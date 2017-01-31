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 Политика Украины, За рубежом
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 Глава МИД Великобритании Джонсон призвал к прекращению огня в Авдевке в соответствии с Минскими соглашениями

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон глубоко обеспокоен происходящим в Авдеевке и призвал к прекращению огня.

Об этом говорится в сообщении его пресс-службы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Эти дни принесли большое количество жертв и резкое ухудшение гуманитарной ситуации в Авдеевке. Приоритетом должна быть безопасность и полное и стабильное прекращение огня, в соответствии с положениями минских соглашений. Я призываю все стороны проявить сдержанность и способствовать проведению ремонтных работ для восстановления жизненно важных коммунальных услуг и оказания помощи уязвимым группам граждан", - гласит заявление министра.

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Санкции с России не могут быть сняты до тех пор, пока положения минских соглашений не будут выполнены, подчеркнул Джонсон. Он заверил, что Соединенное Королевство поддерживает Украину в ее стремлении защитить суверенитет и территориальную целостность.

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Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось и о потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки. В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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Санкции с России не могут быть сняты до тех пор, пока положения минских соглашений не будут выполнены, подчеркнул Джонсон. Источник: http://censor.net.ua/n425794санкции рассии только на пользу
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Как оказалось украинская армия защищающая сегодня Украину от кацапов состоит из порохоботов https://www.youtube.com/watch?v=nWyK2YSp0Pk&t=174s
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11015-е дежурное заклинание и призыв... Но пуйло срал на эти призывы. Пуйло понимает только язык силы а не призывов, заклинаний и озабоченностей.
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Хорошее заявление...Особенно если учесть, что события не в его стране, а в неизвестной британцам Украине.
Наш МИД так же озабочивается событиями где то в Гвинее Бесау...
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Боря, их не призывать, их ипашить надо. Или хотя бы санкции ужесточать.
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следуищый шаг - благо несущие санцыи, так было и прошлые разы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Великобритании Джонсон призвал к прекращению огня в Авдевке в соответствии с Минскими соглашениями
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