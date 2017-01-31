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Все про:Укрзализныця (992) Мининфраструктуры (437) Омелян (205)

 1 февраля Мининфраструктуры передаст правоохранителям задокументированные факты коррупции в "Укрзализныце", - Омелян

Министерство инфраструктуры намерено передать задокументированные факты коррупции в публичном акционерном обществе "Укрзализныця" правоохранительным органам 1 февраля 2017 года.

Об этом заявил в эфире телеканала "24" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Относительно фактов коррупции - мы уже полностью все собрали, завтра утром я передаю в правоохранительные органы: в НАБУ, СБУ, прокуратуру и в Министерство внутренних дел. Мы делаем максимальную рассылку, чтобы покрыть все правоохранительные ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян

Министр уточнил, что информацию о коррупции со стороны депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председателя комитета Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича министерство получает из разных источников - как в отрасли, так и от бизнеса.

Также Омелян отметил проблемы с закупкой дизтоплива "Укрзализныцей", а также проигранные ПАО суды. Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" заявляет о распространении министром инфраструктуры Владимиром Омеляном недостоверной информации о закупках компанией дизельного топлива.

Также читайте: Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"

Мининфраструктуры намерено обратиться в суд в случае подписания премьер-министром Владимиром Гройсманом решения о передаче "Укрзализныци" в подчинение Министерству экономического развития и торговли.

Ранее Омелян передал премьер-министру Владимиру Гройсману подготовленные Мининфраструктуры документы о нарушениях в "Укрзализныци".

Также читайте: "С июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян
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Омелян вертится как глист перед сливом в канализацию.
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Ты за этого? - "Следует отметить, что всех подельников Балчуна в Польше банально пересажали. Под нажимом глобального американского инвестора. Кстати, человек из совета директоров этого инвестора ныне министр торговли США" (с)
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матеріали про корупцію на Укрзалізниці:

Мафія переходить на службу до Порошенка

Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента

"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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ты ... это того.... на балкон не ходи сегодня вечером, ты же Омелян а не Карлсон.....
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Ктож тебе, Омелян, так яйца выкручивает, что ты уже третий месяц лаешь и лаешь на руководство той УкрЗализныци, будто бы у тебя больше никакой подведомственной инфраструктуры нет?
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так он её передать не может, поезда не хватает, еще не пришел с китайского пути ..... куда они его с Сеней еще отправили....
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Этот дрыщ ахметовский уже условия поставил ,или я или Бальчун,а грося как красна девица,сразу обговаривать с обществнностю собирался,а это уже готов разрывать контракт,кароч уберут предпоследнего ,останется добить Супрун и можно смело кричать перемога,или реванш состоялся
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Министерство подаст в суд на премьер министра)) Вот что значит когда правительство создают из политической выгоды и договорняков. Лебедь Рак и Щука...
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Не по годам заматерел парнишка,не рановато ли так заминистервился ?!
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Hanna ☀ ‏@HannaGun 12 мин.12 минут назад
.@slava_volokhov Цілком погоджуюсь. Суспільство невдоволено дуже сильно. Пружина стискається все сильніше... Ось маленька буденна ситуація:


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Бальчун ані пари з вуст. Хоч би по-польськи щось спростував. А може знову до Польщі чухнув?
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кроликовская собака гавкает-караван идёт))) что ему обращать внимание на лай оторванного от корыта омеляна? Он своё дело делает, за что и получает деньги вообще то...А вот омеляну явно не за месячник пиара в СМИ мы, украинцы, платим со своего кармана...
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З дня призначення Бальчуна пройшло 250 днів із них 160 днів його в Україні не було. Питання : чию залізницю він реформує за 1млн.дол. української зарплати.? Тосязробе?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия1 февраля Мининфраструктуры передаст правоохранителям задокументированные факты коррупции в "Укрзализныце", - Омелян
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