 Стратегия РФ изменилась. Она делает ставку на расшатывание ситуации в Украине с помощью криминалитета, - глава контрразведки СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил г лава контрразведки СБУ Виталий Найда в интервью изданию ЛІГА.net.
Комментируя информацию о том слово "контрабанда" в разговорах о зоне АТО всегда идет в паре со словом "СБУ" он отметил, что говорить можно, что угодно и как правило, громче всех кричат те, кому СБУ мешает организовывать такие каналы: "Это моя официальная, откровенная и искренняя позиция".
"Стратегия России изменилась. Она делает ставку на расшатывание ситуации в Украине с помощью криминалитета. Ставка на людей, у которых уголовное прошлое и почти нет будущего. Которые, за небольшое вознаграждение, готовы убивать и сеять панику", - сказал Найда.
Напомним, ранее в СБУ сообщили, что служба фиксирует многочисленные нарушения минских договоренностей со стороны российских террористических войск, ведущих постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области.
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- К счастью, это не мой вопрос, так как не входит в компетенцию контрразведки. Сотрудники контрразведки СБУ не замечены в коррупционных действиях. Да и групп таких уже нет. Они были раньше, и состояла не только из сотрудников СБУ, но также в нее входили и фискалы, сотрудники МВД.
Уверяю вас, что любые предположения о том, что СБУ может организовывать какие-то незаконные каналы - это категорическая неправда
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David Sakvarelidze with Vitaliy Shabunin and 3 others. January 30 at 7:39pm ·
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Из цикла «что вы сделали в Одессе?»
За пять с половиной месяцев моей работы на должности прокурора Одесской области нам, среди прочего, удалось результативно реанимировать и расследовать дело по краже нефтепродуктов Курченко, ранее незаконным путём завезённых на территорию Украины. По решению следственных судей их передали для хранения и реализации Государственному предприятию «Укртранснефтепродукт» (УТНП).
Однако тут в игру вступили политические силы. По имеющейся информации, Турчинов, Пашинский и его бизнес-партнёр Сергей Тищенко не смогли отказаться от соблазна откусить, а в данном случае даже скорее полностью съесть, очень лакомый кусок пирога. Заместителем директора УТНП стал Горбунов Александр, ранее привлекаемый к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и подделку документов, а менеджером по продажам - Кирман Аркадий, ранее судимый за уклонение от уплаты налогов и злоупотребление служебным положением. Оба ранее работали на Тищенко.
Дальше - больше: покупателем нефтепродуктов становится «Укройлпродукт», которая также принадлежит Тищенко. Сумма сделок составляла порядка 700 млн.грн. Ещё одним покупателем выступила ООО «ЕНВЦ Фобос» (сумма сделок - около 3 млн.грн.). Примечательно, что счета УТНП открыли в Фортуна-Банке, который также, как не странно, принадлежит Тищенко! Кстати, после требований директора УТНП рассчитаться за нефтепродукты его очень быстро уволили, назначив на этот пост все того же Горбунова. Управление счётами осуществляется также из Фортуна-банка.
Руководству банка и директору УТНП Горбунову объявили определение суда о переводе денежных средств на счёт Национальной полиции. Речь шла как об уже полученных средствах, так и тех, что должны были поступить от реализации вещественных доказательств - нефтепродуктов. Эти требования следствия, конечно, никто не выполнил. По данному факту возбудили уголовное дело. Что стало с ним сейчас, мне уже неизвестно.
В этот период министр экономики издал распоряжение, согласно которому обязал все государственные предприятия, у которых были счета в частных банках, открыть их в государственных. Руководство УТНП не сделало этого, поскольку тогда они не смогли бы украсть эти деньги!
Дело приблизилось вплотную к вынесению подозрения руководству банка и руководству УТНП. Прокуратура и следственные органы отправили письма на имя министра энергетики и угольной промышленности, а также главы НБУ о кричащих нарушениях и контроле за действиями УТНП, но должной реакции не поступило.
Как раз в то время, когда уведомления о подозрении были фактически на подходе, включилась машина «Пашинский-Банковая-Шокин» и меня уволили аккурат за день до того, как они должны были быть вручены.
На сегодняшний день дело «заморожено», никаких действий не происходит.
И вот, предсказуемый финал - мы узнаем, что Фортуна-Банк обанкротился. Деньги от реализации вещественных доказательств исчезли вместе с банком!!!
Давайте вместе жёстко сметём барыг и воров, чтобы им не было места и покоя в нашей стране!
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