 Совбез ООН на закрытом заседании во вторник рассмотрит ситуацию в Авдеевке

"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", - сказано в нем.
По просьбе делегации Украины Совет Безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины pic.twitter.com/pZOQ2uIU8s- Радио ООН (@UNRadioRU) 31 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.
В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.
Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.
После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.
30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.
Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.
По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.
В городе создан оперативный штаб для помощи населению.
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у них не закрытое, а открытое... заседание.(с)
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ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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http://news-front.info/2017/01/31/berlin-znaet-chto-kiev-vinoven-v-eskalacii-konflikta-na-donbasse-smi/
Берлин с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в Донбассе, осознавая, что вина за происходящее лежит на Киеве. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.
«Согласно имеющейся у Германии информации, отчасти основанной на докладах миссии ОБСЕ, именно украинские военные в настоящее время стараются переместить линию фронта в свою пользу. В правительственных кругах ФРГ полагают, что Киев осознанно пытается усилить напряжённость», - сообщает издание.
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Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине
Председатель: -Какие будут предложения?
Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?
Все: -НЕТ!!!!
Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!
Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!
Чуркин: У вас нет доказательств!
Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!
Чуркин: Предоставьте нам факты!
Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.
Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!
Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!
Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!
Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
Чуркин: предоставьте нам доказательства!
Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)
Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!
Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!
Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!
Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!
Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!
Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!
Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)
Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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Если бы боевики днр прорвались бы к Константиновке или Краматорску то такие умники в ЕС даже бы и не дёрнулись. Снова бы стали загонять новые границы в новый Минск.
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Или неудобно перед публикой получается, когда атакуют кацапы, а прекратить огонь, призывают Украину?
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И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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Д
❄️брый Шубин ⛏
@pavlushkaserh 5 ч.5 часов назад
Моторола уже 3 месяца соблюдает Минские соглашения. Ополченец, будь как Моторола.
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