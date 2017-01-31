 1 февраля Мининфраструктуры передаст правоохранителям задокументированные факты коррупции в "Укрзализныце", - Омелян

Об этом заявил в эфире телеканала "24" министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Относительно фактов коррупции - мы уже полностью все собрали, завтра утром я передаю в правоохранительные органы: в НАБУ, СБУ, прокуратуру и в Министерство внутренних дел. Мы делаем максимальную рассылку, чтобы покрыть все правоохранительные ведомства.
Министр уточнил, что информацию о коррупции со стороны депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председателя комитета Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича министерство получает из разных источников - как в отрасли, так и от бизнеса.
Также Омелян отметил проблемы с закупкой дизтоплива "Укрзализныцей", а также проигранные ПАО суды. Как сообщали Українські Новини, "Укрзализныця" заявляет о распространении министром инфраструктуры Владимиром Омеляном недостоверной информации о закупках компанией дизельного топлива.
Мининфраструктуры намерено обратиться в суд в случае подписания премьер-министром Владимиром Гройсманом решения о передаче "Укрзализныци" в подчинение Министерству экономического развития и торговли.
Ранее Омелян передал премьер-министру Владимиру Гройсману подготовленные Мининфраструктуры документы о нарушениях в "Укрзализныци".
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Мининфраструктуры подготовило транспорт на случай, если будет принято решение об эвакуации жителей Авдеевки, - Омелян(17)
Рада поддерживает введение дорожного фонда, - Омелян(0)
Потери от коррупции в "Укрзализныце" за 2016 г. - не один миллиард, как говорит Бальчун, а миллиарды и, дай Бог, чтобы гривен, - Омелян(84)
Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян(99)
Гройсман развёл по разным песочницам Балчуна и Омеляна: Укрзализницю и Мининфраструктуры(0)
"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян(35)
"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян(58)
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Мафія переходить на службу до Порошенка
Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента
"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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.@slava_volokhov Цілком погоджуюсь. Суспільство невдоволено дуже сильно. Пружина стискається все сильніше... Ось маленька буденна ситуація:
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