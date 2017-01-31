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 Политика Украины, Экономика, За рубежом
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Все про:Канада (790) посольство Украины (108) соглашение (1016) торговля (752) Шевченко Андрей посол (143)

 Соглашение о свободной торговле Канады с Украиной ратифицируют весной, - посол Шевченко

Украина рассчитывает на окончательное принятие Соглашения о свободной торговле с Канадой весной этого года.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для Украины важным событием на этой сессии должно стать завершение ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Этот документ уже успешно прошел два чтения в нижней палате парламента и сейчас рассматривается в комитетах. Мы ожидаем, что окончательное голосование в нижней палате состоится весной этого года", - сказал Шевченко.

Он добавил, что по процедуре после одобрения нижней палатой парламента, Соглашение еще должно пройти ратификацию в Сенате и получить подпись генерал-губернатора.

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При этом одновременно с прохождением Соглашения в Канаде, ее должна утвердить и украинская сторона. "Мы ожидаем, что параллельно будет успешно завершена ратификация данного Соглашения и в украинском парламенте. Ее уже рассмотрел профильный комитет, который рекомендовал Верховной Раде поддержать ратификацию. Это должно произойти на весенней сессии украинского парламента, которая начнется в начале февраля", - пояснил посол.

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Напоминаем, Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной было подписано 11 июля 2016 года. С вступлением его силу Канада немедленно отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. Украина должна отменить 86% пошлин на импорт из Канады, в течение 7 лет приведя таможенную политику в паритет.

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З човником,шатуном та замахами на "невгамовних борцунів" у бариг "облом" трапився, не повелись українці на цю брехню))))
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опять весной, пля... вот когда ратифицифируют, тогда и пишите!
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Це все на що здатна "українська" влада--на голосне кукурікання )))))
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Написали бы ещё чем с Канадой торговать собираются. Уже заявляли о открытых европейских рынках,только потом квоты быстро закончились или не те стандарты,а вот лес кругляк с удовольствием будут брать и без квот.
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Відносно лісу сумніви є ,нах.. Канаді український ліс везти,це ти щось поплутав )))
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и хрена простым украинцам с этого соглашения? Разве что моральное удовлетворение от того, что наши олигархи безпошлино продавать свои товары в Канаде смогут?
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Они что, сами свои товары производят?
Будет куда продавать - будут и рабочие места для простых украинцев.
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они и сейчас производят - то то я смотрю разбогатели как работники. Торт рошен подорожал в 3,5 раза, а зарплата у работников не изменилась, только цены все вокруг поднялись втрое и коммуналке уже и не знаю на сколько.
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Слава Канаді!!! І щира подяка , канадійцям,за щиру і постійну підтримку України !!!!!!
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"а шоп ышо этим Лохам паабесчать шоп не мешали воровать?"
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Канадское аналитическое агентство СUF фиксирует трехкратный рост спроса на украинскую продукцию, связанный с грядущим подписанием соглашения о свободной торговле Канады с Украиной. Импорт Канадой украинских вышиванок, свистулек, сопилок, писанок и трипольских черепков может резко возрасти сразу до $15.000 в год в денежном выражении, говорится в отчете компании.
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сильно тролль! постараюсь запомнить порядок слов, может пригодится...(с)
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Канадский экспорт в том числе - зерно, продовольствие, химпром, самолеты... это то, чего у них своего девать некуда....
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а кто-то тебя казламордый просил отвечать...?\прочитай ещё раз...\
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоглашение о свободной торговле Канады с Украиной ратифицируют весной, - посол Шевченко
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