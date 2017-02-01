 Миссия США при ОБСЕ об Авдеевке: Мы призываем Россию прекратить попытки захвата новой территории

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кейт Бернс, которое она обнародовала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
Бернс напомнила, что Украина призвала немедленно объявить перемирие, чтобы получить возможность восстановить поврежденную инфраструктуру, а также пыталась созвать срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и настоятельно призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ увеличить количество патрулей в районе Авдеевки.
"Однако объединенные российско-сепаратистские силы настаивают на том, что они будут продолжать вести боевые действия, пока украинские силы не отступят. Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке. Мы призываем Россию прекратить насилие, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытки захвата новой территории за пределами линии соприкосновения", - заявила Бернс.
В этой связи американский дипломат отметила, что температура в Украине, и в частности в районе Авдеевки, опустилась ниже нуля. "Без воды, электричества и тепла жизнь тысяч людей оказалась под угрозой. Объединенные российско-сепаратистские силы должны остановить свою атаку на Авдеевку. Они должны прекратить насилие и позволить отремонтировать критическую инфраструктуру. Более всего Россия и сепаратисты должны продемонстрировать их готовность полностью сохранять верность режиму прекращения огня, одному из главных компонентов Минских соглашений, которые они так часто нарушали", - отметила Бернс.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Мне охуенно нравятся эти "попытки".
Со дня правления Рошена у Украины отобрали половину даМбаса и забыли про Крым.
Попытки, блять.
Этими попытками да в задницу Минскому бы дробью с солью...
Попытальщик.
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как пройти военкомат, что бы взяли на передовую?
Поясню: за липецкую тварь (за его бизнес) воевать не хочется, да и не взяли добровольцем в 2014.
Сейчас же ПРИЙДЕТСЯ военный билет у них (барыг) брать, которого отродясь у меня не было (я в 90-ых убедительно рассказал, что не стоит брать в армию ТЕХ времен ТАКИХ как я и они "потеряли" приписное).
Сейчас, если уже идти воевать, то на передовую хочу.
Вопрос: как туда попасть с военкомата?
Или вообще как?
Хуй с тем Пораженко, остальные его накажут, а мне как попасть туда, куда хочу, если уж выбора нет?
В тылу, если уж в армии, сидеть неохота. Для меня, одессита, сидеть на границе Приднестровья, куда меня точно Банда отправит = не вриант. Я туда не хочу.
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и токо нашим депутатам пох. пора их переизбирать!.
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Вот эта песенка мне больше нравится.
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1 февраля в 02:51
Миссия заявляет о трудностях доступа к территориям на линии разграничения.
Хуг считает, что обе стороны провоцировали ситуацию
@mariupolnews Причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки.
"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник.
Хуг заявил, что сторонам необходимо обеспечить доступ ремонтных бригад к проведению работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.
Читайте также: ОБСЕ за сутки зафиксировало более двух тысяч нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Как сообщалось, страны-участницы ОБСЕ на внеочередном заседании 31 января, посвященном ситуации в Авдеевке, возложили ответственность за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе на Россию.По материалам: Интерфакс-Украина
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http://zn.ua/UKRAINE/prichinoy-eskalacii-konflikta-v-donbasse-yavlyayutsya-provokacionnye-deystviya-s-obeih-storon-smm-obse-237662_.html
То есть страны возлагают вину на россию, а глава миссии ОБСЕ возлагает вину на обе стороны, не объясняя какие это стороны в АТО, Это все, что надо знать об миссии ОБСЕ в Украине.
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