 Соглашение о свободной торговле Канады с Украиной ратифицируют весной, - посол Шевченко

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для Украины важным событием на этой сессии должно стать завершение ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Этот документ уже успешно прошел два чтения в нижней палате парламента и сейчас рассматривается в комитетах. Мы ожидаем, что окончательное голосование в нижней палате состоится весной этого года", - сказал Шевченко.
Он добавил, что по процедуре после одобрения нижней палатой парламента, Соглашение еще должно пройти ратификацию в Сенате и получить подпись генерал-губернатора.
При этом одновременно с прохождением Соглашения в Канаде, ее должна утвердить и украинская сторона. "Мы ожидаем, что параллельно будет успешно завершена ратификация данного Соглашения и в украинском парламенте. Ее уже рассмотрел профильный комитет, который рекомендовал Верховной Раде поддержать ратификацию. Это должно произойти на весенней сессии украинского парламента, которая начнется в начале февраля", - пояснил посол.
Напоминаем, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года. С вступлением его силу Канада немедленно отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. Украина должна отменить 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.
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Будет куда продавать - будут и рабочие места для простых украинцев.
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http://rusjev.net/2017/01/31/kanadskaya-hokkeynaya-komanda-provela-match-v-ukrainskih-vyishivankah/
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