 США выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в районе Авдеевки и Ясиноватой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.
"Начиная с 28 января, Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ сообщала о резком увеличении обстрелов, в том числе с применением тяжелой артиллерии и других видов оружия, запрещенного минскими соглашениями. Десятки украинских военных были убиты или ранены в результате боевых действий. Также погибли 10 мирных граждан. Обстрелы оставили 17 тысяч мирных жителей, в том числе 2,5 тысячи детей, без воды, тепла и электричества", - говорится в заявлении.
Чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу, в Госдепе призывают к немедленному, устойчивому перемирию, а также предоставлению наблюдателям ОБСЕ полного и неограниченного доступа.
"Мы также подтверждаем, что США является сторонником полного выполнения минских соглашений", - отметили в Госдепе.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Народ України А що ви хотіли почути
У владі ЗЛОдії, що не дай все роздеребанять Міліарди Міліарди... $ зелених
А потім влада каже що на зброю грошей немає У Украины нет денег на "Дозоры", "Оплоты" и другую современную технику, - "Укроборонпром"
Народ мовчить, влада далі шнирить по кешеням народу, народ мовчить
Ворог-окупант користуючись ситуацією наступає
ОТАКЕ ВОНО
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стягивала-стягивала, стягивала-стягивала... технику, а наши депутаты так и не догадались зачем..
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Ввести войска на Донбасс и прекратить.
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"Кацапчики просят режим тишины с 2……")) сказала рация, в конце добавила: "Да! Да! Только не смейтесь." Сидим серьёзные, слушаем
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А що там, французи та ізраїльтяни вже несуть квіти до українських посольств, через терористичні атаки на Авдіївку, хто в курсі?
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1:0 в пользу хуйла)))
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А дальше, сами-сами-сами.... бултыхаться, как жабка в жбане, ни на кого не надеясь. Бо США и Европе мы и нафик не надо, лишь бы все было тихо, а сколько при этом украинцев погибнет или покалечится....
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