно взялось?
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ну взявся він звідтіля де і ми з вами.а от хто його протеже...-це інша справа.
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Дело в том, что Бальчун поднимает тарифы на жд перевозки для Ахетова на уровень рентабельных для УЗ, но весь прикол в том, что рентабельность УЗ означает нерентабельность бизеса для Ахметова. Вот и решайте чей он протеже)
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треба підвищувати!
маршрутчики)) і гонтрарева вже підвищили,
а омелян пасе задніх, це не вірно))))
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Хто володіє Укрзалізницею-? Правильно засновник тобто Кабінет Міністрів України! Керпі привіт
Омельян ходи городами а не вимагай меншої плати за перевезення, ось за який такий рахунок буде будуватись та оновлюватись УЗ.? За Державний кошт як останні 10-15 років, коротше хапуга!!!
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С 1 февраля Украину ждет рост цен по всем фронтам: подорожает транспорт, коммуналка, интернет и жд билеты
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похоже скоро начнут сообщать когда у Омеляна месячные....
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Это писец какой то! Новая меди звезда прям! Может ему место работы пора сменить? На телеканалах нужны такие активные.
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ПРикольно, а ще до сварки Омелян був навіть "за" підвищення тарифів. Але видно дуже хоче підставити Балчуна, щоб той немав коштів на розвиток УЗ. А потім сказати:"бачте, не справився ваш Балчун".

Шкода, але хороший ніби був міністр. А зараз бачу, що політична доцільність шкодить УЗ.
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Судя по отзывам Омелян редиска- не хороший человек.. Хотелось бы услышать- как повышение тарифов улучшит благосостояние граждан , в том числе и тех кто его таковым считает ?
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...кость со стола ахмета вкусная....емеля с удовольствием грызет упорно....
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Странный парень: пока железная дорога была в его подчинении, он говорил, что без повышения цен не обойтись. Теперь же, когда УЗ у него забрали, он выступает, что повышение цен не нужно.
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Звичайна тактіка політиків ))) Опозиціонер,голосніше всіх верещавший про грабіжницькі тарифи,дорвавшись до влади розпочинає з підвищення тарифів ))))
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Вы вероятно нечитатель,он говорит что пусть предоставят экономическое обоснование повышения,а не цифры с потолка.
Почему 25% не 5, не 10 или 50?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМинистр Омелян выступил против повышения тарифов "Укрзализныци"
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