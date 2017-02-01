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 Политика Украины, Происшествия
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 Обстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман

Обстрелы Авдеевки - это масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, которое требует, в том числе, и международной реакции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы понимаем, что она (кризисная ситуация. - Ред.) - не техногенная проблема. Это масштабное военное вторжение Российской Федерации на территорию Украины, которое требует, в том числе, и международной реакции. Для нас очень важно, чтобы сейчас войска врага отошли, прекратили свой обстрел, и тогда ситуация будет абсолютно контролируемой. Мы восстановим все параметры жизнеобеспечения города", - сказал он.

Гройсман уверен, что вмешательство Верховной Рады в эту ситуацию не нужно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отработаны все сценарии дальнейшего развития ситуации в Авдеевке, от простейшего до самых сложных, - Гройсман

"Я не вижу сегодня необходимости, чтобы Верхованая Рада принимала какие-то отдельные решения по ситуации, которая произошла. Не нужно здесь все политизировать. Парламент всегда сплоченно принимает решения, касающиеся военной тематики и всех необходимых законов, обеспечивающих повышение нашей обороноспособности. Сегодня нет ни одного решения, которое нам нужно принять на уровне парламента, чтобы более эффективно решать эту проблему", - заявил Гройсман.

Гройсман убежден, если бы необходимо будет созвать Раду, депутаты отреагируют быстро.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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А буде розірвання дипломатичних стосунків та оголошення воєнного стану, чи ні? По Конституції України Президент має обов'язок ввести воєнний стан, але то ж наш однотуровий Президент, він вже забув для чого його люди обирали і тому треба його міняти!
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шо даст...ну...берешь паспорт едешь себе в германию на правах беженца( в твоей стране идет война)
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А, тоді мені ВП не треба. Я нікуди тікати не збираюся.
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Евакуація досі не оголошена, мешканці досі під обстрілами, якщо почнуються потужні обстріли навіть евакуацію вже не проведеш. Що це за влада? На кого вона працює?
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Я біженців підселю в палац мера та його друзів олігархів. Там пару ешелонів можна розмістити!
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А вони тебе пошлють, біженців вигонять і ті замерзнуть серед поля.
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Вони не втигнуть послати, зависнуть перед входом у власний маєток на фігурному стовпі.
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А давай ти зразу відірвешся від компа, повісиш власників великих будинків, санаторіїв та готелів, а потім уже будемо біженців евакуювати? А то раптом піде щось не так і ти не впораєшся?- А біженцям тоді серед поля замерзати.
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Гройсман має доручити місцевій владі зібрати інформацію про великі приватні будинки, приватні санаторії та приватні отелі, які можна використати під гуртожитки евакуйованих і розмістити цю інформацію в Інтернеті, щоб активісти перевірили!
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Таке вигадуєте.
Приватна власність є приватна власність,потрібен дозвіл власника.
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Волонтери повідомляють що дороги до Авдіївки вже пристріляні ворогом зі 152мм гармат! Дочекались млять! Як тепер вивозити колони з евакуйованими?
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ну, дядько, зараз влада буде обороняти Козин, Конзу-Заспу і тп!
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))))))))Та по ходу верховная рада и нах не нужна!
А грося -слепой это факт!
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Дійсно, - "Особисте збагачення у роки війни є злочином проти народу"
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Новина спіткала спам'ятати анекдот.
- самий наглий акт: "насрати під дверима, потім подзвонити в дзвінок, попросити бумажку і смутитись, що хтось насрав"...
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А Петя в курсе, что ты такое ляпнул, он же всем доказывает, что у нас АТО.
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Как понять МАСШТАБНОЕ, если во всех сводках пишется о атаках в составе не более взвода.
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голодная орда. из последних руцких новостей:
".... жрать больше нечего!!! всё гамно ушло на памятники!!....
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А я всё думал, что это в Украине памятники ломают, а их контрабандой в рашку загоняли. Даже на этом наживались.
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Президент Украины все определил. Сил достаточно. Они управляемые. Враг несет потери. Наши офицеры и солдаты проявляют профессионализм и отвагу. Склоняю голову по погибшим - преданными сыновьями Украины"
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"Сердечный приступ рака". В Москве внезапно умер воевавший на Донбассе старший офицер



В Москве при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер воевавший на Донбассе российский подполковник Владимир Якунин.
Согласно официальной версии, причиной смерти стал "сердечный приступ", сообщает InformNapalm.
Отмечается, что подполковник юстиции Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Якунин скончался в карете "скорой помощи". Позже в России заявили, что у неоднократно награжденного за войну против Украины офицера якобы был рак.

В публикации говорится, что внезапные смерти российских офицеров и наемников, причастных к развертыванию кремлевского проекта "Новороссия", не являются случайными.
В качестве примера в статье приводится финал бывшего главаря луганских террористов Валерия Болотова, который умер также "от сердечного приступа" в своей квартире в Москве. В тот же день скончался и 40-летний "заместитель министра промышленности и торговли" в группировке "ДНР" Сергей Третьяков. Причиной смерти называют "тромб сосуда".
"Тромбы, отравления, сердечные приступы и даже быстрые "спуски на лифте" стали уже обыденными причинами смертей некоторых высокопоставленных боевиков и чиновников как на территории "ЛНР/ДНР", так и в самой России", - сказано в тексте.
В публикации отмечается, что в связи с этим в сети появился интернет-мем "#СердечныйПриступРака", который обозначает не диагноз опасного заболевания, а внезапную смерть при странных обстоятельствах высокопоставленных российских офицеров, боевиков и военных преступников, "командированных" на Донбасс и затем погибших на территории РФ при достаточно странных обстоятельствах.
"Таким образом "сердечный приступ рака" продолжает "выкашивать" российских офицеров", - говорится в статье.
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http://inosmi.ru/politic/20170131/238634410.html
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скожіть тому уйобку, що у нас ,чомусь, досі АТО... зовнішня агресія то вже з іншої опери
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"Мы понимаем, что она (кризисная ситуация. - Ред.) - не техногенная проблема.Источник:http://censor.net.ua/n425819"
мы это хто?! и оно понимает значения слов?!
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Так делайте хоть что то, Спасайте,Выводите мирных граждан с зоны конфликта!
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А торгувати з агресором це не зрада?? А ротердам ахметовсько гройсманячий це що таке?? Тепер народ розплачується за мовчання ягнят...
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а заявления Шуфрича, которые пеця жрет и заедает?
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что жидва гнойная не ожидала? сидели воровали пока жаренный петух не клюнул? чтобы тебя и твоего вонючего сраного пецю рак разъедал за то что вы скоты наживались пока страна боролась.
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Люди стали мелкими, лживыми, циничными, слабыми, трусливыми и жадными и это плохо кончится. Для них. И это хорошо!
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Гройсман, ану разрывай дипотношения с рашкой !!!!!!!!!! Или так болтнул, не подумав ?????
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Та они готовы еще пару лет так говорить ничего не меняя
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В крупной немецкой газете Süddeutsche Zeitung материал ФРГ по ситуации в Донбассе. Изза артиллерии жители гибнут, на улице минус 20°, призыв к Киеву прекратитъ обстрелы http://www.sueddeutsche.de/politik/ostukraine-kaempfe-in-der-ostukraine-flammen-auf-notstand-im-donbass-1.3358610
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Наші поцюки феодали в змові з кремлівськими рашистами...
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Пусть не забудет сообщить РФ что она куда-то масштабно вторглась.
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Гройсман (типа премьер) сам сказал, что правительство бессильно в этой ситуации. Парламент, как он выразился, тоже никаких решений по поводу обострения войны принимать не будет. Самое время военным прибрать власть и навести порядок. Пришло время Порошу и Гройсмана уступить места Ярошу и Билецкому.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбстрелы Авдеевки - масштабное военное вторжение РФ на территорию Украины, - Гройсман
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