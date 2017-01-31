 МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста, – глава Минсоцполитики Рева

"В перспективе на 10 лет мы можем за счет четкого установления зависимости права на пенсию и возможности ее получить в нормальном размере от того сколько ты заплатил и как долго... это даст большой экономический эффект для Пенсионного фонда. Но, я не знаю по каким соображениям Фонд настаивает, чтобы мы повысили пенсионный возраст", - сказал министр в эфире NewsOne во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, расчеты правительства показывают, что повышение пенсионного возраста не решит вопрос дефицита Пенсионного фонда Украины.
"Я вижу, что существуют десятки других возможностей для наполнения Пенсионного фонда", - добавил А.Рева.
Он подчеркнул, что переговоры с МВФ по вопросу пенсионной реформы идут довольно сложно.
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Ни в одном пункте от МВФ - НЕТ ТАКИХ ТРЕБОВАНИЙ!
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но, потом, идя навстречу пожеланиям трудящихся, согласились...
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МИФ для развода лохов..мвф сказал мы делаем !
А пиздить ардами тош мвф сказал?
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Ä еда нормального качества импортированная из ЕС стоит в два а то и в три раза дороже чем в ЕС............. Только 1917 год!
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Хлеб для тостов в Берлине 0,55 € в том же гипермаркете 45 60 грвн..!!
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В Германии пенсия с 67. И люди выглядят на 15 лет моложе....
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шо немці в 67 віглядят как украинці в 60 !!
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