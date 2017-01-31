 На срочном заседании ОБСЕ Украина заявила о нарушении Россией минских соглашений, - Беца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "112 Украина" заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Мы уведомили всех стран-участниц о вопиющих нарушениях РФ минских договоренностей. Также уведомили, что сейчас происходит в Авдеевке, о количестве погибших, раненых. Мы призвали РФ к немедленному прекращению огня и подчеркнули, что она несет полную ответственность за ситуацию в Авдеевке. Нашу позицию поддержали все партнеры и отметили, что Россия несет ответственность за поддержание террористов на востоке Украины. РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина", - заявила Беца.
Кроме этого на заседании обсуждался вопрос критической гуманитарной ситуации.
"Были произнесены заявления ключевыми игроками, США, Швейцарией, Канадой, ЕС, Францией, Германией о необходимости прекращения этих действий и ответственности РФ. Также акцент по усилению способности специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода оружия, и призыв к РФ разрешить ОБСЕ иметь доступ к территориям Украины, в том числе, что не контролируются правительством", - добавила Беца.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Ну для початку треба розібратися чи були Мінські договорняки затверджені ОБСЄ
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Борис Стомахин
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Всіх. без виключень.
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А те,що всіх - просто чудово. А то деякі люди, які готові рвати владу, дуже не хочуть рвати одну харизматичну леді-депутата на дорогих підборах і без власного житла.
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Обстановка изменилась за пару часов. Бьют за Св.Дарск и НЛугаское. По округам. 2 пожара наблюдаю. Где,что горит - не пойму. Вроде в полях.
E-3 AWACS (Sentry) @thunderbolt1488 28 минут назад
Похоже наши пытаются распылить усилия орков сразу на нескольких участках. Пока что кроме визга русня больше ничем не помогает. Колонн нет
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Игорь Стрелков
три часа назад
Действия
Итак, итоги дня. Противник по всему фронту провел разведку боем и полностью (по факту) вышел из "Минска-2".
При чем - сделал это успешно для себя, обвинив в нападении на несчастное ВСУ подразделения "корпусов" (в чем ему поспособствовали отдельные информ.ресурсы РФ и ДНР, начавшие тиражировать "освобождение Авдеевки", тогда как дело было строго наоборот).
Кремль ожидаемо обгадился, попытавшись дать "лучшему выбору" возможность остановиться, "сохранив лицо" (я имею в виду жалкое нытьё Пескова о том, что Ясиноватую атаковали не регулярные войска, а какие-то "самостийные формирования").
Атакуют-то как раз самые что ни на есть "регулярные"...
Можете полюбоваться - кто, где и как атакует позиции "корпусов".
Порошенко и командование ВСУ с удовлетворением отметили "повышенную гибкость" Кремля и во второй половине дня атаковали под Докучаевском и Коминтерново. Там продолжаются ожесточенные бои.
Счет только убитых идет на многие десятки с каждой из сторон. По размаху - совершенно аналогично боям зимы 2015-го вокруг Дебальцево. Только вот в роли атакующих теперь укры.
Прогнозирую на завтра продолжение боев - укры будут пытаться втянуть в бой немногочисленные корпусные резервы. Чтобы потом либо ударить своими собственными (готовыми к броску), либо (если начнет задувать "северный ветер"), остановиться и сделать вид, что "отбили очередное наступление бурятских милиционеров".
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