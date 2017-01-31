 Если хотите помочь военным и жителям Авдеевки - примите закон о спецконфискации, - Рева - депутатам Рады

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Мы слышим реакцию народных депутатов, которые что-то говорят правительству. Коллеги, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы помочь, я вам предлагаю очень простой способ. Соберитесь на внеочередное заседание и примите закон о спецконфискации. Дайте деньги, которые можно направить на помощь военным, на помощь пострадавшим в Авдеевке", - заявил Рева.
Напомним, Кабинет министров Украины внес проект закона №5577 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно механизма взыскания необоснованных активов в пользу государства в порядке гражданского судопроизводства", другими словами о спецконфискации, 22 декабря 2016 года.
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Нацбанк, как обычно, напечатает под это дело миллиардов 40 и купит. В Приват тоже где-то на 150 миллирдов облигаций зальют, будет так же переводить в нал по мере неоходимости.
Где 150 там и 190... можно даже до 200 округлить, будет шо пилить...
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Вы наконец-то здобули такую жизнь, которую давно заслуживаете.
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ну, или будет без мыла. а фонари те же
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П.С. Особенно, если в курсе (а уж выто знаете))) про руки его. Что у него с руками???? Они никогда "не крали")) Весь во внимании
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Закон о спецконфискации нужно принимать в любом случае.
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Бояться им нечего, закон нужно принимать.
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Українські олігархи заборгували державі, банкам і населенню 40 млрд доларів
Серед найбільших боржників олігарх Рінат Ахметов - 5,231 млрд дол., співвласник групи Індустріальний Союз Донбасу Сергій та нардеп Сергій Тарута - 3 млрд дол., втікачі Андрій і Сергій Клюєви - 1,483 млрд дол, президент ФК "Чорноморець" Леонід Клімов - 346 млн доларів.
Цукровий "агрокороль" та власник банків "Фінансова ініціатива" та VABбанк Олег Бахматюк з боргом 5,345 млрд доларів.
Власник Ferrexpo Костянтин Жеваго заборгував 2,942 млрд доларів, з яких 2,892 млрд дол. - борги власного банку "Фінанси і кредит". Фінансова установа заборгувала населенню 17 млрд грн, з яких 10,5 млрд грн було компенсовано ФГВФО коштом державного бюджету. Наразі бізнесмен у суді відповідатиме за неповернуте рефінансування банку в розмірі 1,4 млрд грн. Загальна сума заборгованості з рефінансування перед НБУ становить 7,1 млрд грн.Також у Живаго проблеми з компанією "АвтоКрАЗ", яка заборгувала Ощадбанку 1,3 млрд грн і є відповідачем у суді. Державний банк вимагає, щоб компанію визнали банкрутом за нанесення державі збитків на 17,5 млрд грн
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Умеренная (по сравнению с суммой долга) плата, нужным людям (главы фракций, к примеру) и вопрос решается, на уровне парламента.
И все, никаких долгов.
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#ДНР "свежие" экстренные медицинские телефонные номера (скрин!) Сейчас на них особенно много интересных жалоб-вызовов поступает...
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