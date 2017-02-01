 За прошедшие сутки в зоне АТО 1 украинский воин погиб, 9 ранены, 9 травмированы, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Один наш военнослужащий погиб, девять получили ранения, девять травмированы", - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, вчера в днепровскую областную больницу им. Мечникова были доставлены 5 военнослужащих, двое в тяжелом состоянии.
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