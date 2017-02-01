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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (2244) США (11887) Авдеевка (819)

 Миссия США при ОБСЕ об Авдеевке: Мы призываем Россию прекратить попытки захвата новой территории

Миссия Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает Российскую Федерацию и контролируемых ею боевиков на Донбассе прекратить попытки захвата новых территорий Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в заявлении временного поверенного США при ОБСЕ Кейт Бернс, которое она обнародовала на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Бернс напомнила, что Украина призвала немедленно объявить перемирие, чтобы получить возможность восстановить поврежденную инфраструктуру, а также пыталась созвать срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и настоятельно призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ увеличить количество патрулей в районе Авдеевки.

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"Однако объединенные российско-сепаратистские силы настаивают на том, что они будут продолжать вести боевые действия, пока украинские силы не отступят. Россия и сепаратисты инициировали насилие в Авдеевке. Мы призываем Россию прекратить насилие, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и прекратить попытки захвата новой территории за пределами линии соприкосновения", - заявила Бернс.

В этой связи американский дипломат отметила, что температура в Украине, и в частности в районе Авдеевки, опустилась ниже нуля. "Без воды, электричества и тепла жизнь тысяч людей оказалась под угрозой. Объединенные российско-сепаратистские силы должны остановить свою атаку на Авдеевку. Они должны прекратить насилие и позволить отремонтировать критическую инфраструктуру. Более всего Россия и сепаратисты должны продемонстрировать их готовность полностью сохранять верность режиму прекращения огня, одному из главных компонентов Минских соглашений, которые они так часто нарушали", - отметила Бернс.

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Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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"Попытки"?
Мне охуенно нравятся эти "попытки".
Со дня правления Рошена у Украины отобрали половину даМбаса и забыли про Крым.
Попытки, блять.
Этими попытками да в задницу Минскому бы дробью с солью...
Попытальщик.
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Вопрос:
как пройти военкомат, что бы взяли на передовую?
Поясню: за липецкую тварь (за его бизнес) воевать не хочется, да и не взяли добровольцем в 2014.
Сейчас же ПРИЙДЕТСЯ военный билет у них (барыг) брать, которого отродясь у меня не было (я в 90-ых убедительно рассказал, что не стоит брать в армию ТЕХ времен ТАКИХ как я и они "потеряли" приписное).
Сейчас, если уже идти воевать, то на передовую хочу.
Вопрос: как туда попасть с военкомата?
Или вообще как?
Хуй с тем Пораженко, остальные его накажут, а мне как попасть туда, куда хочу, если уж выбора нет?
В тылу, если уж в армии, сидеть неохота. Для меня, одессита, сидеть на границе Приднестровья, куда меня точно Банда отправит = не вриант. Я туда не хочу.
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А чего из Одессы под IP США? Какой то ты странный одесит...
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О! Хоть первый раз за день что то дельное и конкретное сказали...
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Ну это уже ближе к истине... всё таки штаты конкретней и правильней в оценках, чем это всё ОБСЕ и др. шавки, которые находятся на подсосе у пуйла.
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пуканам приготовиться!! протяжка один! продувка...
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у КАКАЦАПІВ це вся территорія України... Буде велика війна... цапи програють...
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Я все жду того момента, когда Трамп затаит обиду на £уйла за неповиновение и начнет лепить ему " кузькину мать".
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Уже!Цена за оккупацию выросла почти вдвое.Но,пока,по непроверенным источникам и секретными указами.За неудачи и слабость демократов,в итоге, всех собак спустят не на "своих",а на мордор и вначале по немыслимой раньше гонке вооружений.
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К лету шоумен "созреет" и тогда шоу начнется. Запасаем попкорн.

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Пусть лучше не мешают парням на востоке делать свою работу.делать удобрения с путинсикх ублюдков.
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раньше была глубокая обеспокоенность а теперь нате вдруг...
и токо нашим депутатам пох. пора их переизбирать!.
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так чего американцам парится. у нас все сценарии отработаны. сбу все задокументировало. снайпера завалили.
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Пока порохоботы отстаивают интересы Украины против ольгинских троллей - юляботы, ахметботы, фирташбоды, пинчукботы отстаивают интересы своих хозяев повиливая хвостами перед кремлем. Ну и кто работает против государства?
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кацаПсинская шушера не отстаивает ничьи интересы,вернее плешивого Озера кооператива ипанутого..
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Читаешь новости из Авдеевки и спонтанно вспоминаются слова Героя Украины о Захарченко и Плотницком - "Я встретила там умных людей, которые очень трезво оценивают ситуацию". Савченко назвала Захарченко и Плотницкого умными и уставшими от войны людьми
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Уставшие от войны мудаки Плотвицкие и Захерченки планируют дойти до Лондона...
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Причиной эскалации конфликта в Донбассе являются провокационные действия с обеих сторон - СММ ОБСЕ

1 февраля в 02:51



Миссия заявляет о трудностях доступа к территориям на линии разграничения.

Хуг считает, что обе стороны провоцировали ситуацию

@mariupolnews Причиной эскалации конфликта являются провокационные действия с обеих сторон, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки.
"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он во время посещения Авдеевки во вторник.
Хуг заявил, что сторонам необходимо обеспечить доступ ремонтных бригад к проведению работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.
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Как сообщалось, страны-участницы ОБСЕ на внеочередном заседании 31 января, посвященном ситуации в Авдеевке, возложили ответственность за соблюдение режима прекращения огня в Донбассе на Россию.По материалам: Интерфакс-Украина

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http://zn.ua/UKRAINE/prichinoy-eskalacii-konflikta-v-donbasse-yavlyayutsya-provokacionnye-deystviya-s-obeih-storon-smm-obse-237662_.html
То есть страны возлагают вину на россию, а глава миссии ОБСЕ возлагает вину на обе стороны, не объясняя какие это стороны в АТО, Это все, что надо знать об миссии ОБСЕ в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия США при ОБСЕ об Авдеевке: Мы призываем Россию прекратить попытки захвата новой территории
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