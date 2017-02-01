 Отработаны все сценарии дальнейшего развития ситуации в Авдеевке, от простейшего до самых сложных, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам во время брифинга в Кабмине.
Премьер отметил, что отработаны все сценарии - "от простейшего до самых сложных" - дальнейшего развития ситуации в Авдеевке.
"Моя поездка сегодня - это выражение солидарности по отношению к тем людям, которые страдают от российской агрессии. Отдельно хочу поблагодарить военным, мужественно защищают нашу независимость и нашу украинскую землю. Люди мне лично говорили "это наша украинская земля, мы никому ее не отдадим". Это те люди, которые страдают от обстрелов", - отметил Гройсман.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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торгаш на крови не знает как правильно оправдать своё финансирование террористов, убивающих украинцев...
Суть отмазки торгаша на крови украинцев... - Без лугандонского угля не будет света в Украине.
То есть во всём мире, может быть электричество без луганднского угля... а в Украине ну никак нельзя обойтись...
Как буд то, у нас нет гидростанций, атомных электростанций, итд...
Пропадём без лугандона и его угля.... Напоминает рыговскую мантру про "Донбасс кормит Украину".
Тут Гройсман абсолютно ничем не отличается от своего учителя - ушлёпка Азарова.
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Этого хлопчика, интересно, Додик во сколько вагонов угля оценил? Твари циничные, даже не прячут уже свое скотское отношение к людям.
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но от кацапской дотации на газ хрен откажется
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Это твоя прямая обязанность, а не очередная попытка пиара хоть на чем.
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которую он напрямую финансирует, покупая уголь у рашистских агрессоров
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и только сегодня !
на арене !
...
- гамадрил непальский !!!
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Ответил в том стиле, что - незачем. Это мол не поможет урегулировать ситуацию...
Тогда журналисты покололи жирного торгаша на крови. Спросили - а как же тогда собираются сейчас заседания ОБСЕ, совбеза ООН, это поможет?
Ответил - это нужно делать.
Вот так. Депутатов рады не нужно беспокоить. Пусть другие в мире разгребают.
Ну и мрази же у власти, которым насрать на Украину! И даже не скрывают этого.
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Самый простой - сдаться.
Самый сложный 2 раза сдаться.
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І це, не дивлячись на наших загиблих героїв, навіть добре.
Бо має зникнути ця задушлива атмосфера договорняка, "міру-міра", незрозумілого життя, не помічаючи війни. Коли кожен день на Східному фронті - пекло, а в Києві - лайфхаки, оупенспейси, смузі, забиті кабаки та буковелі з туреччинами.
Це підніжка всім цим савченкам, мураєвим, ахметовим та льовочкіним, які знову почали обплутувати країну своєю гнилою павутиною подвійних стандартів та гібридної брехні.
Це відповідь придуркам, у яких "ета всьо палітікі вінавати" і які досі вірять в "братній народ".
Це відповідь цинічним баригам з медіа та політики, яким по*ер на кого працювати, аби платили.
Це відповідь не менш цинічній владі в усіх її проявах та особистостях, якій вигідно, щоб ні миру, ні війни - аби "лаве" капало.
Це відповідь сарані, яка хоче тільки розважатися, бо "внє палітікі".
Це відповідь європейським ханжам, які за зайвий зелений папірець й геноциду не побачать - аби інвестиції відбивалися.
Це відповідь всім і кожному, хто сумнівається в здатності українців бути нацією.
Борони Боже, чи хто там є, кожного, хто зараз захищає Вітчизну в мерзлих окопах на фронті.
Як би це страшно не прозвучало, але ця війна нарешті дає зрозуміти, хто ми, куди й за що.
Так, очевидно, що це кремлівський вилупок знову перевіряє всіх на міцність в умовах відсутності господаря в Білому домі. Кремлядь так робить завжди. Але ставки надто високі. Й ніхто не може сказати, де й коли понти перейдуть у повномасштабну війну. - Б. Буткевич
http://novynarnia.com/2017/01/31/viyna-znovu-blizko-i-tse-navit-dobre-butkevich/
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Азохенвэй шаломалехам
Я снова здесь я в бархатных штанах
Ах Соня не томи, зажги мне пламень в бейсах
И голову умой в своих духах.
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