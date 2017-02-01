EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  413  4
Все про:Беларусь (2423) журналистика (2313) задержание (4997) запрет (1019) нон грата (305) Россия (68515) Минск (1013)

 Украинского журналиста Сизова задержали в Минске по инициативе России: "В лучших традициях КГБ указали "срочно покинуть" Беларусь"

В Минске ночью милиция задержала журналиста "Общественного ТВ Донбасса" Виталия Сизова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил коллега Сизова Алексей Мацука, передает Цензор.НЕТ.

"В Минске милиция задержала журналиста Общественного ТВ Донбасса / Громадське ТБ Донбасу Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы. У него была аккредитация МИДа этого государства. В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки", - рассказал Мацука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стратегия РФ изменилась. Она делает ставку на расшатывание ситуации в Украине с помощью криминалитета, - глава контрразведки СБУ

"В 6 утра по Киеву Виталика (Сизова. - Ред.) отпустили из милиции и указали, что "необходимо срочно" покинуть Беларусь. В лучших традициях КГБ", - сообщил позже Мацука.

"Сегодня около 2:00 по местному времени меня из отеля Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на её территорию до 2021 года. Беларусь и РФ союзные государства, поэтому запрет на вьезд по умолчанию расспрастраняется и на Беларусь. В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь. Со мной все впорядке. В Минске я планировал освещать работу Трехсторонней контактной группы. Аккредитацию МИДа Беларуси получил без проблем", - рассказал Сизов об инциденте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встречи подгрупп Трехсторонней контактной группы запланированы на 1 февраля, - МИД Беларуси

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Между Гройсманом и Порошенко нарастает конфликт - журналист

Гройсман в Авдеевке так себя позиционирует, будто президента в стране вообще нет, а если и есть, то так - на побелить-покрасить.

Чую, взревнует нетерпящий конкуренции Петр Алексеевич.

Чем дальше, тем труднее будет скрывать этот пока маленький, но перспективный конфликт.

Пока он проявляется лишь в виде Омеляна (привет всем, кто поверил, что дело в Бальчуне, ха-ха).

А там уже притаился отдохнувший Яценюк.

Вангую камбек Петровича в публичную политику на раннюю осень - после ряда ярких решений из-под НФ в Раде, и когда конфликт Пороха с Гройсманом станет очевидным.

Простите, что я о подковерной мерзости на фоне обстрелов, но такова наша политика. Ничего святого. Типа вы не знали.

Роман ЧЕРНЫШЕВ
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского журналиста Сизова задержали в Минске по инициативе России: "В лучших традициях КГБ указали "срочно покинуть" Беларусь"
 Облако тегов
Авдеевка Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Днепр_город Донбасс Донецкая область Евросоюз Жебривский задержание МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти