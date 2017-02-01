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Все про:НАТО (5185) учения (1566) Черное море (328)

 Военно-морские учения НАТО Sea Shield стартуют 1 февраля в Черном море

В учениях НАТО "Щит моря" (Sea Shield) примут участие военно-морские силы восьми государств. В ходе учений будут отработаны стандартные методы отражения воздушных, подводных и наземных атак.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии.

В сообщении ведомства отмечается, что в учениях "Щит моря" будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и Украины, 16 надводных кораблей, одна подводная лодка и десять самолетов.

Учения пройдут с 1 по 10 февраля в восточной части акватории Черного моря на площади в 80 тыс. кв. км.

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"Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом, а фрегат "Король Фердинанд" обеспечит руководство военно-морской группой, состоящей из миноносца, четырех фрегатов, подводной лодки, шести самолетов иностранных партнеров, а также 11 суден и четырех самолетов, принадлежащих Румынии", - поясняется в сообщении румынских ВМС.

С 3 по 5 февраля запланировано прибытие в румынский порт Констанца испанского и канадского фрегатов "Альмиранте Хуан де Борбон" и "Сент-Джонс", входящих в состав Второй группы постоянной готовности объединенных военно-морских сил (SNMG2) НАТО.

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В порт также зайдет эсминец ВМС США "Портер", оснащенный системой противоракетной обороны (ПРО) "Иджис", турецкая подлодка и фрегат "Фатих", а также один болгарский фрегат.

Военно-морской флот (ВМФ) Турции представят два фрегата, два корвета, два ракетных корвета, два тральщика, два корабля, оснащенных ракетами с подвижным стартом.

С воздуха морскую группу будут поддерживать американский самолет-разведчик, турецкий патрульный самолет, два истребителя Военно-воздушных сил Румынии МиГ-21, а также румынский вертолёт для эвакуации раненых. Украина и Греция направят на учения военнослужащих своих ВМФ.

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Я не буду возражать, если одна ракета случайно залетит в рубку крейсера "Москва".
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Трамп не с теми собрался дружить! Ему гораздо выгоднее дружить с Китаем!
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в учениях "Щит моря" будут задействованы 2,8 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Румынии, Испании, США, Турции и , что самое приятное, УКРАИНЫИсточник: http://censor.net.ua/n425814
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Бля, отодвигали НАТО от Севастополя, а оно вот уже возле о. Змеиный!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенно-морские учения НАТО Sea Shield стартуют 1 февраля в Черном море
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