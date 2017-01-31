 Украина и Молдова получат от ЕС грант на 3,3 млн евро

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития и строительства Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Реализация 16-ти проектов, которые пропорционально будут поделены между нашими странами, предусматривает улучшение условий жизни граждан, проживающих в приграничных регионах двух стран, развитие образования и культуры, а также совместное противостояние трансграничным вызовам", - говорится в сообщении.
Украина будет представлена в этих проектах Черновицкой, Одесской и Винницкой областями.
Церемония подписания Соглашения о предоставлении финансовой помощи с участием представителей Министерства регионального развития и строительства Молдовы и Министерства экономического развития и торговли Украины, а также делегации Евросоюза пройдет в Кишиневе.
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