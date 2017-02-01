 Обстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".
"Мы понимаем, что она (кризисная ситуация. - Ред.) - не техногенная проблема. Это масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, которое требует, в том числе, и международной реакции. Для нас очень важно, чтобы сейчас войска врага отошли, прекратили свой обстрел, и тогда ситуация будет абсолютно контролируемой. Мы восстановим все параметры жизнеобеспечения города", - сказал он.
Гройсман уверен, что вмешательство Верховной Рады в эту ситуацию не нужно.
"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верхованая Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", - заявил Гройсман.
Гройсман убежден, если бы необходимо будет созвать Раду, депутаты отреагируют быстро.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Приватна власність є приватна власність,потрібен дозвіл власника.
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А грося -слепой это факт!
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клуб интересов.
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- самий наглий акт: "насрати під дверима, потім подзвонити в дзвінок, попросити бумажку і смутитись, що хтось насрав"...
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".... жрать больше нечего!!! всё гамно ушло на памятники!!....
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В Москве при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер воевавший на Донбассе российский подполковник Владимир Якунин.
Согласно официальной версии, причиной смерти стал "сердечный приступ", сообщает InformNapalm.
Отмечается, что подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Якунин скончался в карете "скорой помощи". Позже в России заявили, что у неоднократно награжденного за войну против Украины офицера якобы был рак.
В публикации говорится, что внезапные смерти российских офицеров и наемников, причастных к развертыванию кремлевского проекта "Новороссия", не являются случайными.
В качестве примера в статье приводится финал бывшего главаря луганских террористов Валерия Болотова, который умер также "от сердечного приступа" в своей квартире в Москве. В тот же день скончался и 40-летний "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти называют "тромб сосуда".
"Тромбы, отравления, сердечные приступы и даже быстрые "спуски на лифте" стали уже обыденными причинами смертей некоторых высокопоставленных боевиков и чиновников как на территории "ЛНР/ДНР", так и в самой России", - сказано в тексте.
В публикации отмечается, что в связи с этим в сети появился интернет-мем "#СердечныйПриступРака", который обозначает не диагноз опасного заболевания, а внезапную смерть при странных обстоятельствах высокопоставленных российских офицеров, боевиков и военных преступников, "командированных" на Донбасс и затем погибших на территории РФ при достаточно странных обстоятельствах.
"Таким образом "сердечный приступ рака" продолжает "выкашивать" российских офицеров", - говорится в статье.
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мы это хто?! и оно понимает значения слов?!
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