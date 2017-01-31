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 Следком РФ возбудил очередное "дело" против украинских военных

Следственный комитет России возбудил уголовное дело "по факту обстрела 30 января украинскими военнослужащими населенных пунктов Донбасса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утверждается, что 30 января Вооруженные силы Украины якобы совершили "прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения и объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке". Сообщается, что в результате обстрела скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

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"Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.

Напоминаем, ранее для оправдания российской агрессии Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против руководства Украины и украинских силовых структур.

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