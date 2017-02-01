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 За прошедшие сутки в зоне АТО 1 украинский воин погиб, 9 ранены, 9 травмированы, - штаб

В результате обстрелов 31 января 1 украинский военнослужащий погиб, 9 получили ранения, 9 - травмы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Один наш военнослужащий погиб, девять получили ранения, девять травмированы", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось ранее, вчера в днепровскую областную больницу им. Мечникова были доставлены 5 военнослужащих, двое в тяжелом состоянии.






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