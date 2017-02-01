"Украина инициирует открытое заседание Совбеза ООН по ситуации в Авдеевке в четверг, - Ельченко"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал после закрытых консультаций в СБ ООН постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко.
"Во-первых, мы отправили 45 запросов российскому представительству в Совместном центре по контролю и координации (вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. - Ред.) с той целью, чтобы российские представители этого органа создали определенное влияние на боевиков на местах, по крайней мере чтобы остановить обстрелы по гражданским объектам", - проинформировал представитель Украины.
Он уточнил, что хотя это образование не входит в ОБСЕ, однако является частью системы, которая осуществляет контроль за ситуацией на Донбассе. "Мы не получили никакого ответа", - констатировал дипломат.
Во-вторых, продолжил он, украинская сторона пыталась созвать Трехстороннюю контактную группу для того, чтобы урегулировать ситуацию. "ОБСЕ и мы выразили свою готовность, но Россия настаивала, что в этой встрече нет необходимости", - заявил представитель Украины.
В-третьих, перед тем, как в СБ ООН прошли консультации по вопросу Авдеевки, Постоянный совет ОБСЕ во вторник провел внеочередную встречу. "Очевидно, там не было достигнуто решение, поскольку нужен консенсус в ОБСЕ, и Россия выступает против любых решений", - отметил Ельченко.
Он также отметил, что во время закрытых консультаций в СБ ООН украинская сторона проинформировала о применении с российской стороны тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Кроме того, по его словам, речь шла об ухудшении гуманитарной ситуации в районе Авдеевки и чрезвычайно холодных условиях, в которых оказались жители города и окрестностей.
Ельченко также сообщил, что Украина инициирует открытое заседание Совета Безопасности по этому вопросу в четверг.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
846 23
Материалы по теме: Бои под Авдеевкой
Все преступления российско-террористических войск в Авдеевке документируются, - СБУ(3)
Под Авдеевкой уничтожен российский снайпер Александр Чеберов. ФОТО(42)
"Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг об Авдеевке(101)
Следком РФ возбудил очередное "дело" против украинских военных(78)
Ельченко обратился к генсеку ООН в связи с ситуацией в Авдеевке(0)
США выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в районе Авдеевки и Ясиноватой(55)
Совбез ООН на закрытом заседании во вторник рассмотрит ситуацию в Авдеевке(82)
Мабуть тому що с соцмереж не вилізає))
Ответить
Ответить
Украина. Нас убивают.
Все. Да-да, ай-ай-ай!
Чуркин. Где доказательства? Это не мы!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не дивися сюди! Це сєкрєтна карта!
Ответить
Я меньше всего настроен умничать. Я просто хочу обратить внимание. Возможно немного жестче, чем хотелось бы. Идет война. Третий год идет война. Война это то, что было и неделю и две недели назад, и то, что сейчас в Авдеевке. Она разная, но она одинаковая.
Одинаково непредсказуемая. В любой момент она может принять самые ужасные черты. Те, с которыми мы еще не встречались.
Сейчас война, нет, еще даже не пришла, она, всего лишь, стучится в Авдеевку. Все то, что сейчас происходит в Авдеевке может произойти с любым из городов. Я знаю, что это звучит цинично, но то, что там происходит - не самое страшное. Возможны варианты похуже. И города побольше.
Это просто нужно понимать. Принять один раз и не отпускать. За три дня по нашим позициям и населенным пунктам прилетело более тысячи реактивных снарядов "Град". Ствольная артиллерия работает на нескольких направлениях плотно и круглосуточно, как два года назад.
У нас ничего не изменилось в отношениях с врагом с 14 года. И ничего не изменится до нашей победы. Все наши местные мультиразборки не стоят ничего, пока у нас война. Все, что связано с россией, каким бы дружественным оно не казалось, до самой нашей победы - это всего лишь иллюзия. В каждый момент может появиться десяток обстреливаемых и бомбардируемых городов.
Потому что все то, что начато в 14 году мордором, еще не закончено. И наше спокойствие, наш сон зависит только от того, как нас будут защищать те, кто сейчас на передовой. Не оппозиционные политики. И не дружественные медийщики из мордора. И уж конечно не те, кто стремится нас замирить с орками. Каждый из нас, сейчас, зависит от солдата и офицера. От его подготовки, от его готовности, от его боеспособности. От его комфорта, черт возьми! И нравится нам или не нравится, но помощь армии - это по прежнему важнейшая задача для нас. Иначе завтра буржуйки и одеяла будут собирать для нас.
Перемирие и затишье, это иллюзия спокойствия. Это всего лишь передышка, которую нужно было использовать. И которую мы использовали. Это не первое и не последнее обострение. И не самое страшное, что может быть завтра. И да, чуть не забыл - чем больше город, тем сложнее. И если сейчас жителей Авдеевки могут эвакуировать за 4-5 часов, то в других случаях такого уже не будет. Как то так. Тревожные чемоданчики у всех собраны?
Роман ДОНИК, волонтер
Ответить
Ответить
Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь по жилым кварталам.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
Ответить
Если Авдеевку к тому времени не сотрут с лица Земли...
Ответить
Блд, пздц, как же меня колотит. В режиме реального времени русня стирает с земли украинский город. Вся Европа это видит. Всем похуй
Ответить
За 24 години світова агенція @ReutersWorld подала лише 1 новину про #Авдіївка. Устами пєскова. СТЕЦЯ У ВІДСТАВКУ!
Ответить
"Во-первых, мы отправили 45 запросов российскому представительству в Совместном центре по контролю и координации..."
"США выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в районе Авдеевки и Ясиноватой"
"На срочном заседании ОБСЕ Украина заявила о нарушении Россией минских соглашений, - Беца"
Св*ященні Мінські Угоди були в 100500-й раз порушені. Наші дії - у 100500-й раз повідомити ООН (вже здохлу і висохлу мишу у мальованій світовій карті) про порушення чогось-там світового. Чи то порядку, чи непорядку.
Добре, що є Правий Сектор та іже з ним, кому чхати на ООН, але дуже погано, що є Генштаб з Муженком, якого призначив Порошенко, якого вибрали ми, БЛЯ...Ь. В мене тільки одне питання - коли ми нарешті візьмемо Україну в свої руки, одбивши від неї грабалки - шоколадні та інші, і збудуємо країну нашої мрії, або хоча би посунемось у той бік.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Шо мы/они от ООН ждем ваще? Если бы Израиль ждал чьего-то одобрения, то его бы уже не существовало.
Ответить
Ответить
Председатель: Какие будут предложения?
Чуркин (Россия): Можно я на стол насру?
Все: НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным (Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: Наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: Это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: Предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он надевает штаны!
Председатель ООН: Если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: Мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: Предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: Давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так она может насрать на стол любой страны Европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: Спутники Пентагона зафиксировали повышение вони, исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: Я накладываю вето на это решение (накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: Становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) - Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия! Посмотрите лучше на себя, вы все - засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам, как себя вести?! Спасибо за внимание (покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США).
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
Ответить
Ответить