EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины
  5900  111
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2244) Авдеевка (819) Хуг Александр (211)

 "Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг об Авдеевке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе сталкиваются со сложностями при получении доступа к территориям по обе стороны линии разграничения в районе Авдеевки Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом первый заместитель главы миссии Александр Хуг заявил во время посещения Авдеевки во вторник.

"Мы видим, что в Авдеевке ухудшается ситуация с утра воскресенья. С того времени мы документируем все нарушения. У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - сказал он.

Хуг подчеркнул, что необходимо обеспечить доступ ремонтным бригадам для проведения работ по восстановлению сетей электропитания, водоснабжения и теплоснабжения, и предоставить наблюдателям СММ безопасный доступ по обе стороны от линии столкновения.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот интересно а как бы воевала армия США в Ираке и Афганистане если бы там была "миссия" ОБСЕ ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тварь, почитай что местные пишут, кто тал стрелять первым, из-за жилых домов, из Градов и танков... мерзота продажная...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
именно Хуг стал провокатором, предателем мирных людей, если он такое заявляет. продажная обсеская тварь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А воно у курсі хоча б, що Авдіївка за "мінськом" відноситься до ЗСУ, а сєпари луплять по ній із заборонених каоібрів (градів у тч) та ще й по мирному населенню?!
То хто провокатор у цій ситуації??
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
букву "г" в его фамилии уже давно пора поменять..чтоб сделать ее созвучной с высказываниями этого "специалиста"
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЕСТЬ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА, О КОТОРОЙ МАЛО КТО ГОВОРИТ. ЗА ДВА ГОДА "МУТНЫХ МИНСКИХ ДОГОВОРНЯКОВ" ПЕРЕДЫШКУ ПОЛУЧИЛА НЕ ТОЛЬКО УКРАИНА, НО И ЕЕ ПРОТИВНИК. БАНДЮКИ ЛУГАНДОНА ОТРЯХНУЛИСЬ, СТРУКТУРИРОВАЛИ СВОИ БАНДЫ (ТЕПЕРЬ ОНИ У НИХ НАЗЫВАЮТСЯ "АРМЕЙСКИМИ КОРПУСАМИ"), УКРЕПИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ И ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ. И ТЕПЕРЬ, ЧТОБЫ ОСВОБОЖДАТЬ СВОЮ ЗАКОННУЮ ТЕРРИТОРИЮ ВСУ ПРИДЕТСЯ ЛОЖИТЬ В ДЕСЯТКИ, А ТО И СОТНИ, РАЗ БОЛЬШЕ ПАЦАНОВ , ЧЕМ ЭТО БЫЛО БЫ В 2014 ГОДУ, КОГДА ЛУГАНДОНИЯ СКУКОЖИЛАСЬ ДО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ ОТДЕЛЬНЫЕ РАЗРОЗНЕННЫЕ БАНДИТСКИЕ АНКЛАВЫ. ТАК КТО ВЫИГРАЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТИХ МИНСКИХ ТЕРОК? ДУМАЮ, ТОЧНО НЕ УКРАИНА. ТАК ЧТО ПОРОШЕНКО НАГЛО ВРЕТ ВСЕГДА И ВО ВСЕМ. ПОЧЕМУ ЭТА СВИНЬЯ НЕ ПОСЫПЛЕТ ГОЛОВУ ПЕПЛОМ И НЕ УЙДЕТ ДОБРОВОЛЬНО СО СВОЕГО ПОСТА? ОН ЧТО НИКОГДА НЕ БЫЛ ПРИ ВЛАСТИ ПРИ ПАПЕРЕДНИКАХ? ОН ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА РАЗВАЛ И РАЗВОРОВЫВАНИЕ АРМИИ И СИЛОВЫХ СТРУКТУР ЗА 25 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ? ЕГО ВИНА В ПОТЕРЕ КРЫМА И ДОНБАССА НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ ВИНЫ НЫНЕШНИХ ПАРКЕТНЫХ ГЕНЕРАЛОВ И ПРОЧЕЙ МРАЗИ ОТ ВЛАСТИ, КОТОРАЯ СЕГОДНЯ БАРЫЖИТ НА КРОВИ. НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ ОНИ НЕ ПОШЛИ БЫ РАДИ ТОЙ НАЖИВЫ, КОТОРУЮ ПРИНОСИТ ИМ ЭТА ВОЙНА...
 показать весь комментарий
Ответить
 
От так от........ "обидві сторони" - виявляється. А там дивись і лише Україну звинуватять.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит", - замглавы СММ ОБСЕ Хуг об Авдеевке
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Днепр_город Донбасс Донецкая область Жебривский задержание МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия СБУ смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти