 "В ООН будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер Президента Украины Петра Порошенко, с сегодняшнего дня стартует председательство Украины в Совете безопасности ООН. Глава государства заявил, что Киев будет использовать каждую возможность для защиты от вооруженной агрессии от Российской Федерации.
"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете безопасности ООН - начинается председательство Украины в СБ в феврале… В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - отметил он.
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У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
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Очень
Обеспокоенные
Неадекваты
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https://www.facebook.com/dostali.hvatit/videos/1399718370062933/
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http://uainfo.org/blognews/1485935157-arifmetika-voyny-ugolnyy-biznes-ahmetova.html
Арифметика войны: угольный бизнес Ахметова
01.02.2017, 09:46
1. Украине нужно 10 млн тонн угля марки "А" в год.
2. Украина закупает уголь марки "А" по формуле "Роттердам +". Цена достаточна для закупки угля на международных рынках.
3. Украинские энергогенерирующие структуры, принадлежащие компании ДТЭК (Ахметов), покупают уголь марки "А" у своих же компаний (Ахметов), которые возят его с оккупированных территорий.
4. Закупки у боевиков позволяют компании ДТЭК получать прибыль в размере 800-1000 гривен с каждой тонны. Прибыль - до 10 млрд грн в год.
5. Эту прибыль оплачивают граждане Украины: рыночная цена на уголь заложена в новые тарифы.
6. Сменить поставщика угля можно за два-три месяца.
Новые тарифы - это наша плата за энергобезопасность. За то, чтобы не покупать энергоносители у Москвы и боевиков.
Кажется, что-то пошло не так
Павел КАЗАРИН
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Во-первых, народные депутаты (которые есть в числе блокадников) должны запросить у Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, сколько угля ввозится из неподконтрольных территорий. Опубликовать эти данные и внести закон о том, что мы отказываемся от этого угля и начинаем прорабатывать меры о переводе станций на другой уголь. Кроме того, выясняют, сколько предприятий работает на неподконтрольной территории Украины в принципе, и вываливают эту информацию с законом о том, что мы с этими предприятиями вообще прекращаем работать. Пусть их там на металл режут, пусть людей увольняют, пусть у нас экономика падает - похер. Мы не торгуем с террористами.
Кроме того, эти инициативы должны исходить от определённых депутатов и политических партий. Кто-то должен взять на себя ответственность за инициативу и за то, что просядет экономика и цены на энергоресурсы. А то легко быть патриотом, сидя на железнодорожной шпале у линии соприкосновения, кричать об отказе от ДНРовского угля, а потом в Киеве на Майдане бегать и кричать, что коммунальные услуги подорожали, потому что Порошенко зраднык. Нет, ребята, берите на себя ответственность за инициативу. Если у вас, конечно, есть яйца.
Во-вторых. Выясняется, экспортируется ли из ОРДЛО электроэнергия. Если экспортируется - тоже рубим к чертям. Да, веерные отключения и прочее, но других вариантов нет.
В-третьих, организовываем мобильные группы на блокпостах и контролируем военных, МВД и СБУ на тему контрабанды автомобильным транспортом. Тут тоже нужны яйца, причём стальные. Потому что пулемётчик, который получил возможность заработать себе на трёхкомнатную квартиру, а тут к нему какие то непонятные приехали и не дают зарабатывать - может потом и из зелёнки подстеречь коробом бронебойно-зажигательных. Или «ДРГ» монку поставит. Разное может быть.
В-четвёртых, стать на всех железнодорожных путях, которые ведут на оккупированную территорию. На всех! Я повторю ещё раз - на всех, а не на одном. И не пускать туда ничего. Вот тогда начнут шевелиться. Послетает шелуха с многих, посмотрите.
Но чтобы реализовать эти четыре пункта - нужны яйца. Стальные. И идейные люди, идущие на всё, чтоб победить врага.
Последствия реальной блокады.
Результатом реальной блокады станет немалое подорожание коммунальных услуг, закрытие ряда предприятий, играющих важную роль в экономике Украины, потеря рабочих мест для определенного количества людей. Некоторые предприятия, как металлургические, так и химические (и ряд других), потеряют в рентабельности.
Возможно, о росте экономики придётся забыть. Люди, которые пойдут на это, станут политическими самоубийцами, похерив свой рейтинг перед возмущёнными бабушками, у которых выросла коммуналка и прочим населением, для которых война войной - а коммуналку я хочу недорогую, вы там так воюйте, чтоб я был в тепле и сыт, а то не проголосую за вас. А таких людей, как вы понимаете, у нас большинство. Кто у нас захочет организовать вышесказанное? Кто возьмёт на себя ответственность? Вопрос риторический.
Теперь моё мнение.
Я за блокаду. За полноценную. За автомобильную, за железнодорожную. Мы воюем или нет? Воюем. А, значит, блокада необходима. Полноценная блокада и политическая воля. И политические самоубийцы, которые возьмут это решение и его выполнение на себя (кстати, возможно, эти люди потом станут реальными «самоубийцами». Мало ли, кто у нас из окон случайно выпадает…).
Блокада или «блокада»?
В настоящее время возле линии соприкосновения группа лиц, руководимая Семенченко и Лихолитом, заблокировала один железнодорожный путь. Почему не все? Почему не начали подготовку к блокаде с лета, когда правительству пришлось бы отказываться от ОРДЛовского угля и что-то думать о переориентировании ТЭС на другой уголь? Почему депутаты не сделали запросы в Министерство энергетики и угольной промышленности, чтоб предъявить народу, сколько угля завозится из ОРДЛО и потребовать прекратить это? Тем более стали бы ясны маршруты, железнодорожные пути, количество угля и было бы понимание, на сколько денег мы вообще спонсируем террористов! Было бы понятно, как минимум, с чем бороться и в каком объёме.
На Семенченко сейчас и так, если не ошибаюсь, шесть уголовных дел заведено, на Лихолита тоже судебные дела есть. А если там ещё «в теме» помощник Лихолита, некий Радченко (Рубеж) - то пазл вообще складывается неплохо. Данное перекрытие одной железнодорожной ветки, без системности и с нынешним пиаром - это, судя по всему, временная акция, цель которой не состоит в том, чтоб реально бороться с торговлей с оккупированными территориями. Это пиар людей, которые потом будут кричать о том, что «власть сливает добровольцев», когда прокуратура к ним придёт выставлять долги за прошлое, это набивание политических вистов. Это способ заявить о себе.
Но сделает ли это блокаду и способно ли оправдать все громкие заявления… Хм. Как там Крым, блокада успешна? И не говорите потом, что история не крутится по кругу! Даже лица те же в этой истории почему-то мелькают.
В общем, реальность какая-то такая. Простыми решениями тут мало что сделаешь. И люди, которые обрадовались тому, что сейчас началась блокада - успокойтесь, вас опять нае@#$&."
Повний текст.читайте на Петр і Мазепа.
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это-не воровская власть,не коррумпирована ,хорошо обеспеченная армия .
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у вас бутылка с жопы выглядывает ,и больше ни чего.
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