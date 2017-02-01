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Все про:Киевская область (1357) налоги (2323) налоговая милиция (1074) махинации (356) ГФС (2343)

 Налоговиками на Киевщине разоблачены руководители предприятия, не заплатившие налоги в особо крупном размере: в бюджет возмещено более 11 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили руководителей предприятия, зарегистрированного в Киевской области, которые уклонились от уплаты более 94,6 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается розничной торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями, документально оформили приобретение овощей, фруктов и ягод у двух предприятий, деятельность которых приостановлена и которые отсутствуют по адресам своего местоположения.

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Такие действия позволили злоумышленникам уклонится от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 94,6 миллиона гривен.

В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в настоящее время в бюджет возмещено более 11,1 миллиона гривен и возмещение будет продолжаться.

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Ну....я Вам расскажу как это происходит))))
Приходят налоговики и рассказывают сколько ваше предприятие "должно"
При чем в независимости была проверка или только будет)))
И кто согласен тот платит..а вот моя знакомая послала их на.....
А дальше вы уже прочитали)))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговиками на Киевщине разоблачены руководители предприятия, не заплатившие налоги в особо крупном размере: в бюджет возмещено более 11 млн грн
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