 Глава МИД Великобритании Джонсон призвал к прекращению огня в Авдевке в соответствии с Минскими соглашениями

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
"Эти дни принесли большое количество жертв и резкое ухудшение гуманитарной ситуации в Авдеевке. Приоритетом должна быть безопасность и полное и стабильное прекращение огня, в соответствии с положениями минских соглашений. Я призываю все стороны проявить сдержанность и способствовать проведению ремонтных работ для восстановления жизненно важных коммунальных услуг и оказания помощи уязвимым группам граждан", - гласит заявление министра.
Санкции с России не могут быть сняты до тех пор, пока положения минских соглашений не будут выполнены, подчеркнул Джонсон. Он заверил, что Соединенное Королевство поддерживает Украину в ее стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
418 9
Материалы по теме: Агрессия России против Украины Бои под Авдеевкой
"Авдеевка не замерзнет этой ночью. Потребности в общей эвакуации нет", - замглавы Донецкой ВГА Вилинский(38)
Парубий и депутаты ВР просят парламенты мира усилить давление на Кремль в связи с ситуацией в Авдеевке. ОБРАЩЕНИЕ(68)
Гройсман в Авдеевке поручил всем службам города в первую очередь позаботиться о людях, которые не могут себе помочь(64)
Украина вынесла вопрос о ситуации на Донбассе на заседание комитета министров Совета Европы, - Кулеба(79)
В течении прошлой недели Дебальцевское «бельмо» отличалось «тишиной и спокойствием»(0)
МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"(143)
Порошенко поручил областным госадминистрациям предоставить помощь Авдеевке(81)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Наш МИД так же озабочивается событиями где то в Гвинее Бесау...
Ответить
Ответить
Ответить