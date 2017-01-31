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 Политика Украины, Общество
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 Минкультуры призывает правоохранителей дать правовую оценку антиукраинским действиям представителей духовенства УПЦ на оккупированных территориях

Министерство культуры призывает правоохранительные органы дать надлежащую правовую оценку антиукраинским действиям и высказываниям отдельных представителей духовенства Украинской православной церкви в оккупированном Крыму и Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Министерство культуры осуществляет постоянный мониторинг религиозной ситуации на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В открытых источниках информации содержится много материалов, указывающих на откровенно сепаратистский, провокационный, антиукраинской и нетолерантный по отношению к другим религиозным организациям, и украинскому государству в целом, характер заявлений представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви, находящихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях", - говорится в заявлении Минкульта.

Министерство приводит соответствующие факты, имевшие место, во временно оккупированном Луганске и Крыму за последние время.

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"7 ноября боевиками был установлен закладной камень для сооружения памятника князю Александру Невскому - святому, который считается защитником границ России и небесным патроном российских воинов. Место под застройку памятника освятил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук) совместно со священнослужителями Луганской епархии УПЦ и в присутствии представителей самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("главы" Игоря Плотницкого, руководителя "Народного Совета Республики" Владимира Дегтяренко, "министра культуры, спорта и молодежи" Оксаны Кокоткиной)", - говорится в сообщении.

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"14 января правящий архиерей Украинской Православной Церкви, митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко), который в прошлом году участвовал в заседаниях Священного Синода УПЦ (по крайней мере, его подпись стоит под документами заседаний), в оккупированном Россией Крыму освятил современные зенитные ракетные системы ПВО вооруженных сил Российской Федерации С-400 "Триумф", - отметили в министерстве.

В связи с чем, Минкультуры выражает глубокую обеспокоенность этим и многими другими известными случаями откровенной антиукраинской деятельности представителей Украинской православной церкви на оккупированных территориях.

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Также министерство призывает руководство УПЦ публично осудить военную агрессию России против Украины, признанную на международном уровне, а также обратить особое внимание и оказать надлежащую канонически дисциплинарную оценку системным антиукраинским высказыванием и действиям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ.
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Хочу ВСЕМ НАПОМНИТЬ:
банды моторол-захарченок и прочих плотницких НЕ террористы, как нам впаривают со сладкого ТВ.
Они коллаборанты-террористы (почемуто это в СМИ не упоминают).
Кто не знает значения слова "коллаборант" = поясню:
коллаборант = это добровольный пособник оккупанта.
Т.е. предатель. ПРЕДАТЕЛЬ.
Простой же террорист = это нечто из другой оперы.
ЗАПОМНИТЕ:
они КОЛЛАБОРАНТЫ-ТЕРРОРИСТЫ. ПРЕДАТЕЛИ.
Называйте вещи своими именами! Войну - войной. А коллаборантов - коллаборантами.
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Шо так их легче убивать? проще говори,- враг напал на нас и Украина воюет и никакое это не АТО, если Грады работают Пакетами и танки ползают как черви в брюхе.
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Не называют войну войной, не называют коллаборантов коллаборантами.
Слава Пораженко!
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Слава. а может как иначе сказать, Слева или справа спереди или сзади, как угодно, он сам коллаборант под прикрытием. не так ли?
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Подчеркну: ДОБРОВОЛЬНЫЙ!
Пособник.
Оккупационных войск / режима.
Что может быть страшнее?
Но СМИ их почему то "террористами" называют с завидно-шоколадным упорством.
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Дайте хоть оценку антиукраинским действиям мацьковского пэдриархата на неоккупированных территориях, для начала.
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Та скоро гундяя встречать,нельзя парханат даже всуе называть
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Типа, как на россосии?Противу гундяя выступать не сметь?



Красный Пуцин поширив link у спільноті: ВАТА TV.5 хв. · Утакот. Как рыпнулся третьего дня директор Эрмитажа на РПЦ из-за Исаакия, так вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
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ПУТИН УЖЕ ОБОСЦАЛСЯ, ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ ПРИНЦЫП ДОМИНО )))
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Шлялися минулого року по Україні, явно провокуючи та відриваючи від основної роботи військових та поліцію і яка оцінка їх дій?
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а, помню их крестный ход. как и все пиар акции заказанные - закончился ничем.
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Ватные ученые под благословлением Гундяя Сопливого -1, признали и уже доказали, что хуйло бог. вата верит и ползает на коленях, радости ее, нет предела.
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Надо разграничивать УПЦ МП и УПЦ КП. Если это касается представителей духовенства Киевского патриархата то с ними наша церковь сама разберется. А если это московские попы, то лавочку под названием УПЦ МП давно прикрыть надо. И причем по всей Украине
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Конечно это касается московского сатаната, странное предположение насчет УПЦ КП.
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Гиркин проводил подготовку перед аннексий под прикрытием охраны "Даров волхвов" привезенных РПЦ из Афона в Крым 30.01.2014,теперь вот Одесса,совпадение
Рогозин-на-орбите добавил(а),
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"Удобную религию придумали индусы,
что мы отдав конци,не умераем насовсем.."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинкультуры призывает правоохранителей дать правовую оценку антиукраинским действиям представителей духовенства УПЦ на оккупированных территориях
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