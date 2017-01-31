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 Политика Украины
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 Совбез ООН на закрытом заседании во вторник рассмотрит ситуацию в Авдеевке

Во вторник, 31 января, Совет безопасности Организации Объединенных Наций в закрытом режиме рассмотрит обострение ситуации на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Радио ООН" в Твиттере.

"По просьбе делегации Украины Совет безопасности ООН рассмотрит сегодня в закрытом режиме ситуацию на востоке Украины", - сказано в нем.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко обратился с письмом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу в связи с обострением ситуации в Авдеевке.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и группа народных депутатов Украины обратились с открытым письмом к парламентариям всего мира в связи с обострением ситуации на Донбассе и постоянными попытками российских оккупационных войск развернуть наступление на Авдеевку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возможно, завтра с 8 утра будет проведена эвакуация", - представитель ГСЧС Бахал об Авдеевке

Напомним, с утра 29 января боевики начали активные наступательные действия в районе Авдеевской промзоны.

После двух дней обострения украинские воины смогли занять позиции боевиков и улучшить свое тактическое положение на этом участке линии соприкосновения. Также сообщалось ио потерях среди украинских воинов.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла.

Вечером 30 января в Авдеевке было объявлено чрезвычайное положение.

По данным пресс-центра штаба АТО в данное время боевики не прекращают штурмовые действия в районе Авдеевки.

В городе создан оперативный штаб для помощи населению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ обвинил Украину в обострении на Донбассе: "Украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта"

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у них там не то, что они всем говорят.
у них не закрытое, а открытое... заседание.(с)

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Авдіївка - це Алеппо зараз

ВРЯТУВАТИ АВДІЇВКУ - прямий ефір Скрипіна і Яневського зараз
https://www.youtube.com/watch?v=jFHoEwxJS0I&feature=em-lss
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ПОчему даже Берлин знает что в атаках в Донбассе виновен Киев?
http://news-front.info/2017/01/31/berlin-znaet-chto-kiev-vinoven-v-eskalacii-konflikta-na-donbasse-smi/
Берлин с обеспокоенностью следит за обострением ситуации в Донбассе, осознавая, что вина за происходящее лежит на Киеве. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве.
«Согласно имеющейся у Германии информации, отчасти основанной на докладах миссии ОБСЕ, именно украинские военные в настоящее время стараются переместить линию фронта в свою пользу. В правительственных кругах ФРГ полагают, что Киев осознанно пытается усилить напряжённость», - сообщает издание.
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как тут не вспомнить:

Стенограмма 30-го заседания СовБеза ООН по Украине

Председатель: -Какие будут предложения?

Чуркин(РФ): -можно я на стол насру?

Все: -НЕТ!!!!

Чуркин: (срёт на стол перед Климкиным(Украина)) - Спасибо!

Украина: Вы видели, да?! Россия только что насрала нам на стол!

Чуркин: У вас нет доказательств!

Украина: Это была ваша задница, и из неё вылезло ваше говно!

Чуркин: Предоставьте нам факты!

Представитель США: наши эксперты провели анализ состава вещества, моделирование координат и пришли к выводам, что это безусловно говно и насрала его Россия.

Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Представитель Великобритании: это возмутительно! Говно безусловно насрала Россия. Так не может больше продолжаться.

Представитель Германии: предлагаю обсудить возможность выражения нашей общей обеспокоенности поведением России.

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Снова срёт на стол Украины)

Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала нам на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!

Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!

Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!

Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.

Чуркин: предоставьте нам доказательства!

Председатель ООН: давайте примем решение о том, что мы глубоко шокированны!

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (срёт на стол Председателя)

Украина: Вы видели?! Вот сейчас! Россия насрала на стол Педседателя ООН!!! Она опасна, так как может насрать на стол любой страны европы!

Чуркин: Вы так и не предоставили нам ни одного доказательтва, которое бы мы признали!

Представитель США: спутники пентагона зафиксировали повышение вони исходящее со стороны России. Мы должны рассмотреть возможность лишить Россию права срать на заседании ООН!

Чуркин: я накладываю вето на это решение. (Накладывает на стол Украины). У вас нет ни одного доказательства. Напротив, все многочисленные факты говорят от том, что Украина обосралась сама!

Украина: Вы видели, Россия только что насрала нам на стол опять!

Представитель Германии: становится всё сложнее здесь находиться, мы призываем стороны к диалогу!

Чуркин: Россия хочет воспользоваться правом дополнительного выступления! (берет пластиковую обложку от папки и начинает разбрасывать ею говно на всех членов ООН) -Россия великая Держава и не позволит никому на себя давить! Вы не вправе, не предоставив ни одного факта, диктовать нам свои условия. Посмотрите лучше на себя. Ведь вы все -засранцы, сидите тут в говне, от вас воняет. Как вы можете указывать нам как себя вести?! Спасибо за внимание. (Покидает зал, швырнув вымазанную папку в Председателя и сплюнув на ботинки представителя США.)

Председатель ООН: Благодарю всех и каждого за вашу позицию, следующее заседание обеспокоенности по украинскому вопросу состоится, когда проветрится зал.
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Необходимо показывать миру, что агрессором является именно Хуйлостан, даже если мы первые начинаем. Надо отдать должное Порошенко - тут он мастер. Завтра будут эбать Чуркина.
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Что значит "мы первые начинаем"? Мы первые начинаем стрелять по Ростову? Если по каким то причинам кто то в ЕС грозит нам не трогать линию фронта то нужно представителю этой страны предложить удалённым анклавом взять в состав этот страны ОРДИЛО

Если бы боевики днр прорвались бы к Константиновке или Краматорску то такие умники в ЕС даже бы и не дёрнулись. Снова бы стали загонять новые границы в новый Минск.
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Тут война полным ходом, а у порохоботов Порошенко с Гройсманом в опасности.
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А почему закрытом?
Или неудобно перед публикой получается, когда атакуют кацапы, а прекратить огонь, призывают Украину?
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Общество озабоченных наций собирается в очередной раз языки почесать?
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Пусть у Совета Безопасности ООН наше правительство спросит, как сбивать Грады из АК 74. Потому, что за несколько лет проблема все та же.
И если сепаратисты ведут огонь из жилых кварталов.
А мы не можем дать ответный огонь.
То в этих кварталах необходимо хотя бы отключить свет, газ и все, что можно отключить.
Пусть что угодно говорят про гуманитарную катастрофу, но мы не можем позволить убивать нас совершенно безнаказанно.
И если не спросит правительство.То должны мы спросить у него.
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А чего закрытое? Неужели чуркина "опускать" будут?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовбез ООН на закрытом заседании во вторник рассмотрит ситуацию в Авдеевке
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