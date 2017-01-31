EN|RU|UK
Темы дня: Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс Компромат на Трампа Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  1234  16
Материалы по теме:
Все про:ассоциация (820) Нидерланды (671) соглашение (1016)

 Законопроект для ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов

Документ опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов.

Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента Нидерландов. Проект закона опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН.

В частности, в документе отмечается, что этим законом регулируется вступления в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрено ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратификация Нидерландами соглашения об ассоциации Украины и ЕС состоится после 15 марта, - замглавы МИД Зеркаль

Напомним, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах. Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование. Того же дня Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении. В МИД Украины надеются, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.

Также читайте: В Еврокомиссии ожидают решение по безвизу с Украиной через 2-3 месяца, - Арьев
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
СЕРГІЙ МАЗУР ‏@flymobimir 13 минут назад

СЕРГІЙ МАЗУР

Председательствующий​ в СБ ООН с завтрашнего дня - Украина
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как вовремя! Ну прямо как в воду глядели - будет чем по ушам лохторату ездить нашим рукойводителям страны, учитывая подорожание коммуналки с завтрашнего дня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается на 12 месяцев с месяца обращения за ее назначением и рассчитывается отдельно на отопительный и на неотапливаемый сезоны. После назначения (перерасчета) субсидии семьи получают уведомление о размере начисленной субсидии.

Официальный сайт для оформления субсидии 2016-2017 в Украине: https://subsidii.mlsp.gov.ua
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"6,1 миллиона украинских семей уже получили субсидии. План по предоставлению субсидий будет полностью выполнен до января 2017 года" - Минимальная зарплата в Украине 1 января выросла до 3200 гривень гдето июнь 4500грв декабрь 7000 грв Минимальная зарплата в Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
какой предмет для гордости - половина населения Украины получает субсидии на (внимание - барабанная дробь!!!) оплату коммунальных услуг! Какой пример для гордости, какой образец мудрого государственного управления!
Стецьки уже совсем ополоумели, нашли чем гордиться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЗА ДВА ГОДА ЯНУКОВИЧ И ЕГО ПРИСПЕШНИКИ УКРАЛИ У ГОСУДАРСТВА $ 40 МЛРД - ГПУ
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та то еще надо смотреть, какие субсидии. Моей тетке дали 26 гривен, а походила прилично, плевалась знатно. Соседке 248 грн. Тоже не в восторге.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тетка то работала или домохозяйка ни дня рабочего стажа ?26 шото много !
 показать весь комментарий
Ответить
 
почему июнь 4500 грв в 2017 гпотому что в Украине гарантированный государством долг перед мвф а долг нужно платить
 показать весь комментарий
Ответить
 
та зашлите им уже мешок травы. сразу все подпишут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та кому это интересно,одна страна в которой кремль провел антирекламу,решает кому куда вступать,а президент делаеь удивленное лицо каждый раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нафиг кремлю ассоциация Украины с ЕС? Других проблем нет?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект для ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС подан в парламент Нидерландов
 Облако тегов
Авдеевка агрессия Антитеррористическая операция армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГФС Днепр_город Донбасс Донецкая область Жебривский задержание Крым МИД минские соглашения Нацполиция ОБСЕ обстрел ОГА оккупация Порошенко ранение Россия смерть США Сытник терроризм эвакуация
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти