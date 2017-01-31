 Законопроект для ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов

Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента Нидерландов. Проект закона опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.
В частности, в документе отмечается, что этим законом регулируется вступления в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрено ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Напомним, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах. Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование. Того же дня Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении. В МИД Украины надеются, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.
1234 16
Материалы по теме: Подписание ассоциации с ЕС
Инициаторы референдума подали иск на правительство Нидерландов в связи с возможной ратификацией ассоциации Украина-ЕС(123)
"Компромисс на опережение" погубит Украину, - эксперт Джеймс Шерр о статье Пинчука(55)
Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС, - Зеркаль(171)
ЕС не должен колебаться в сотрудничестве с Украиной и Грузией, - польский вице-министр Шиманский(49)
Фейковое перемирие(0)
Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоится после 15 марта, - замглавы МИД Зеркаль(38)
Порошенко провел встречу с главой комитета по иностранным делам Европарламента Броком. ФОТО (обновлено)(16)
СЕРГІЙ МАЗУР
Председательствующий в СБ ООН с завтрашнего дня - Украина
Ответить
Ответить
Официальный сайт для оформления субсидии 2016-2017 в Украине: https://subsidii.mlsp.gov.ua
Ответить
Ответить
Ответить
Стецьки уже совсем ополоумели, нашли чем гордиться...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить