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 Вчера вечером террористы из стрелкового оружия обстреляли контрольный пост "Марьинка", - Госпогранслужба

Вчера вечером незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Огонь террористы открыли в 18.40 из стрелкового оружия. Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории", - сказано в сообщении

По данным ведомства, во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились.

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"Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники огонь в ответ не открывали", - отметили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.

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"Какой должна быть блокада, по моему мнению.
Во-первых, народные депутаты (которые есть в числе блокадников) должны запросить у Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, сколько угля ввозится из неподконтрольных территорий. Опубликовать эти данные и внести закон о том, что мы отказываемся от этого угля и начинаем прорабатывать меры о переводе станций на другой уголь. Кроме того, выясняют, сколько предприятий работает на неподконтрольной территории Украины в принципе, и вываливают эту информацию с законом о том, что мы с этими предприятиями вообще прекращаем работать. Пусть их там на металл режут, пусть людей увольняют, пусть у нас экономика падает - похер. Мы не торгуем с террористами.
Кроме того, эти инициативы должны исходить от определённых депутатов и политических партий. Кто-то должен взять на себя ответственность за инициативу и за то, что просядет экономика и цены на энергоресурсы. А то легко быть патриотом, сидя на железнодорожной шпале у линии соприкосновения, кричать об отказе от ДНРовского угля, а потом в Киеве на Майдане бегать и кричать, что коммунальные услуги подорожали, потому что Порошенко зраднык. Нет, ребята, берите на себя ответственность за инициативу. Если у вас, конечно, есть яйца.
Во-вторых. Выясняется, экспортируется ли из ОРДЛО электроэнергия. Если экспортируется - тоже рубим к чертям. Да, веерные отключения и прочее, но других вариантов нет.
В-третьих, организовываем мобильные группы на блокпостах и контролируем военных, МВД и СБУ на тему контрабанды автомобильным транспортом. Тут тоже нужны яйца, причём стальные. Потому что пулемётчик, который получил возможность заработать себе на трёхкомнатную квартиру, а тут к нему какие то непонятные приехали и не дают зарабатывать - может потом и из зелёнки подстеречь коробом бронебойно-зажигательных. Или «ДРГ» монку поставит. Разное может быть.
В-четвёртых, стать на всех железнодорожных путях, которые ведут на оккупированную территорию. На всех! Я повторю ещё раз - на всех, а не на одном. И не пускать туда ничего. Вот тогда начнут шевелиться. Послетает шелуха с многих, посмотрите.
Но чтобы реализовать эти четыре пункта - нужны яйца. Стальные. И идейные люди, идущие на всё, чтоб победить врага.
Последствия реальной блокады.
Результатом реальной блокады станет немалое подорожание коммунальных услуг, закрытие ряда предприятий, играющих важную роль в экономике Украины, потеря рабочих мест для определенного количества людей. Некоторые предприятия, как металлургические, так и химические (и ряд других), потеряют в рентабельности.
Возможно, о росте экономики придётся забыть. Люди, которые пойдут на это, станут политическими самоубийцами, похерив свой рейтинг перед возмущёнными бабушками, у которых выросла коммуналка и прочим населением, для которых война войной - а коммуналку я хочу недорогую, вы там так воюйте, чтоб я был в тепле и сыт, а то не проголосую за вас. А таких людей, как вы понимаете, у нас большинство. Кто у нас захочет организовать вышесказанное? Кто возьмёт на себя ответственность? Вопрос риторический.
Теперь моё мнение.
Я за блокаду. За полноценную. За автомобильную, за железнодорожную. Мы воюем или нет? Воюем. А, значит, блокада необходима. Полноценная блокада и политическая воля. И политические самоубийцы, которые возьмут это решение и его выполнение на себя (кстати, возможно, эти люди потом станут реальными «самоубийцами». Мало ли, кто у нас из окон случайно выпадает…).
Блокада или «блокада»?
В настоящее время возле линии соприкосновения группа лиц, руководимая Семенченко и Лихолитом, заблокировала один железнодорожный путь. Почему не все? Почему не начали подготовку к блокаде с лета, когда правительству пришлось бы отказываться от ОРДЛовского угля и что-то думать о переориентировании ТЭС на другой уголь? Почему депутаты не сделали запросы в Министерство энергетики и угольной промышленности, чтоб предъявить народу, сколько угля завозится из ОРДЛО и потребовать прекратить это? Тем более стали бы ясны маршруты, железнодорожные пути, количество угля и было бы понимание, на сколько денег мы вообще спонсируем террористов! Было бы понятно, как минимум, с чем бороться и в каком объёме.
На Семенченко сейчас и так, если не ошибаюсь, шесть уголовных дел заведено, на Лихолита тоже судебные дела есть. А если там ещё «в теме» помощник Лихолита, некий Радченко (Рубеж) - то пазл вообще складывается неплохо. Данное перекрытие одной железнодорожной ветки, без системности и с нынешним пиаром - это, судя по всему, временная акция, цель которой не состоит в том, чтоб реально бороться с торговлей с оккупированными территориями. Это пиар людей, которые потом будут кричать о том, что «власть сливает добровольцев», когда прокуратура к ним придёт выставлять долги за прошлое, это набивание политических вистов. Это способ заявить о себе.
Но сделает ли это блокаду и способно ли оправдать все громкие заявления… Хм. Как там Крым, блокада успешна? И не говорите потом, что история не крутится по кругу! Даже лица те же в этой истории почему-то мелькают.
В общем, реальность какая-то такая. Простыми решениями тут мало что сделаешь. И люди, которые обрадовались тому, что сейчас началась блокада - успокойтесь, вас опять нае@#$&."

Повний текст.читайте на Петр і Мазепа.
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на Западе импотенция прогрессирует, нашу страну оставили сам на сам с врагом, нужно объединяться, перестать воровать и думать только о себе, иначе рашка завтра будет уже на Хрещатике.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера вечером террористы из стрелкового оружия обстреляли контрольный пост "Марьинка", - Госпогранслужба
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