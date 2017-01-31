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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (580) Авдеевка (812)

 США выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в районе Авдеевки и Ясиноватой

Соединенные Штаты Америки выражают глубокую обеспокоенность всплеском насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник.

"Начиная с 28 января, Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ сообщала о резком увеличении обстрелов, в том числе с применением тяжелой артиллерии и других видов оружия, запрещенного минскими соглашениями. Десятки украинских военных были убиты или ранены в результате боевых действий. Также погибли 10 мирных граждан. Обстрелы оставили 17 тысяч мирных жителей, в том числе 2,5 тысячи детей, без воды, тепла и электричества", - говорится в заявлении.

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Чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу, в Госдепе призывают к немедленному, устойчивому перемирию, а также предоставлению наблюдателям ОБСЕ полного и неограниченного доступа.

"Мы также подтверждаем, что США является сторонником полного выполнения минских соглашений", - отметили в Госдепе.

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Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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Народ України А що ви хотіли почути

У владі ЗЛОдії, що не дай все роздеребанять Міліарди Міліарди... $ зелених
А потім влада каже що на зброю грошей немає У Украины нет денег на "Дозоры", "Оплоты" и другую современную технику, - "Укроборонпром"

Народ мовчить, влада далі шнирить по кешеням народу, народ мовчить

Ворог-окупант користуючись ситуацією наступає

ОТАКЕ ВОНО
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Глубочайшая обеспокоенность и взволнованность!
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Джавелины, давайте, а не , высказывайте озабоченность
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і шо тобі ті Джавеліни? вони під танки заточені і на 50 км не літають.
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другие времена, старые методы привлечения внимания к себе работать перестали-)
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Тут не обеспокоенность, а озабоченность надо выражать! Дело-то серьезное!
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А чего бы им с ИГИЛ не заключить, например, Московские соглашения и безукоснительно их соблюдать и позволить проводить выборы в США и принимать решения по их внешней и внутренней политике?
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А кто конкретно глубоко обеспокоен?? Уж ни Сам ТРАМП ли?
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Гы гы гы. Вы штатам больше не нужны. Попользовались и выкинули вас. Предателей нигде не любят.
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паРаша столько времени стягивала-стягивала,
стягивала-стягивала, стягивала-стягивала... технику, а наши депутаты так и не догадались зачем..
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Наконец то США просыпаются) Хуйло походу с трампом хочет торговаться,цену себя падло набивает,хочет санкции, что бы с него сняли! Не бывать этому!
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Россия должна прекратить эту войну...
Ввести войска на Донбасс и прекратить.
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Helgi ‏@Helgi__UA 7 минут назад

"Кацапчики просят режим тишины с 2……")) сказала рация, в конце добавила: "Да! Да! Только не смейтесь." Сидим серьёзные, слушаем
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Таке відчуття, що ці ООН, ОБСЄ, США, ЄС, ПАРЄ і т. п., вони як студенти - хтось один зробив курсову, а потім ця "коза" пішла гуляти по всій групі. Так і тут. Один і той же текст під копірку передирають, тільки вставляють свою назву.
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Kashin ⚓Kashin ⚓Kashin ‏@KSHN 9 ч.9 часов назад
А що там, французи та ізраїльтяни вже несуть квіти до українських посольств, через терористичні атаки на Авдіївку, хто в курсі?





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Хуйло проверяет Трампа на трусость))
1:0 в пользу хуйла)))
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Это так в Будапештском Меморандуме прописано ? А что важней,озабоченность,обеспокоенность или просто @хуеть ?
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"выразили глубокую обеспокоенность" - хоть список составляй, сколько стран претендуют на приверженность к демократии и цивилизации.

А дальше, сами-сами-сами.... бултыхаться, как жабка в жбане, ни на кого не надеясь. Бо США и Европе мы и нафик не надо, лишь бы все было тихо, а сколько при этом украинцев погибнет или покалечится....
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а вот и это проявилось,незабарылось...удобный момент нашел


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глубокая - это с заглотом. как в фильмах ХХХ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в районе Авдеевки и Ясиноватой
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