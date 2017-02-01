 За сутки боевики 86 раз обстреляли позиции ВСУ. В районе Авдеевки враг выпустил около 100 снарядов из "Града", применил 152-мм артиллерию и танки, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Всего зафиксировано 86 обстрелов", - сказано в сообщении.
Так, на мариупольском направлении из 122-мм артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120-мм минометов - Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и опять же - Водяное. По Широкино и Новогригорьевке боевики вели огонь из стрелкового оружия. По Чермалыку - снайпер, а по Широкино - БМП боевиков.
На донецком направлении в районе Авдеевки оккупанты выпустили по нашим позициям около сотни снарядов РСЗО БМ-21 "Град". Также они обстреливали наши позиции из 152-мм артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки. 152-мм артиллерию была применена и при обстрелах Тоненького. По Авдеевке, Луганскому, Троицкому, Опытному и Верхнеторецкому - 120-мм минометы. Танк и БМП - также по Верхнеторецкому.
На луганском направлении боевики неоднократно вели огонь по нашим позициям из 152-мм и 122-мм артиллерии, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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15 ч ·
Дождь, ссылаясь на ДНРских спикеров, рассказывает о "78 погибших в ВСУ".
Ну вот как мы могли запретить у себя этот самый во все отверстия незаангажированный канал? Откуда ж теперь наши люди сводки от Басурина узнавать-то будут?
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А можна, щоб штаб АТО хоч трохи повідомив про наші дії ? Не треба нічого секретного, але...
Бо коли читаєш оце все в одну сторону, то серце стає.
І разом з тим, хочеться усіх роздерти голими руками від власного безсилля.
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Просто мені дуже важко таке читати: на сльозах.
Нам хочеться, щоб нас заспокоїли ось так: все під контролем.
Кількість обстрілів страшна, зброя страшна.
Я вірю в наших хлопців і хочу вірити, що вони відповідають вже не лише дозволеним МУ озброєнням, а чимось конкретно-вагомішим.
Вибачте, я - перенервована.
Дякую. Я Вам вірю.
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ось вам квіти. все буде добре
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Обов*язково. Лише добре.
Гарного дня.
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КИЕВСКИЙ РАЙОН
- ул. Буслаева, 13 - воронка напротив дома, поврежден забор
- ул. Путиловская, 116 - попадание во дворе, повреждено остекление
- ул. Путиловская Роща - прилет между домами 10 и 12.Рядом попадание в забор особняка
- ул. Листопрокатчиков, 15 - поврежден 7 этаж (ИУ)
- ул. Листопрокатчиков, 17 - попадание в угол дома в 4 этаж
- ул. Листопрокатчиков, 10 - повреждение остекления
- ул. Листопрокатчиков, 3 -повреждение остекления
- детская площадка (50 м. от улицы Листопрокатчиков)-прилет
- ул. Товарная, 7/9 - повреждение кровли
- ул. Сиверская, 16 - повреждение остекления 3 окон.
- обесточена шахта Засядько
- ул. Чапаева, (?) - повреждение котельни
- ул.Чапаева, 4 - прямое попадание в подъезд. Возле дома возгорание гаражей, повреждены машины возле подъездов, порваны провода, окрестные дома без стекол
- ул. Неделина, 44 - выбиты стекла, двери, есть жертвы, погибла женщина
- ул. Неделина, 46 - повреждение дома
- ул. Неделина, 36 - повреждение
- ул. Артема, 169Д - попадание в районе Шахтерской площади, повреждено остекление в институте и в доме.
- ул. Артема - попадание на парковку напротив ТК "Маяк", возле шашлычной
- ул. Челюскинцев, 289 - повреждено остекление
- ул. Челюскинцев, 291 - попадание во двор
- пр. Киевский - попадание в районе ост. "Киевский РИК", оборваны троллеи
- пр. Киевский, 32 - попадание тротуар возле дома, повреждено остекление
- ул. Сакко и Ванцетти, 43- повреждено остекление.
- ул. Сакко и Ванцетти, 45 - прилет 1 или 2 снаряда в огород, повреждено остекление.
- ул. Сакко и Ванцетти, 47- прямое попадание в крышу.
пос. Горького
- пер. Обский, 17 - попадание во дворе, повреждено остекление и линии электропередач
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН
- ул. Степная, (?) - попадание (ИУ)
- ул. Артемовская, (?) - попадание (ИУ)
- ул. Словацкая, 57, 59, - прилет во двор, повреждено остекление
- пр. Кремлевский, 9 - прилет в крышу, в первый подъезд
- пр. Кремлевский 13, - попадание 5 этаж,первый подьезд от больницы
- пр. Кремлевский 37 - повреждено стекление
АВДЕЕВКА
- ул. Коммунальная, 31 - прилет в крышу над 75й квартирой, в 5 этаж. В доме повреждено остекление
- ул. Колосова, (?) - ранен местный житель
- ул. Тургенева 126, - возле двора лежит снаряд
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