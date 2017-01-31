 Минкультуры призывает правоохранителей дать правовую оценку антиукраинским действиям представителей духовенства УПЦ на оккупированных территориях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"Министерство культуры осуществляет постоянный мониторинг религиозной ситуации на территории оккупированного Российской Федерацией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В открытых источниках информации содержится много материалов, указывающих на откровенно сепаратистский, провокационный, антиукраинской и нетолерантный по отношению к другим религиозным организациям, и украинскому государству в целом, характер заявлений представителей клира и высшего духовенства Украинской православной церкви, находящихся на временно неподконтрольных украинской власти территориях", - говорится в заявлении Минкульта.
Министерство приводит соответствующие факты, имевшие место, во временно оккупированном Луганске и Крыму за последние время.
"7 ноября боевиками был установлен закладной камень для сооружения памятника князю Александру Невскому - святому, который считается защитником границ России и небесным патроном российских воинов. Место под застройку памятника освятил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук) совместно со священнослужителями Луганской епархии УПЦ и в присутствии представителей самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("главы" Игоря Плотницкого, руководителя "Народного Совета Республики" Владимира Дегтяренко, "министра культуры, спорта и молодежи" Оксаны Кокоткиной)", - говорится в сообщении.
"14 января правящий архиерей Украинской Православной Церкви, митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Удовенко), который в прошлом году участвовал в заседаниях Священного Синода УПЦ (по крайней мере, его подпись стоит под документами заседаний), в оккупированном Россией Крыму освятил современные зенитные ракетные системы ПВО вооруженных сил Российской Федерации С-400 "Триумф", - отметили в министерстве.
В связи с чем, Минкультуры выражает глубокую обеспокоенность этим и многими другими известными случаями откровенной антиукраинской деятельности представителей Украинской православной церкви на оккупированных территориях.
Также министерство призывает руководство УПЦ публично осудить военную агрессию России против Украины, признанную на международном уровне, а также обратить особое внимание и оказать надлежащую канонически дисциплинарную оценку системным антиукраинским высказыванием и действиям отдельных представителей клира и высшего духовенства УПЦ.
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банды моторол-захарченок и прочих плотницких НЕ террористы, как нам впаривают со сладкого ТВ.
Они коллаборанты-террористы (почемуто это в СМИ не упоминают).
Кто не знает значения слова "коллаборант" = поясню:
коллаборант = это добровольный пособник оккупанта.
Т.е. предатель. ПРЕДАТЕЛЬ.
Простой же террорист = это нечто из другой оперы.
ЗАПОМНИТЕ:
они КОЛЛАБОРАНТЫ-ТЕРРОРИСТЫ. ПРЕДАТЕЛИ.
Называйте вещи своими именами! Войну - войной. А коллаборантов - коллаборантами.
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Слава Пораженко!
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Пособник.
Оккупационных войск / режима.
Что может быть страшнее?
Но СМИ их почему то "террористами" называют с завидно-шоколадным упорством.
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Красный Пуцин поширив link у спільноті: ВАТА TV.5 хв. · Утакот. Как рыпнулся третьего дня директор Эрмитажа на РПЦ из-за Исаакия, так вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
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Рогозин-на-орбите добавил(а),
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что мы отдав конци,не умераем насовсем.."
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