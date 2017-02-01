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 В Авдеевке есть теплоснабжение, вода подается по графику, электричество обеспечивают генераторы, - ГСЧС

В Авдеевке (Донецкая область), где с 29 января идут интенсивные боевые действия, есть тепло- и водоснабжение, но нет электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, теплоснабжение в городе, где проживают около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе. Температура теплоносителя в сети - 50 градусов, температура воздуха в квартирах - 15 градусов тепла.

Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва. В случае необходимости будет обеспечен подвоз воды.

Централизованного электроснабжения нет. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного питания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве есть 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечены 3 мощных передвижных электростанции).

Развернуто 11 пунктов обогрева, в которые уже обратились около 900 человек. Питание обеспечено при помощи 3 полевых кухонь.

Отработаны вопросы эвакуации стариков из дома престарелых и около 12 тыс. человек в случае осложнения обстановки (в настоящее время изъявили желание 140 человек).

К аварийно-восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 ед. техники.

Температура воздуха - 15 градусов мороза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отработаны все сценарии дальнейшего развития ситуации в Авдеевке, от простейшего до самых сложных, - Гройсман

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО, боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

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Скільки це все "підтримання Авдіївки" коштує народу України? Не дешевше вивести мешканців Авдіївки та розмістити в іншому місті?
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Короче всё хорошо. Власть и в этот раз "проглотила" "вторжение (по словам гройсмана)".
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В последнее время очень много грустных новостей... Немного разряжу обстановку - новости с параллельной Вселенной:

В Донецком национальном университете заявилии об изучении донецкой речи и ее истоков. Его изучение началось в рамках проекта "Донецкий региолект", а результатом станет создание словаря и методических пособий. Об этом журналистам сообщил доктор филологических наук, профессор, завкафедрой русского языка ДонНУ, исполнитель проекта Вячеслав Теркулов.

"Сегодня мы начинаем разработку долгосрочной темы "Донецкий региолект". В рамках работы мы планируем собрать корпус русских текстов для научных исследований, затем проведем этимологический, лексический и грамматический анализ собранного материала", - отметил Теркулов.

По его словам, задача по сбору объектов для исследований возлагается в основном на студентов. Они будут общаться с людьми разных возрастных категорий до 20 лет, 20-40, 40-60 лет и старше. Это необходимо для сравнения динамики развития донбасского говора.

"Затем мы хотим составить словарь донецкого региолекта. Не секрет, что у нас есть огромное количество слов, которые не понятны жителям других территорий, в частности "тремпель", "тормозок". Нас также интересуют неофициальные городские наименования, например, Щетинино - Щетка, Южный вокзал - Яма", - подчеркнул профессор.

К слову, проект "Донецкий региолект" выиграл грант фонда "Русский мир" на третьем педагогическом форуме в России в конце 2016 года. Из около 500 проектов победителями стали пять проектов, из которых четыре из Российской Федерации и один из ДНР.
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-Э, стапе! Сышыш, семки есть? А если найду?
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В Авдеевке есть теплоснабжение, вода подается по графику, электричество обеспечивают генераторы, - ГСЧС

Ты смотри. А в "процветающем" уже скоро 3 года, после "возвращения на историческую родину" Крыму, где "не стреляют", ситуация, почему-то, еще хреновее. Теплоснабжение во многих населенных пунктах или городских районах вообще отсутствует; вода подается с большими перебоями, в некоторых городах, например в Армянске - это коричневая жижа, а в большинстве поселков Восточного Крыма и такой нет; электричество, с хваленым энергомостом и свезенными со всей паРаши генераторами, регулярно пропадает...
Но, зато, понты, понты-то какие!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Авдеевке есть теплоснабжение, вода подается по графику, электричество обеспечивают генераторы, - ГСЧС
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