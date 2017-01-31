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 Регистрация на ВНО начнется 6 февраля, - Центр оценивания качества образования

На следующей неделе начнется регистрация на основную сессию Внешнего независимого оценивания.

Об этом на брифинге сообщил директор УЦОКО Вадим Карандий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"С 10 часов 6 февраля до 17 марта продлится регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания", - сказал Карандий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО в этом году будет проходить с 23 мая по 16 июня, - Центр оценивания качества образования

По его словам, изменения в регистрационные данные будут вноситься до 31 марта. Основная сессия ВНО продлится с 23 мая по 16 июня.

Карандий отметил, что с 3 по 20 мая пройдет регистрация на дополнительную сессию ВНО для участников АТО и лиц, проживающих на неконтролируемых территориях. Дополнительная сессия пройдет с 3 по 12 июля.

Обязательный предмет для ВНО, результаты которого будут учитываться в качестве государственной итоговой аттестации - украинский язык и литература. Вторым обязательным предметом является математика или история Украины. Результаты этих предметов также будут зачтены в качестве ГИА. Третий предмет выпускник выбирает из перечня 12 предметов, по которым проводится тестирование. Четвертый предмет выпускник выбирает по собственному желанию, результаты по нему будут зачтены как результат вступления в ВУЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО пройдет в апреле. Регистрация начнется с 10 января, - Центр оценивания качества образования

Как подчеркнул Карандий, учебное заведение не может влиять на выбор учащимися предметов для сдачи ВНО.

Выпускники школ регистрируются через общеобразовательное заведение. Все другие лица, которые желают сдать ВНО, могут зарегистрироваться самостоятельно через сайт УЦОКО и региональные центры.

Также при вступлении в ВУЗ в 2017 году будут учитываться результаты ВНО в 2016 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пробное ВНО пройдет в апреле. Регистрация начнется с 10 января, - Центр оценивания качества образования
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