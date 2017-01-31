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 Политика Украины
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 Число полицейских в Авдеевке увеличено втрое – до 100 человек, уровень преступности мизерный, - Аброськин

Количество сотрудников Национальной полиции Украины в Авдеевке Донецкой области увеличено в три раза – до 100 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во вторник вечером сообщил журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Основная задача - это обеспечение правопорядка и недопущение тяжких преступлений. Для нас эта ситуация не является настолько необычной, как для служб, которым приходится работать в условиях отсутствия электроэнергии. В городе работает служба "102": звонки принимает Мариуполь, передает на Покровск, а он связывается с нами, так как Интернета в Авдеевке нет", - сказал он.

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Вместе с тем, Аброськин проинформировал, что если уровень преступности в самой Авдеевке до введения чрезвычайного положения был низкий, то "сейчас он мизерный".

"Сейчас в городе большое количество сотрудников Нацгвардии, военных, несет службу полк (МВД. - Ред.) "Киев" и сотрудники ГУ Нацполиции. Уровень преступности незаметный. За вчера на колл-центр было лишь 9 звонков. Один раз попросили помощи, чтобы вывезти раненного, еще раз - семья попросила помочь им выехать с маленьким ребенком. То есть все обращения по сути бытовые, связанные с боевыми действиями", - отметил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

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Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

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та шухерно під обстрілами гоп-стопом поліцаям займатися
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Митинг чернобыльцев в Киеве обычно охраняют несколько тысяч.
Так кого власть боится больше ?
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PTN PNX‏@j1001r

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знакомый орк потвердил окружение в промке.из 12-1живой.с восточного2-200х.Стариченко рома.31год.пол башки.2го не знаю. https://terror.in.ua/wanted/starichenko-roman-gennadievich-starichenko-roman-g.10075/ …
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UKROP Забугорный ‏@UKRop_za_bugrom 14 ч.14 часов назад

@avdey777ka @shuttle1907 Эх, сейчас бы на промку забросить батальон чиновников с наградным оружием от Авакова...
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так. было тридцать три. стало сто.
и прикинь, под обстрелами, в кромешном аду, преступность то не увеличилась.
аброшкин гений!
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Благодаря 100 полицейским уровень преступности мизерный. Думаю злоумышленники боятся не ментов, но обстрелов.
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Злочинність мізерна бо всі бандюки воюють проти України ....
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Когда такой рассказываешь, что накрошил укров под Авдеевой, а за тобой два Новоросса проветриваются в полиэтиленовых пакетах


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Гримчак: В держави неамє жодної копійки на побудову житла для переселенців.

ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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риторический вопрос к власти... А нельзя перекинуть под Авдеевку, кроме 100 ментов, ещё несколько тысяч военных ВСУ, Нацгвардии, спецназ СБУ, МВД?
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Натяк на те , що орки мусорів нових поліцаїв обстрілювати не будуть ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧисло полицейских в Авдеевке увеличено втрое – до 100 человек, уровень преступности мизерный, - Аброськин
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