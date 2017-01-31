 Число полицейских в Авдеевке увеличено втрое – до 100 человек, уровень преступности мизерный, - Аброськин

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во вторник вечером сообщил журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Основная задача - это обеспечение правопорядка и недопущение тяжких преступлений. Для нас эта ситуация не является настолько необычной, как для служб, которым приходится работать в условиях отсутствия электроэнергии. В городе работает служба "102": звонки принимает Мариуполь, передает на Покровск, а он связывается с нами, так как Интернета в Авдеевке нет", - сказал он.
Вместе с тем, Аброськин проинформировал, что если уровень преступности в самой Авдеевке до введения чрезвычайного положения был низкий, то "сейчас он мизерный".
"Сейчас в городе большое количество сотрудников Нацгвардии, военных, несет службу полк (МВД. - Ред.) "Киев" и сотрудники ГУ Нацполиции. Уровень преступности незаметный. За вчера на колл-центр было лишь 9 звонков. Один раз попросили помощи, чтобы вывезти раненного, еще раз - семья попросила помочь им выехать с маленьким ребенком. То есть все обращения по сути бытовые, связанные с боевыми действиями", - отметил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Так кого власть боится больше ?
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@UKRop_za_bugrom 14 ч.14 часов назад @avdey777ka @shuttle1907 Эх, сейчас бы на промку забросить батальон чиновников с наградным оружием от Авакова...
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и прикинь, под обстрелами, в кромешном аду, преступность то не увеличилась.
аброшкин гений!
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ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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мусорівнових поліцаїв обстрілювати не будуть ?
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