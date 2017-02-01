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 Все преступления российско-террористических войск в Авдеевке документируются, - СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует многочисленные нарушения минских договоренностей со стороны российских террористических войск, ведущих постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении СБУ по поводу ситуации в Авдеевке.

"СБУ вместе с другими правоохранительными структурами документирует преступления террористов против гражданского населения. Эти данные будут добавлены к большому пакету других злодеяний, за которые РФ будет отвечать в судах перед международным сообществом", - говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что оперативники спецслужбы находятся в эпицентре событий и ведут активную работу по выявлению и уничтожению диверсионных групп боевиков, корректировщиков огня и задержанию сообщников террористов.

СБУ также оказывает помощь местным властям в предотвращении гуманитарной катастрофы и спасении мирного населения.

Отмечается, что СБУ будет способствовать СММ ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям в района АТО, в том числе и в Авдеевской промзоне.

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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Я подчеркну:

И кто ЗАОРЕТ "на митинге", что "не провоцируйте" = должен болтаться на том же столбе.
Ибо это = ПРЕДАТЕЛИ!
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У россии нет финансов чтобы вести против Украины полноценную войну. Единственная надежда путина была нацелена на доброту Трампа который все время хвалил Путина но Трамп хвалил путина не потому что путин ему нравится как человек и партнер, а потому что в интервью 25 летней давности которое Трамп давал журналу Плей Бой, у Трампа спросили почему он хвалит Горбачова, на что Трамп ответил - я буду его хвалить потому что Горбачев отменно справляется с задачей развала СССР... Думаю теперь многим станет понятно почему Трамп хвалит путина... Сегодня россия обескровлена и слаба и спасти ее нет возможности. После того куда путин затянул россию, ее дешевле будет развалить как СССР в свое время.

После того как путин понял что США на уступки ему не пойдет и заставит его отвечать за содеянные преступления, у него появилась цель максимально очистится от лишних свидетелей и возможных врагов в будущем которых сегодня огромное количество на территории Донбасса. Поэтому путину важно этих свидетелей уничтожить любыми методами поэтому он через командование дал задачу террористам наступать по всей линии фронта где их просто пачками укладывают военнослужащие ВСУ. Террористам поднимают боевой дух рассказывая что у них за спиной стоит российская армия которая в нужный момент придет на помощь и террористы сломя голову несутся на верную гибель и после того как задача по ликвидации будет выполнена, российские войска отойдут на территорию россии установив на границе заград отряд который будет безжалостно расстреливать бегущих в панике на рассею сепаратистов. Поэтому ВСУ нужно беречь себя и не жалеть патроны - Победа будет за Украиной!
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Вот собственно и цитата из статьи которую Трамп давал журналу Плей Бой еще в 1990 году.

Журналист задает Трампу вопрос - А ПОЧЕМУ СЛАБ ГОРБАЧЕВ?

Я думаю, его свергнут - он показывает просто невероятную слабость. У них внезапно - впервые за все это время - начались шахтерские забастовки, понизу пошло. Все кончится революцией. Тем не менее Горбачева все нахваливают как замечательного политика - и нужно продолжать нахваливать, он СССР разрушает. Но его слабость будет стоить ему и его дружкам того, что они больше всего ценят - их работы.

Полная статья https://sputnikipogrom.com/translated/61986/playboy-trump/#.WJEb_dKLS1s
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та никто ниче особо не документирует. для такого там должны быть десанты криминалистов. журналюги не умолкали бы и следственных экспериментах сбу.
придет время и заявят что както случайно потеряли все доказательства)))

вот блокаду лугандона сбу документирует. такую кормушку на время им прикрыли....
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=678803202320828&set=gm.1942316829381175&type=3&theaterЧиновники и депутаты с правительством и президентом не делают убытки Украине? А и еще не война, на которой гибнут Украинцы!Алекса Чайкав Диванна сотня29 января в 10:40 · Донецьк.30 березня 2014 року.Вата перекриваэ залiзничнi колii.
Тепер вона ниэ про блокаду.
Пiдтримаэмо нашiх хлопцiв,нi торгiвлi з агресором!
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Чего там документировать? Убивать нужно рашистских оккупантов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе преступления российско-террористических войск в Авдеевке документируются, - СБУ
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