 Украинского журналиста Сизова задержали в Минске по инициативе России: "В лучших традициях КГБ указали "срочно покинуть" Беларусь"

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил коллега Сизова Алексей Мацука, передает Цензор.НЕТ.
"В Минске милиция задержала журналиста Общественного ТВ Донбасса / Громадське ТБ Донбасу Виталия Сизова, который прибыл туда, чтобы сделать репортаж о заседании трехсторонней контактной группы. У него была аккредитация МИДа этого государства. В 1:45 ночи по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки", - рассказал Мацука.
"В 6 утра по Киеву Виталика (Сизова. - Ред.) отпустили из милиции и указали, что "необходимо срочно" покинуть Беларусь. В лучших традициях КГБ", - сообщил позже Мацука.
"Сегодня около 2:00 по местному времени меня из отеля Минска забрали сотрудники милиции и отвезли в Центральный райотдел, где я пробыл до 6:00. Здесь мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на её территорию до 2021 года. Беларусь и РФ союзные государства, поэтому запрет на вьезд по умолчанию расспрастраняется и на Беларусь. В райотделе мне несколько раз повторили, что запрет на въезд - инициатива РФ, к которой Беларусь не имеет отношения, поэтому узнать причины запрета я не смог. Мне рекомендовали покинуть Беларусь в течение 24 часов, что я и так планировал сделать. Спасибо украинскому консульству и посольству за оперативную реакцию и помощь. Со мной все впорядке. В Минске я планировал освещать работу Трехсторонней контактной группы. Аккредитацию МИДа Беларуси получил без проблем", - рассказал Сизов об инциденте.
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Гройсман в Авдеевке так себя позиционирует, будто президента в стране вообще нет, а если и есть, то так - на побелить-покрасить.
Чую, взревнует нетерпящий конкуренции Петр Алексеевич.
Чем дальше, тем труднее будет скрывать этот пока маленький, но перспективный конфликт.
Пока он проявляется лишь в виде Омеляна (привет всем, кто поверил, что дело в Бальчуне, ха-ха).
А там уже притаился отдохнувший Яценюк.
Вангую камбек Петровича в публичную политику на раннюю осень - после ряда ярких решений из-под НФ в Раде, и когда конфликт Пороха с Гройсманом станет очевидным.
Простите, что я о подковерной мерзости на фоне обстрелов, но такова наша политика. Ничего святого. Типа вы не знали.
Роман ЧЕРНЫШЕВ
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