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 Политика Украины
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Все про:МИД (3835) ОБСЕ (2242) Авдеевка (812) минские соглашения (1895) Беца (105)

 На срочном заседании ОБСЕ Украина заявила о нарушении Россией минских соглашений, - Беца

На срочном заседании ОБСЕ во вторник, 31 января, созванном из-за действий российских оккупационных войск в Авдеевке Донецкой области, украинская делегация заявила о невыполнении Россией минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "112 Украина" заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы уведомили всех стран-участниц о вопиющих нарушениях РФ минских договоренностей. Также уведомили, что сейчас происходит в Авдеевке, о количестве погибших, раненых. Мы призвали РФ к немедленному прекращению огня и подчеркнули, что она несет полную ответственность за ситуацию в Авдеевке. Нашу позицию поддержали все партнеры и отметили, что Россия несет ответственность за поддержание террористов на востоке Украины. РФ была единственной делегацией, которая фактически повторила свой обычный нарратив, что во всем виновна Украина", - заявила Беца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Великобритании Джонсон призвал к прекращению огня в Авдевке в соответствии с Минскими соглашениями

Кроме этого на заседании обсуждался вопрос критической гуманитарной ситуации.

"Были произнесены заявления ключевыми игроками, США, Швейцарией, Канадой, ЕС, Францией, Германией о необходимости прекращения этих действий и ответственности РФ. Также акцент по усилению способности специальной мониторинговой миссии по верификации прекращения огня и отвода оружия, и призыв к РФ разрешить ОБСЕ иметь доступ к территориям Украины, в том числе, что не контролируются правительством", - добавила Беца.

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Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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Ну для початку треба розібратися чи були Мінські договорняки затверджені ОБСЄ
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А дальше Украина еще непремиримей и беспощадней будет бесплатно снабжать террористов всем чем только их душа пожелает ...
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Козломордию будут чмырить и дальше. Так задумано, а дальше посмотрим.
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«С Россией нет и не может быть никаких переговоров, . Россию можно только уничтожить. И ее НАДО уничтожить, - это мера превентивной самообороны рода человеческого от той изуверской дьявольщины, которую несет в себе Россия со времен первых массовых убийств и казней за критику властей, со времен взятия Новгорода и Казани. среди русских почти них нет тех нормальных, умных, интеллигентных, с которыми можно было бы говорить и на понимание которых можно было бы надеяться. Должна быть введена жесткая коллективная ответственность всех русских, всех лояльных граждан России за действия избираемых ими властей, - за геноцид, за массовые убийства, казни, пытки, торговлю трупами… Никакого деления убийц на мирных и немирных, сознательных и невольных отныне быть не должно.Пусть русские по заслугам пожинают то, что они плодили.»
Борис Стомахин
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Всю попередню без виключення? Депутати ж теж гілка влади? Тоді я згоден.
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Богу дякувати! без вашої згоди нічого б і думати не сміли. :D
Всіх. без виключень.
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Ну добре, що прислуховуєтесь.

А те,що всіх - просто чудово. А то деякі люди, які готові рвати владу, дуже не хочуть рвати одну харизматичну леді-депутата на дорогих підборах і без власного житла.
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Похоже на начало нового большого (но тонкого) этапа политической игры, цель которой - очередной виток унижения кацапов на международном уровне.
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Как достала эта истерия,Пеця всё это замутил,а теперь сопли и визги,все вопросы к чоколЯдному,жаль что столько Ребят положили ради пиара Пеци,хотя Потрох теперь ни перед чем не остановится,похоже что агония переходит в завершающую стадию
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Вобще-то ЭТО замутил твой "батя-овощь" на подсосе у хуйла, а у тебя с детства память не в пиsду или ты часто затылком об перила в подьезде бьешься?
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Отдыхай сопля, и реже соси чоколЯдный леденец в кожаной шкурке,отсосиновик ты наш сопливый
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в чем дело, рыгосос, я обидел твоего "батю-страусоеба"? скучаешь по нему?
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вот ты скажи,а зачем пете пиар?он вроде на выборы не собирается.... в отличие от йуляхи и жоппоблока.
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Гыга,а какой смысл тебе что то объяснять,если ты всё равно ничего не поймёшь?
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та ты себе ответь,чувак с рыговским погонялом...а мне не надо
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а хуйли ты там можешь обьяснить, страус опущеный?
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Белый Хозяин ‏@pesekcot 18 минут назад

Обстановка изменилась за пару часов. Бьют за Св.Дарск и НЛугаское. По округам. 2 пожара наблюдаю. Где,что горит - не пойму. Вроде в полях.

E-3 AWACS (Sentry) ‏@thunderbolt1488 28 минут назад

Похоже наши пытаются распылить усилия орков сразу на нескольких участках. Пока что кроме визга русня больше ничем не помогает. Колонн нет
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А что же говорят про сегодня по ту линию боёв.

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Игорь Стрелков
три часа назад

Действия

Итак, итоги дня. Противник по всему фронту провел разведку боем и полностью (по факту) вышел из "Минска-2".
При чем - сделал это успешно для себя, обвинив в нападении на несчастное ВСУ подразделения "корпусов" (в чем ему поспособствовали отдельные информ.ресурсы РФ и ДНР, начавшие тиражировать "освобождение Авдеевки", тогда как дело было строго наоборот).
Кремль ожидаемо обгадился, попытавшись дать "лучшему выбору" возможность остановиться, "сохранив лицо" (я имею в виду жалкое нытьё Пескова о том, что Ясиноватую атаковали не регулярные войска, а какие-то "самостийные формирования").
Атакуют-то как раз самые что ни на есть "регулярные"...
Можете полюбоваться - кто, где и как атакует позиции "корпусов".
Порошенко и командование ВСУ с удовлетворением отметили "повышенную гибкость" Кремля и во второй половине дня атаковали под Докучаевском и Коминтерново. Там продолжаются ожесточенные бои.
Счет только убитых идет на многие десятки с каждой из сторон. По размаху - совершенно аналогично боям зимы 2015-го вокруг Дебальцево. Только вот в роли атакующих теперь укры.
Прогнозирую на завтра продолжение боев - укры будут пытаться втянуть в бой немногочисленные корпусные резервы. Чтобы потом либо ударить своими собственными (готовыми к броску), либо (если начнет задувать "северный ветер"), остановиться и сделать вид, что "отбили очередное наступление бурятских милиционеров".
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Тебе, чёрт, надо в школу пойти. Изучить там предмет "География", а точнее политическую карту мира. Может станет ясно, что "Укры" воюют за свою страну, буряты и прочие удмурдЫ есть оккупанты, которых надо уничтожать!
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А тебе до географии надо бы читать научиться.
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Не помешало бы в**ать несколько раз Точкой У по скоплению косорылых чтобы их успокоить (упокоить)
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Буй знает, кто там провоцирует и начинает. Но все так не буде - рано или поздно параллельно антироссийским , антиукраинские санкции введут. Можете смеяться, матюкаться, банить. Это все детский сад. Принципиально - вся эта мура всем надоела и достаточно в скором времени или америкахи, или ЕС введут санкции против Неньки. С одной стороны жалко людей, с другой стороны научит думать.
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Шо , абидно , тебе казламордик , шо твои братухи из Мордора последнего говняного пятуха без соли догрызают ? Пованговать решил ?
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ддааа, ес и сша введут санкции против неньки за то, что она отдала ядерное оружие, а потом у нее оттяпали крым и всякие граждане роиси (стрелков, бородай и.тд) начали бойню на донбасе, так и напишут в формулировке "за то, что отдали ядерное оружие и територию" - санкции. Ты сидиш тамм в германии и сиди, не вякай, посидиш в авдеевке под обстрелами "нучит думать" и будеш тогда умничать!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа срочном заседании ОБСЕ Украина заявила о нарушении Россией минских соглашений, - Беца
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