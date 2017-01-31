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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:депутат (2718) закон (2234) конфискация (334) помощь (3158) Министерство социальной политики (418) Авдеевка (812) Рева (128)

 Если хотите помочь военным и жителям Авдеевки - примите закон о спецконфискации, - Рева - депутатам Рады

Министр соцполитики Андрей Рева призвал Верховную Раду собраться на внеочередное заседание и проголосовать за закон о спецконфискации, по его мнению, это помогло бы военным в Авдеевке больше, чем разговоры

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим реакцию народных депутатов, которые что-то говорят правительству. Коллеги, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы помочь, я вам предлагаю очень простой способ. Соберитесь на внеочередное заседание и примите закон о спецконфискации. Дайте деньги, которые можно направить на помощь военным, на помощь пострадавшим в Авдеевке", - заявил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде опять не хватило голосов за включение в повестку дня законопроекта о спецконфискации

Напомним, Кабинет министров Украины внес проект закона №5577 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно механизма взыскания необоснованных активов в пользу государства в порядке гражданского судопроизводства", другими словами о спецконфискации, 22 декабря 2016 года.

Также читайте: Луценко про закон о спецконфискации: "Надеюсь, что буквально на следующей пленарной неделе он проголосуется"


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Примите,ублюдки Рады закон.Ездили ,суки ,практически все на инагурацию Трампа за океан,потратили сотни тысяч долларов и еще зарплату хотят себе повысить. Людожеры сатанинские,геноцидники украинцев. Геть ,падлы,из Рады! Не поганьте ее своим гнилым духом.
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Бля, спитай сцука в базаркома, чому "Оборонпром2 не профінансован на 100%,а таким як ти на соціальну допомогу гроші є,потвора ))))
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Жаль только, что Надежда Савченко где-то спряталась и не желает приехать в Авдеевку, порадоваться тому, что там наделали российские грады»,
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И главное - извиниться перед матерями дохлых кацапов.
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достал антиНФ...,при чем тут Авдеевка? как вы ей облигациями поможете?.. топить в коксохиме что ли?
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Продадут.
Нацбанк, как обычно, напечатает под это дело миллиардов 40 и купит. В Приват тоже где-то на 150 миллирдов облигаций зальют, будет так же переводить в нал по мере неоходимости.
Где 150 там и 190... можно даже до 200 округлить, будет шо пилить...
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а что это ты кацап так за нас переживаешь - уж не предатель ли ты родины...?
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Я радуюсь за вас.
Вы наконец-то здобули такую жизнь, которую давно заслуживаете.
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Он уже не знают, куда этот закон примазать, всё новые причины находят, а их все кидают и кидают.
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это да. Ну и я не могу понять по поводу этого закона как можно чтото украсть если там уже украли все шыкаладные черти?
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Им теперь нужна "накладная", чтобы предъявить в случае "ревизии".
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Для того i хочуть прийняти,щоби забрати у тих чортів і продати більш ефективному хазяїну,і бюджет поповнити,в тому числі і на армію.і на пенсіонерів піде
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Из того малого , что удалось по этой теме услышать, у меня сложилось представление что суть там вот в чем - конфисковать долговые обязательства, потом за небольшую сумму продать и,х а уже тот кто купит, слупит по ним деньги. Это в основном догадки, но судя по ажиотажу, думаю что близок к истине.
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Чего не придумают чтобы пропихнуть закон позволяющему кошмарить и отбирать бизнес .
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Цим двом стовпчикам вонючого смальцю, Реві і Розенку треба вже десь півроку-рік, як переходити від соціального захисту до реального виживання офшоропітеків в майбутньому, через засушку сухарів вже зараз. А то мабуть надіються на палю, чи гілляку і що довічне їх мене? Ні, хлопці, готуйтеся сидіти до смерті і зразу ж визубріть: "В'язень Рева (Розенко, Гройсман, Порошенко, Яценюк, Турчинов...), ст. 442 КК України, Геноцид, ув'язнення довічне."
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курсанты училища подплава в ленинграде пиздили этих тварей в любой ситуации и при всякой возможности.
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В мене дядько,після війни закінчував ЛВВМИУ, потім ходив командиром БЧ-5 на атомоході на Камчатке, а потім викладав в Севасі, в Голландіі)))
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я ушел к3 после трех лет младшего штурмана
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а причем тут спец конфискация? этот рева дебил еще тот.
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Не подобаються мені Юляфіли, але і Юляфоби теж не фантан !!!До чого цей висер??? ))))
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Проти спецконфіскації будь-яка тверезо мисляча людина. Тому що вилучати майно без рішення суду - це Сомалі або Рашка. В правовій державі - тільки рішення суду.
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И что . Как раз тот случай когда она права ( тоже не фанат Юльки ) .
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Мда. Страховка от наводнения при засухе... шож им так неймется с этой спецконфискацией
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Бабло повернути в бюджет,а потім попиляти,як завжди ))))
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да нет там уже ничего - твари просто хотят узаконить уже свершившийся дерибан
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не примут они этот закон потому что каждый второй из них если не каждый под тем законом ходит ))) это популизм. ну и понятное дело что поотжимают последние прибыьные бизнесы
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Если хотите помочь военным и жителям Авдеевки - примите закон об импичменте президента-миротворца - депутатам Рады.
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Если закон примут, то перспектива конфискации незаконно приобретенного имущества у депутата, министра, судьи и прокурора, выглядит не слишком правдоподобной.
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та нє фіг дєлать. Правда, петро? схочу-перескочу


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Раскол в Оппоблоке: как Ахметов и Левочкин делят партию/"Оппозиционный блок" может разделиться на две политсилы
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Это означает что они делят один бизнес на два.
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Оппозиционный блок очень близок к расколу на две отдельные группы, приближенные к бизнесменам Дмитрию Фирташу и - соответственно - Ринату Ахметову.
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может... но времени у них не много...
ну, или будет без мыла. а фонари те же
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Кучма противостоял. Ющенко в принципе тоже.
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Кучму кремль сломал, Ющенка отравил. Их противостояние - это детский лепет по сравнению с нынешней войной.
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Myko, а можно про "ющенко отравил" поподробней. Давно хотел сведущего человека послушать, а то мелють тут всякое

П.С. Особенно, если в курсе (а уж выто знаете))) про руки его. Что у него с руками???? Они никогда "не крали")) Весь во внимании
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ох и страна. вроде и на 7000 предпренимателей больше. и безотлагательные обращения приняли. и делегации по всему миру разосланы. а без спенконфискации . ну не как. а виноват во всем -Химкус
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П.С. І невідомий хімік-терорист, ртутью травить)))))
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Украина не настолько богатая страна, чтобы бросаться миллиардами.
Закон о спецконфискации нужно принимать в любом случае.
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Да нет уже там етих мифических лярдов Есть только теплицы с огурчиками и помидорчиками страусы и штук пять коровушек рекордисток В Межигорье Остальное все какие то мутные активы В добитом Гонтаревой Ощадбанке И пара тройка полуубыточных фирм с 50% гос собственностью
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Почему тогда рыги на форуме так рьяно защищают от государства эти "мифические лярды", которых "нет" и которые "уже украдены".
Бояться им нечего, закон нужно принимать.
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Борги олігархів перед українцями вчетверо більші за суми траншів від МВФ
Українські олігархи заборгували державі, банкам і населенню 40 млрд доларів

Серед найбільших боржників олігарх Рінат Ахметов - 5,231 млрд дол., співвласник групи Індустріальний Союз Донбасу Сергій та нардеп Сергій Тарута - 3 млрд дол., втікачі Андрій і Сергій Клюєви - 1,483 млрд дол, президент ФК "Чорноморець" Леонід Клімов - 346 млн доларів.

Цукровий "агрокороль" та власник банків "Фінансова ініціатива" та VABбанк Олег Бахматюк з боргом 5,345 млрд доларів.

Власник Ferrexpo Костянтин Жеваго заборгував 2,942 млрд доларів, з яких 2,892 млрд дол. - борги власного банку "Фінанси і кредит". Фінансова установа заборгувала населенню 17 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн було компенсовано ФГВФО коштом державного бюджету. Наразі бізнесмен у суді відповідатиме за неповернуте рефінансування банку в розмірі 1,4 млрд грн. Загальна сума заборгованості з рефінансування перед НБУ становить 7,1 млрд грн.Також у Живаго проблеми з компанією "АвтоКрАЗ", яка заборгувала Ощадбанку 1,3 млрд грн і є відповідачем у суді. Державний банк вимагає, щоб компанію визнали банкрутом за нанесення державі збитків на 17,5 млрд грн
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Ну, это решается весьма просто.
Умеренная (по сравнению с суммой долга) плата, нужным людям (главы фракций, к примеру) и вопрос решается, на уровне парламента.
И все, никаких долгов.
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Ну да,не слишком так и давно,рыжему 24 лярда простили,потихоньку и эти долги обнулят,в ляшков та остальной мразоты домики появятся
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Шо кому, а курці- просо. Дурят народ. ТИПА о нем ТАК пекутся. В реале- мечтают о пополнении кэша под подушкой.
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Очевидно вылазит потихоньку что именно ввозилось и вывозилось по железке в районе блокады,вот наши власти и испугались.Теперь сепары по их команде молотят по Донецкой области.Будут конец свой оттягивать отвлекая народ.
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Почему вы не примите закон о игорном бизнесе, а налоги полученные средства с этого закона не направите на помощь жителям Авдеявки и другие регионы? Коррумпированные скоты
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В умовах війни першочерговими повинні бути прийняті закони щодо визнання кацапії окупантом, введення візового режиму, припинення торгівлі з ворогом, перекриття ресурсів окупованим територіям і т.д. А що конфіскувати ми і по ваших деклараціях бачимо.
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В этот день родилась болгарская ясновидящая Ванга (Вангелия Пандева Гуштерова, 1911-1996 г)

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НУЖЕН ТРЕТИЙ МАЙДАН И Я БОЛЬШЕ ЧЕМ УВЕРЕН ОН БУДЕТ
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Александр Чернов ‏@Utilizator_ 37 минут назад

#ДНР "свежие" экстренные медицинские телефонные номера (скрин!) Сейчас на них особенно много интересных жалоб-вызовов поступает...


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Канадская хоккейная команда провела матч в украинских вышиванках

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В СТРАНЕ КОРУПЦИЯ БАРДАК СУДЬИ СКОРО ВЫЛЕЗУТ НА ГОЛОВУ И СРАТЬ БУДУТ НИКТО НИХЕРА НЕ ДЕЛАЕТ НАБУ САПР ТЫПР 50 МИЛИАРДОВ ГР В ДУПЕ НИКТО НЕ СИДИТ МОЖЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ СТОИТ ВЫБРАТЬ АК 74
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А НАФИГА ЗАКОН !? ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ !!! ЭТО НЕ ТОЛЬКО К РЫГАМ ОТНОСИТСЯ !!!
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ВОТ ТЕ КТО ЯНТАРЬ СЕЙЧАС КРАДЁТ, ЭТО КРЫСЫ-МАРАДЁРЫ, ИМ СМЕРТЬ !!! ЛИБО СМЕРТЬЮ ИСКУПЯТ !!!
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Для чого Вам гроші від спецконфіскації? - у вас же ВВП на 3 % зріс!
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Это ДА! Закон о спецконфискации нужен давно но Юля против.
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Если вы, пацаны из кабмина, хотите помочь военным и жителям Авдеевки - просто ступайте к себе в хату и достаньте из-под матрацев свои миллионые заначки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли хотите помочь военным и жителям Авдеевки - примите закон о спецконфискации, - Рева - депутатам Рады
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