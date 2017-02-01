 Утром боевики снова предприняли попытку штурма позиций ВСУ вблизи Авдеевки. Враг остановлен, бой продолжается, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Сегодня силы российско-оккупационных войск продолжили обстрелы украинских позиций вблизи Авдеевки. Противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Ночью оккупанты совершили попытку штурма наших позиций. Атака провалилась. Враг отступил. В семь часов российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма. Противник остановлен. Бой продолжается. Ситуация уточняется", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, за минувшие сутки в районе проведения АТО боевики 86 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный погиб, девять получили ранения, еще девять были травмированы.
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- О, Україна так сильно валить градами - по житлових будинках, по всьому. Йде справжня війні.
Ми запитуємо - то ти з підвалу, з бомбосховища телефонуєш.
- Та ні, з кухні телефоную, бо від того шуму градів ні я, ні донечка (тобто наша внуця) добре спати не можемо.
Навіть моя дружина каже - дура ти - як би по вас градами стріляли, то би була лише отвєтка, бо якщо шум сильний то стріляють від вас.
Мій висновок. Тій "невістці" (хоч і має лемківські корені) вже ніц не допоможе, а внуцю треба буде якось конфіскувати як приїдуть у березні на трохи до нас.
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Шо куди і звідкіля береться.
Та ЙОЙййй!...НАРОБИВ МОСКАЛЬ ТЕХНІКИ...
А ТИ,ЛЕМКУ,ЄБСЯ !
Не повстане нігди Українська нація
Без цілковитої дерагуляції
І без люстрації до ясної холєри
Всіх ідолопоклонників Стефка Бандери.
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Гламурная звезда российского пропагандистского телевидения Михаил «Гиви» Толстых совершил самострел с целью избежать ответственности за колоссальные потери своего бандформирования «Сомали» при попытках атаковать Авдеевку.
По сообщению блогеров, в том числе и из рядов российских террористов, боевик «Гиви» (Михаил Толстых) главарь одного из бандформирований террористической организации «днр», о ранении которого стало сегодня известно, выстрелил сам себе в ногу с целью избежания дальнейшего участия в боевых действиях и избежания ответственности за колоссальные потери возглавляемой им банды.
«Спешу вас огорчить, дорогие друзья. Гиви пока что не присоединится к лифтовоздвиженскому паноптикуму и задержится на этом свете, чтобы попе***ть в серое донбасское небо», - написал донецкий блогер Ярослав Матюшин в своем аккаунте в Facebook.
Он также напомнил, что сегодня под Авдеевкой был уничтожен заместитель «Гиви», террорист «Консул», а все бандформирование «Сомали» потеряло примерно 40% боевиков и пребывает в настоящее время в состоянии депривации.
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https://vata.dirty.ru/glamurnaia-zvezda-rostv-givi-sovershil-samostrel-s-tseliu-izbezhat-otvetstvennosti-za-kolossalnye-poteri-svoego-bandformirovaniia-1299548/#19852717
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(Википедия)
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Он турок завалив москальського літака і клав на чиїсь звинувачення!!!
А тим, хто звинувачує, нехай нагадає, як лисий гомік-жабоїд зовсім недавно вгамовував мусульманських терористів - без ніяких перемовин і обіцянок!!!!!
Слід штурхнути євро-сцикунів мордою в їхнє ж лайно !!!
Але наш поХєрант єврейської національності на таке не здатен !!!
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Надо четко дать уяснить противнику, если будут и дальше продолжаться обстрелы, то будут блокированы ВСЕ!!!! транспортные коммуникации и подъездные дороги. Железнодорожные ТОЖЕ!!! Это логистика.
НЕТ дорог - НЕТ снарядов!!!
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Р-н н.п. Авдеевка Уточненные потери подразделения санитарно-медицинской группы НЦ УКС МЧС РФ (*мобильные крематории) "200" -2 "300" - 6. Уничтожено 3 ед. специальной техники.
Рокот (*оперативно-штабная группа управления подразделениями ВС РФ на территории Донецкой\Луганской областей. Прямо подчинена ФСБ РФ) - Скале (*руководство ФСБ РФ). Гриф - 0 (*секретно). На ваш запрос. Подразделения 311-й осн (* отряд специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ,г. Петропавловск-Камчатский) категорически отказываются от выполнения боевых задач, мотивируя отсутствием в условиях контракта права на их использование вне пределов государственной границы РФ. Подразделение несет караульную и нарядную службу по месту основной дислокации. Морально-боевой уровень крайне низкий. Командир подразделения подал рапорт на увольнение из рядов ВС, который вышестоящим командованием не рассмотрен. Морально разложился, пьянствует вместе с личным составом, использует специальные плавсредства для рыбалки и отдыха, явился на построение в состоянии алькогольного опьянения. Просим вашего решения до данной ситуации. Обращаем ваше внимание что распоряжение ГШ ВС РФ, шифрограмма №2289 от 12.06.2016 (* о замене плановых ротаций л\с подразделений ротациями по принципу необходимости и возможности) крайне негативно отражается на морально-боевом состоянии л\с.
Полное донесение по результатам инспекционной проверки будет подано по ее окончанию
Р-н н.п.Новоазовск Уточненнве потери подразделений ОсНАЗ 1020 КРЦ ГРУ ГШ "200" -6 "300" - 2 ТМН - 3 Уничтожено 3 ед. специальной техники. При попытке преследования неустановленной ДРГ подразделение "Заслон" вышло на неуказаное минное поле и обстреляно из снайперского оружия большой мощности. Уточненнве потери подразделения "Заслон" "200" -4 "300" - 1.
23.07.2016 г.
Р-н н.п.Новоазовск При передвижении на новое место дислокации специальная группа №2 подразделений ОсНАЗ 1020 КРЦ ГРУ ГШ атакована неидентифицированной ДРГ. Место проишествия блокирвано подразделениями "Заслон" Потери л\с и техники уточняются.
Р-н н.п. Гнутово При выполнении боевых задач подразделениями 200-й арбр (*артиллерийской бригады, Забайкальский край) накрыты плотным артиллерийским огнем высокой плотности "200" -7, "300" - 23 ТМН - 3 Уничтожено\повреждено 4 ед арттехники.
Р-н н.п. Гранитное При выполнении боевых задач подразделениями 108-о дшп (* горно-десантного штурмового полка, Новоросийск) ответный огонь ВСУ "200" -1, "300"- 5.
Р-н н.п. Марьинка Подразделение группы "Заслон" выдвинутые на перехват отходящих подразделений 64-й омбр встречены огнем из стрелкового оружия. Позразделение заняло оборону по линии возможного движения. Обстоятельства произошедшего и потери л\с уточняются.
Р-н н.п. Марьинка Подразделения 64-й омбр (* отдельная мотострелковая бригада, 35-я ОА, Амурская обол.)при выполнении боевых задач ответный огонь ВСУ "200" - 3 "300" - 11. Подразделение несанкционированно оставило боевые позиции и отходит вглубь боевых построений. Запрос на выдвмжение подразделений группы "Зслон" отправлен.
Р-н н.п. Широкино. Подразделения 136-й гв. ОМСБр ЮВО при выполнении боевых задач ответный огонь ВСУ "200" - 2 "300" - 11 (2 тяжело)
Р-н н.п. Авдеевка Подразделения санитарно-медицинской группы НЦ УКС МЧС РФ атаковано на марше неидентифицированной ДРГ. Охранение подразделения вступило в бой. Обстоятельства произошедшего и потери л\с уточняются.
Р-н н.п. Пески Подразделения 573-о орад (*отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона, Адыгея) при выполнении потавленных задач накрыты однократным артиллерийским ударом ВСУ большой плотности "200" - 9 "300" -16 ТМН - 2
Р-н н.п. Талаковка Подразделения 83-й одшбр (* отдельная десантно-штурмовая бригада ВДВ РФ) при выполнении боевых задач накрыто плотным артиллерийским огнем ВСУ "200" - 6 "300" - 3 ТМН - 1
Р-н н.п. Авдеевка При выполнении боевых задач артиллерийским подразделением 38-й гв. омбр (* отдельная гвардейская мотострелковая Витебская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова 3 степени бригада,Амурская обл.) накрыто плотным артиллерийско-ракетным огнем. Прямое попадание в мобильный склад боезапаса. "200" -17, "300"- 7 ТМН - 1.
Р-н н.п. Пески Подразделения 79-й гв. раб (*реактивной артиллерийской бригады, Тверь) при выполнении боевых задач артиллерийский удар ВСУ большой плотности. "200" - 8 "300" -23. Повреждено 2 ед. арт. техники.
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А пока - Потери России в Сирии и Украине за 2016 год
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Но и эта прекрасно характеризует утилизацию кремлевско - путлеровского дерьма на просторах Украины.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Станом на 31 січня в моргах лікарень міста Донецьк перебуває 42 тіла військовослужбовців 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, вбитих у результаті ведення вогню у відповідь силами АТО", - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначили, що через значні бойові втрати та критичне зниження морально-психологічного стану проросійських бойовиків 11-й окремий мотострілецький полк 1-го армійського корпусу ЗС РФ очолили російські кадрові офіцери.Ихтамнеты дохнут как мухи.
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