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 Политика Украины
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 Отработаны все сценарии дальнейшего развития ситуации в Авдеевке, от простейшего до самых сложных, - Гройсман

Украинские власти готовы к разным сценариям развития ситуации в Авдеевке Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил журналистам во время брифинга в Кабмине.

Премьер отметил, что отработаны все сценарии - "от простейшего до самых сложных" - дальнейшего развития ситуации в Авдеевке.

"Моя поездка сегодня - это выражение солидарности по отношению к тем людям, которые страдают от российской агрессии. Отдельно хочу поблагодарить военным, мужественно защищают нашу независимость и нашу украинскую землю. Люди мне лично говорили "это наша украинская земля, мы никому ее не отдадим". Это те люди, которые страдают от обстрелов", - отметил Гройсман.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"
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Отвечая на вопрос журналистов, после посещения авдеевки, Гройсман ещё раз заявил, что альтернативы покупки угля в лугандоне - нет. Мол нам нужно стабильно обеспечивать украинцев электричеством, поэтому нужен уголь лугандона на наши ТЭЦ,

торгаш на крови не знает как правильно оправдать своё финансирование террористов, убивающих украинцев...
Суть отмазки торгаша на крови украинцев... - Без лугандонского угля не будет света в Украине.
То есть во всём мире, может быть электричество без луганднского угля... а в Украине ну никак нельзя обойтись...
Как буд то, у нас нет гидростанций, атомных электростанций, итд...
Пропадём без лугандона и его угля.... Напоминает рыговскую мантру про "Донбасс кормит Украину".
Тут Гройсман абсолютно ничем не отличается от своего учителя - ушлёпка Азарова.
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Этого хлопчика, интересно, Додик во сколько вагонов угля оценил? Твари циничные, даже не прячут уже свое скотское отношение к людям.
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marina marinina могла бы быть именно той санитаркой, которая его бы спасла...
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стыцько, иди лучше туфли своим хозяевам додикам - кровавым убийцам оближи... или другое место. Для тебя же тоже деньги не пахнут, как у твоих пархатых боссов
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И что характерно , народ платит за электроэнергию по завышенной цене угля из далёкой южноафриканской страны , по схеме Роттердам плюс .
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и поёт при этом "Душу й тіло ми положим.."
но от кацапской дотации на газ хрен откажется
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О какой дотации идёт речь , не слышал про такую?
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допустим, даже, что он сказал правду и без лугандонского угля - никак? Каким боком тогда к этому углю цена Ротердам+?!
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"Моя поездка сегодня - это выражение солидарности по отношению к тем людям, которые страдают от российской агрессии."

Это твоя прямая обязанность, а не очередная попытка пиара хоть на чем.
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А заночевать дня три,тогда про солидарность начинай
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"Моя поездка сегодня - это выражение солидарности по отношению к тем людям, которые страдают от российской агрессии."

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которую он напрямую финансирует, покупая уголь у рашистских агрессоров
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то фігня! якби віджався 22 рази... Ото поміг би! а так...
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Тада. А если еще в конце свиснуть и сложить оригами, то ваще все зашибись будет.
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в "дать поручения. и взять под особыстый контороль"-уже наигрались. новая цяцька появилась -"отработать все сценарии". письма отписали. призывы разослали.-усэ . можно по канарах.
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Шкиряк - это джокер, его ещё рано выбрасывать, вот немного погодя будет можно!
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только у нас !
и только сегодня !
на арене !
...
- гамадрил непальский !!!
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Он час назад на 112-ом шоколад лизал. Весь такой цвета хаки ... взъерошенный. И не скажешь, что в Киеве. Как будто только из акопа.
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С наградным пистолем на поясе в студию приперся?
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Уж какой есть,того и выпустили....не угодишь на Вас
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попрошу гройсмана озвучити ВСІ сценарії в прямом ефірі!!! "онІж наши людзі" мають бути в курсі
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повестку гройсману от военкома,раз все сценарии уже скурил...
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В общем отработал базарник сценарии своего побега.Какой попроще,какой посложнее.Куда ближе,куда подальше.
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Ну раз у гройсмана есть все сценарии, я выражаю глубокую обеспокоенность
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Там ещё был интересный вопрос от журналистов ему. Спросили Гройсмана в прямом эфире, час назад. А почему не собирается верховная рада по поводу обострения ситуации на фронте?
Ответил в том стиле, что - незачем. Это мол не поможет урегулировать ситуацию...
Тогда журналисты покололи жирного торгаша на крови. Спросили - а как же тогда собираются сейчас заседания ОБСЕ, совбеза ООН, это поможет?
Ответил - это нужно делать.
Вот так. Депутатов рады не нужно беспокоить. Пусть другие в мире разгребают.
Ну и мрази же у власти, которым насрать на Украину! И даже не скрывают этого.
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Это не рада , это закрытый клуб миллиардеров в котором присутствуют их холуи миллионеры , ну и пришлось впустить десяток другой относительно простых людей , для демократической картинки .
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пипец,неужели сам гройсман сценарии разрабатывал....
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Да уж , сценарист с неоконченно-купленным образованием .
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Абсолютно согласен, только считаю что надо в эту компашку добавить косатую воровку с её кремлёвской Гробовщиной. Та ещё кремлядь с косой.
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В смысле эвакуацию Гройсмана тоже на всякий случай отработали.
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Отработаны....

Самый простой - сдаться.

Самый сложный 2 раза сдаться.
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Доколе сцука в обстрелах Авдеевки виноват… украинский парламент http://www.dialog.ua/news/109842_1485899517 …
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Війна знову близько.

І це, не дивлячись на наших загиблих героїв, навіть добре.
Бо має зникнути ця задушлива атмосфера договорняка, "міру-міра", незрозумілого життя, не помічаючи війни. Коли кожен день на Східному фронті - пекло, а в Києві - лайфхаки, оупенспейси, смузі, забиті кабаки та буковелі з туреччинами.
Це підніжка всім цим савченкам, мураєвим, ахметовим та льовочкіним, які знову почали обплутувати країну своєю гнилою павутиною подвійних стандартів та гібридної брехні.
Це відповідь придуркам, у яких "ета всьо палітікі вінавати" і які досі вірять в "братній народ".
Це відповідь цинічним баригам з медіа та політики, яким по*ер на кого працювати, аби платили.
Це відповідь не менш цинічній владі в усіх її проявах та особистостях, якій вигідно, щоб ні миру, ні війни - аби "лаве" капало.
Це відповідь сарані, яка хоче тільки розважатися, бо "внє палітікі".
Це відповідь європейським ханжам, які за зайвий зелений папірець й геноциду не побачать - аби інвестиції відбивалися.
Це відповідь всім і кожному, хто сумнівається в здатності українців бути нацією.
Борони Боже, чи хто там є, кожного, хто зараз захищає Вітчизну в мерзлих окопах на фронті.
Як би це страшно не прозвучало, але ця війна нарешті дає зрозуміти, хто ми, куди й за що.
Так, очевидно, що це кремлівський вилупок знову перевіряє всіх на міцність в умовах відсутності господаря в Білому домі. Кремлядь так робить завжди. Але ставки надто високі. Й ніхто не може сказати, де й коли понти перейдуть у повномасштабну війну. - Б. Буткевич
http://novynarnia.com/2017/01/31/viyna-znovu-blizko-i-tse-navit-dobre-butkevich/
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А не пробував заставити Бальчуна , щоб Укрзалізниця перестала перевозити в ДНР і ЛНР їх танки,САУ, боєприпаси і пальне?
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От нахера сюда бальчуна плести,это инициатива минифраструктуры омельяна,,одобрено КМ,бальчун последнее звено
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В даний час, коли вбивають наших дітей, Укрзалізниця працює на ДНР , ЛНР.і окупанта! - що тобі не ясно?
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Без тебе знаю,до чого там Бальчун,він як посадовець виконує роспорядження кабінету міністрів,всі претензії до омельяна міністра,та гройсмана
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Укрзалізницею з Польщі керує Бальчун. А Омелян в грузоперевозках нічєго нє понімаєт (Гройсман на кабміні).і його відсторонили від управління залізницею.! Позиція Гройсмана і деяких вінницьких, стосовно підприємств, що діють в ДНР і ЛНР, але зареєстровані в Україні і сплачують податки в Україні відома. От тобі і "отработани всє сценарії"! Гудбай.
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А сколько там МВт электроэнергии мы экспортируем в Европу? Может без лугандонского антрацита и Европа пострадает? (Это так, подсказка для Гройсмана, для очередной "дежурной" тупой отмазки)
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И ося гнойный спел...
Азохенвэй шаломалехам
Я снова здесь я в бархатных штанах
Ах Соня не томи, зажги мне пламень в бейсах
И голову умой в своих духах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтработаны все сценарии дальнейшего развития ситуации в Авдеевке, от простейшего до самых сложных, - Гройсман
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