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 Экономика
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Все про:МВФ (2301) пенсионная реформа (793) пенсионный возраст (712) Рева (128)

 МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста, – глава Минсоцполитики Рева

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста в Украине.

"В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго... это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст", - сказал министр в эфире NewsOne во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, расчеты правительства показывают, что повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины.

"Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", - добавил А.Рева.

Он подчеркнул, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ предлагает Украине решить проблему дефицита Пенсионного фонда путем поднятия пенсионного возраста, мы не согласны, - Рева
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одни и те же мантры... уже годами... ничего нового
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піднімайте неквапом...поступово..як мінімальну зарплату..по місяцю кожного року ...і так за 50 років піднімете до рівня що вимагає мвф.
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давай давай кидорас кизди больше , еще немного и нет проблем- пенсию выплачивать будет уже некому и все проблемы пенсионного фонда решены - он не нужен
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В ціх звіздунів весь світ винен,а вони не п"ют, не їдят,ночей не сплят все про народ дбают))))
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Лживая гнида,не зря же Рева заканчивал высшее Ленинградское политическое военное училище,а там звиздеть учили до автоматизма,замполит ты наш коммуняцкий
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Он давал интервью и сказал что в украинские банки не верит, т к его мама потеряла там деньги. Теперь хранит под матрасом,?
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теперь хранит за границей в зарубежном банке... Украина, тем более украинцы ему не нужны.
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уже надо что то предпринимать,иначе єтому не будет конца, ненажэрлыви твари!
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"Щоб корова давала більше молока її треба менше годувати і частіше доїти!" (с) Жи2
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как не берите, зря оффшоры пооткрывали? Потратились все же...
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Мвф говорит: хватит пи3дить из бюджета или поднимайте пенсионный возраст.
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З під своїх матраців витягайте нал - вистачить погасити зовнішній борг України.
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То настаює то не настаює,ви блиять не знаєте як збрехать.А послать на куй їх не можна?Менше крадіть сволочі.
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С розенко как нибудь договоритесь тормоза,что бы в одну дудку,а то пузырь одно,этот другое
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Депутаты только этого последнего созыва задекларировали 12 миллиардов гривен .а добавить министров , замминистров , прокуроров , судей , налоговую , и всех чиновников за последние 25 лет , это сотни миллиардов долпаров
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ВРЕТ и НЕ КРАСНЕЕТ!

Ни в одном пункте от МВФ - НЕТ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ!
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А ты читал ? Наверное вместе с Ревой. Где можно прочесть в оригинале, ссылку в студию.
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У МВФ одна головна вимога-збалансувати держбюджет))))))
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...мы упирались, как могли.
но, потом, идя навстречу пожеланиям трудящихся, согласились...
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А МВФ не говорит, что надо и пенсию поднять до уровня Эвропы? Пидрило мордастое.
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Этот мвфэ хто???Это страна такая? не? а хто? человек? не а хто?
МИФ для развода лохов..мвф сказал мы делаем !
А пиздить ардами тош мвф сказал?
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Це звичайний перевод стрілок,що хтось винен,тількі не баригі з уряду)))))
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Че? нскакали пид....ры))))))) жрите, приятного аппктита)))) купил попкорн...жгите дальше...
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А что делать с так называемыми олигархами ?, а попросту с врагами Украинского Народа?
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Так и жизнь пройдет,и не будеш знать скоко до пенсии осталось.
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Довели економіку до того, що без нових запозичень, вже не можуть віддавати старих боргів. Як кажуть - хвати батьку торгувати, бо вже здачу нічим давати!
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А слабо опубликовать требования МВФ? Вряд ли там найдётся требование повысить пенсионный возраст выше продолжительности жизни. Скорее всего там требование сделать пенсионный фонд бездефицитным. А для этого достаточно урезать пенсии упырям-чиновникам.
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Почему нет если человек любит свою работу, для многих она смысл жизни. А если здоровье не позволяет? К сожалению но в Украине многие за 55 уже больны и дряхлы, вы понимаете что в ЕС очень высокий уровень по пенсионному возрасту, но так же по качеству еды, по качеству медицины, по уровню зарплат. Как может человек дожить здоровым до пенсионного возраста если свинина вся на нитратах, овощи все на силитре? Может сначала с этим разберетесь? Куриные фермы все на кормах из отходов тех же куриц. А вы знаете что в Европе запрещено живность кормить такими кормами, такое мясо вредно для людей . В Европе едят органику, и получают по несколько тысяч евро.
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Fuf! Ага! Как токо я написал, что продукты в супермаркетах Киева несьедобны- так мало того, шо всякие воры начали меня кацапом обзывать, так еще и забанили. Эт я об сайте который почему то себя назвал "Патриоты". То есть дерьмом кормить население -то они за!
Ä еда нормального качества импортированная из ЕС стоит в два а то и в три раза дороже чем в ЕС............. Только 1917 год!
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Например шоколад Ritter sport in Berlin 1,09 € action 0,75 € в Гипермаркете в Гатном от 62 до 75 грвн.
Хлеб для тостов в Берлине 0,55 € в том же гипермаркете 45 60 грвн..!!
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Мне 55, я на пенсии. И не дряхлый. Еще девок топчу.
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Ногами?

В Германии пенсия с 67. И люди выглядят на 15 лет моложе....
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Пусть работают до 67-ми. Им надо арабов кормить.
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думай не жопой шо написано
шо немці в 67 віглядят как украинці в 60 !!
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Просто немцы пьют водку подогретую и малыми стопочками
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А народ Украины настаивает на том, чтобы пошли вы нах, вместе и поодиночке.
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Наверно так, кроме поднятия пенсионного возраста, никаких реформ по изменению условий
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Как они нас задрали, воруют миллиардами, когда уже такие как рева нажрутся денег мвф. Как по мне вообще им не давать денег, все равно их разворовывают в парламенте. Они ни за один взятый у мвф доллар не отчитались, как в прорву, а потом все удивляются их дворцам, машинам, дети учатся за границей, виллы за границей. Когда раскуркуливать их будем?
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А ведь он почву пробивает....а мне интересно схаваем или нет? Думаю что ДА, как и всё до этого
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И где они будут работать? Сначала безработицу уменьшить.
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мвф - это и есть международный валютный офшор.
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А шо такого - у нас тут тоже пенсия с 67лет. Правда живут старички подольше. Проблема в другом - лучшие головы и руки по заграницам работают или воюют. Это значит, что пенсионный фонд пуст. Вторая страшная проблема - детей мало рождается. Плохая перспектива, на пилотку дюжэ похожа. Поэтому мир нужен, сплочение в обществе, ну и работать попробывать бы не помешало плачя налоги.
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поделись с читателями впечатлениями что именно ты делаешь и сколько за такую работу платят.
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Су ...барижні !. .Здається хочуть ввести т.зв.*страховий стаж * до 15 років але з 2000року ..Про це та вінницька свиня раніше кизділа ..А в кого не вистача мов ...купуй !
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Действительно. Нужно поискать кого-то, кто будет более эффективно представлять интересы Украины, перед тем же МВФ, например. Я правильно понял мысль Ревы?
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а я про шо? три дня назад писал. ?- сперва усеремся но мвф не здамося. а потом - мы вынуждены. вот и получается. что страна немогущих вынужденцев.весь мир крыши строит из солнечных батарей. -здесь уголь только донбасский. весь мир работает до 65 лет . потом наслаждается жизнью. - здесь и дожить до 65 лет не могут. а не могут. потому что платили не за знания . а за диплом. потом по блату пристраивали своих чад. и при этом думают. что те кто платил за своих чад в строительных вузах -платили за знания. вот вам и результат-ни медицины . ни дорог. . НИ ПРЕМЬЕРА. НИ МЕРА-ТОЛКОВОГО. сколько не меняй. димпломы есть?- есть. а знаний навыков. опыта-0. -папа пристроил.-чи мама. научила все на себя записать.
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Но, я не знаю по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст.........если ти не знаешь, шо фонд требуе виконання ваших же предложений, то ти есть нихто и звать тебе нияк.
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Кто видел эти требования ??? Зачем эти деньги от МВФ, просто надо перестать воровать, и не надо будет кредитов. Ну подымут пенсионный возраст, от этого увеличится число рабочих мест ? Куда деваться молодым ? Эти убдюдки уже заворовались и заврались дальше некуда.
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Они натворили столько пакостей за последнее время, что им самим страшно. И этот вброс они делают, что бы сказать : " Сидите тихо, а то ещё хуже будет."
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Ну раз МВФ настаивает..... Пусть себе и повышает. А власть должна найти рычаги для пополнения Пенсионного фонда и прекратить спекуляции по поводу повышения пенсионного возраста. Трясите таможню, уберите схемы со всех сфер, и будем сами требовать от МВФ чего угодно.
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Не требует МВФ поднять пенсионный возраст,он требует в частности большие пенсии финансировать с бюджета !
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предложение от ревы - переводить пенсию в загробный мир и никак не раньше и МВФ здесь ни при чем(
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Давно не рассчитываю ни на какую пенсию. Зарабатывать нужно достаточно в трудоспособном возрасте - не дай бог от кого-то зависеть потом. Хотя всякое бывает, конечно, но рассчитывать здесь на кого-то за десятки лет до пенсии - верх идиотизма.
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