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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина и Молдова получат от ЕС грант на 3,3 млн евро

В рамках Программы территориального сотрудничества "Республика Молдова – Украина" Евросоюз предоставит грант в размере 3,3 миллиона евро на реализацию проектов трансграничного партнерства.

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития и строительства Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Реализация 16-ти проектов, которые пропорционально будут поделены между нашими странами, предусматривает улучшение условий жизни граждан, проживающих в приграничных регионах двух стран, развитие образования и культуры, а также совместное противостояние трансграничным вызовам", - говорится в сообщении.

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Украина будет представлена в этих проектах Черновицкой, Одесской и Винницкой областями.

Церемония подписания Соглашения о предоставлении финансовой помощи с участием представителей Министерства регионального развития и строительства Молдовы и Министерства экономического развития и торговли Украины, а также делегации Евросоюза пройдет в Кишиневе.

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сейчас вумные цензорята обьяснят глупым европейцам как нада деньгами распоряжаться
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Осоое условие только одно. Приднестровье закатать в асфальт полностью. Я правильно понял?
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Меньше десятка " кубиков на каждую сторону . Жмоты !
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А как делить будем? Поровну или по справедливости? Ведь что-то Молдова последнее время в ЕС не очень стремится?
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3,3 лимона на двоих-ну єто же не серьезно ,особенно для наших распьілителей
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Это на какое трансграничное сотрудничество? Будут нам боевиков из пнр поставлять на восток? так у нас своих додонов хватает...
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